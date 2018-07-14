Скандинавская стилистика в ландшафтном дизайне

Скандинавский стиль сейчас очень популярен не только в дизайне интерьеров квартир и загородных домов, но и в оформлении дачных участков. Обаятельное сочетание простоты и уюта, характерное для садов Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании, приобрело множество сторонников среди владельцев приусадебных территорий нашей северной страны. В самом деле, чтобы получать настоящее удовольствие от загородного отдыха и успевать в выходные дни действительно отдыхать, а не трудиться с утра до ночи, ухаживая за хрупкими капризными растениями, важно грамотно обустроить свой садовый участок, выбирая соответствующее элементы ландшафтного дизайна. Сад, оформленный в скандинавском стиле, способен выдерживать суровый северный климат, не требуя чрезмерных усилий для поддержания его в хорошем состоянии. Давайте посмотрим, какие особенности характерны для скандинавской стилистики в ландшафтном дизайне.

Базовые принципы

Пожалуй, самые основная черта скандинавского сада — максимальная естественность и экологичность: природные материалы и фактуры, цветы, кустарники и деревья, характерные для северных широт. При этом после долгой зимы с ее короткими световыми днями и острым дефицитом ярких красок скандинавы любят украшать свой сад динамичными, сочными оттенками — красными, насыщенными голубыми, желтыми, оранжевыми — главное, не перестараться и не сделать оформление чрезмерно пестрым и утомительным. Четкая геометрия рукотворных изделий сочетается здесь с неправильной формой искусственных водоемов и валунов, словно разбросанных хаотично по участку каким-то огромным великаном. Скандинавский сад должен быть одновременно простым, уютным и в меру ярким, помогая хозяевам расслабиться и зарядиться положительной энергией.

Скандинавскому стилю в оформлении ландшафта свойственны открытость планировки, наличие искусственного водоема, газоны без обрамления, мощение небольших площадок геометрической формы, отказ от заборов и бордюров в пользу живых изгородей, очаровательные вересковые сады, цветочные полянки с полудикими цветами и контейнерные растения вместо клумб. Если вы предпочитаете выращивать овощи и пряные травы в собственном огороде, выделите для этого небольшую территорию, на которой можно будет обустроить небольшое количество грядок, аккуратно оформив их с помощью небольших булыжников или каркасов из дерева. Бороздки между грядками можно заполнить гравийной или декоративной отсыпкой природных оттенков.

Растения в скандинавском саду

Помимо традиционной газонной травы, для оформления живописных полянок стоит запастись семенами или саженцами неприхотливых цветов: календулы, флоксов, лаванды, ромашек, астр, маков, пионов. Пространство между деревьями и границу живой изгороди и газона можно засеять тонкой полоской льна или полудиких злаковых культур.

Каменистые участки скандинавского сада отлично украсят почвопокровные растения и милые горные цветы — гипсофила ползучая, альпийская гвоздика, седум, карпатский колокольчик, а для обрамления беседок и создания тенистых уголков и зон отдыха можно использовать вьющиеся виды растения — плющ, хмель, клематисы, фасоль, ипомея.

Из крупномеров для создания живой изгороди вокруг участка и отдельных акцентов на территории безусловно необходимы хвойные растения — можжевельник, туя, сосна, ель. Компактные самшиты и тисы могут расти как в грунте, так и в контейнерах. Кусты жасмина и сирени, лиственные деревья, характерные для северных регионов (береза, осина, ясень) также могут включаться в живую изгородь по периметру участка.

Водоемы

Форма декоративного водоема, созданного на территории участка, должна быть максимально естественной, без строгих прямых линий и выверенной геометрии. Берега пруда можно выложить камнями разных размеров и форм, украсив водоем кувшинками, лилиями или другими растениями, устойчивыми к повышенной влажности.

Если размеры участка или иные обстоятельства не позволяют обустраивать на нем декоративный пруд, можно ограничиться установкой небольшой кадки для сбора дождевой воды.

Садовая мебель

Основной материал, из которого выполнена садовая мебель в скандинавском саду, — это древесина. Для общения и отдыха на лоне природы можно сделать скамьи из грубой доски, небольших бревен или чурбанов, а можно поставить легкую деревянную или плетеную мебель — оба варианта будут вполне органично смотреться в скандинавской стилистике. Совместить естественную красоту и функциональность можно, соорудив скамейки контейнерного типа — под сидениями таких лавок находится закрытое пространство для хранения садовой утвари и хозяйственных принадлежностей.

Выбирая место для обустройства беседки, зоны отдыха или места для приема пищи на свежем воздухе, рассматривайте не открытые пространства, а затененные территории в сени деревьев, кустарников или садовых конструкций с вьющимися растениями.

Декор

Наиболее распространенным украшением скандинавского сада также являются элементы природного происхождения — камни, булыжники и валуны различных форм и размеров. Камнем можно выложить дорожки, ступени лестницы, если участок имеет наклон, кострища для вечерних посиделок на улице. Камни могут просто лежать тут и там, подчеркивая стилистику северного ландшафта. При желании из камней средних размеров можно соорудить уличный камин, декоративный грот или имитацию руин древней крепости.

Помимо этого, участок в скандинавском стиле может быть украшен живописными корягами, старыми деревянными колесами от телеги, глиняными горшками или кувшинами, фигурками и подставками, сплетенными из соломы.

В простой и в целом спокойной цветовой гамме скандинавского сада необходимо сделать несколько ярких акцентов — это могут быть как цветущие растения, так и окрашенные в чистые, насыщенные цвета металлические лейки и фигурки гномов, викингов и других персонажей скандинавской мифологии.

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