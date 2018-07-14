Оригинальный декор: подвесные сады с живыми растениями для дома и дачи

Сложно придумать более экологичный и полезный для здоровья декор, чем живые растения. Комнатные растения в горшках оживляют атмосферу городских квартир, а уличные цветы, кустарники, декоративные травы и деревья служат наилучшим украшением для загородного участка. А если вам непременно хочется сочетать в декорировании домашнего интерьера или дачной территории и естественность, и оригинальность — попробуйте декорировать пространство с помощью подвесных садов. Есть множество способов реализации этой идеи и сегодня мы расскажем вам о нескольких наиболее простых и эффектных приемах использования подвесных конструкций в оформлении живых цветочных композиций.

Самый простой и быстрый способ обустроить подвесной сад — приобрести в специализированных магазинах или гипермаркетах товаров для дома и дачи готовые подвесные кашпо или горшки с поддонами для избыточной влаги. Выбирайте подходящие по размеру и цветовой гамме варианты, сажайте в них растения и подвешивайте в том месте, которое избрали для обустройства сада — и ваш сад готов. Если подобрать подходящий оттенок сложно, можно попробовать самостоятельно окрасить кашпо в нужный цвет, либо аккуратно оклеить его самоклеящейся пленкой.

Вдоль стен уличной беседки — или даже вместо них! — можно разместить многоярусные подвесные конструкции, сделанные своими руками из водосточных желобов. Для этого потребуется несколько желобов одинаковой длины и ширины, в центральной части которых по всей длине нужно будет просверлить ряд отверстий. В эти отверстия, расположив желоба друг над другом, нужно будет протянуть сверху вниз прочный металлический трос, закрепляя его под каждым желобом с помощью специальных зажимов. К верхней части каждого троса необходимо будет прикрепить прочный крючок, после чего можно перейти к обустройству мест крепления крючков к крыше беседки или к одной из ее стен. Так как сами водосточные желоба, металлические тросы и земля, которую вы поместите в конструкцию, имеют определенный вес, лучше не помещать в такие контейнеры крупные и тяжелые растения, чтобы не создавать повышенную нагрузку на крючки и крепления для них.

Менее эффектным, но зато значительно более простым в исполнении способом является использование в качестве подвесных горшков старых пластиковых бутылок. Положив бутылку на бок, необходимо удалить часть ее боковой поверхности, сделав из бутылки некое подобие лодочки. Теперь осталось только проделать в получившемся контейнере отверстия, продеть в них прочные канаты или шпагат, заполнить «ладьи» землей и посадить в них миниатюрные растения.

Более экологичным контейнером для подвесных живых растений станет корзинка, сплетенная из гибких лиан, ивовых прутьев или плюща. Для плетения можно также использовать в меру тонкую и гибкую, но обязательно прочную проволоку. Растения с пышной зеленью или цветами могут полностью закрывать проволочный каркас, оставляя впечатление, словно они висят в воздухе сами по себе. Еще одним эко-материалом для создания подвесных цветочных конструкций может стать древесина — а точнее, спилы дерева с выдолбленными в них углублениями. Выбирая растения для высаживания в небольшой объем земли, обращайте внимание на особенности их корневой системы. Цветы, корням которых необходим большой простор под землей, точно не приживутся в подвесных горшках.

Очень прочными, но при этом довольно тяжеловесными подвесными горшками могут стать ненужные металлические ведра — оцинкованные или покрытые водостойкой краской нужного оттенка. Выбирайте для них самые прочные крепления, чтобы подвесной сад долгое время радовал вас своим цветением, а не огорчал падением любимых растений.

Гораздо более легким вариантом основы подвесного сада может стать обычный органайзер для хозяйственных инструментов и инвентаря — большое полотно с рядами карманов, выполненное из прочного и влагостойкого текстиля. Такую конструкцию лучше вешать в помещении, под крышей беседки или же проделать в каждом кармашке отверстия для слива избыточной влаги. В последнем случае необходимо приготовиться к регулярной чистке органайзера и удалению потеков с его поверхности.

Если вы любите шить и создавать элементы декора своими руками, можно сшить для своего подвесного сада небольшие или среднего размера мешочки из ткани — такая «тара» будет очень легкой и прочной, к тому же любое рукоделие добавляет +100 очков к вашему интерьеру или оформлению вашего сада, делая его по-настоящему уютным и неповторимым.

Для тех, у кого от выросших детей остались ряды разноцветных резиновых сапог всевозможных размеров, интересным решением будет создание из них подвесных конструкций для украшения дачного участка. Главное — позаботьтесь о том, чтобы надежно прикрепить веревку, трос или шпагат к сапогу, ведь его вес вместе с землей и растением окажется довольно внушительным.

И, наконец, наиболее экстравагантное решение для оформления подвесного сада — растения… вообще без горшков. Для того чтобы создать такой шедевр, идея которого пришла к нам из Японии, понадобится субстрат для бонсаи, торф и небольшое количества мха. Корни выбранного растения (лучше отдать предпочтение тенелюбивым видам) нужно аккуратно освободить от земли, обернуть мхом, зафиксировать хлопчатобумажной нитью и очень бережно поместить внутрь шара, слепленного из смеси торфа с субстратом. Снаружи шар оборачивается мхом и фиксируется шпагатом, на четырех подвесах из которого и будет висеть наша мини-планета с растением. Подвесной сад из нескольких таких шаров с растениями разных видов смотрится очень неординарно и свежо.

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