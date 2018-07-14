Создаем освещение дачного участка

Владельцам приусадебных участков знакома ситуация, когда с наступлением темноты передвижение по территории становится затруднительным. Да и сам участок в вечернее и ночное время теряет красоту и индивидуальность. Спасти положение можно с помощью грамотно спроектированного освещения. Всевозможные уличные фонари, подсветка, мерцающая в сумерках, создадут поистине сказочную атмосферу и обеспечат безопасность всех членов семьи, не говоря уже о том, насколько приятнее станет возвращение в дом, где светом лампы озаряется крыльцо.

Стоит отметить, что план освещения стоит продумать в самом начале проектирования ландшафта участка, одновременно с размещением беседок, клумб, альпийских горок, прудов и прочих декоративных элементов. В противном случае создание подсветки станет более сложным и материально затратным процессом.

Уличное освещение можно разделить на два вида:

— декоративное;

— функциональное.

В темное время суток за безопасность на приусадебном участке ответственно функциональное освещение. В принципе, для комфортного передвижения по территории достаточно создать освещение при входе в дом, на подъездах к зоне парковки или гаражу, а также вдоль тропинок на самом участке. Планируя функциональную подсветку участка, стоит обратить внимание на следующие технические характеристики светильников:

— срок эксплуатации;

— защита от перепадов температур и влаги;

— простота и удобство использования.

Размещение осветительных элементов должно быть гармоничным: самым ярко освещенным фрагментом ландшафта желательно сделать фасад дома. Следующим объектом по насыщенности светового луча являются места для отдыха — беседки, террасы. Садовые дорожки лучше оснастить мягкой, рассеянной подсветкой. Такое распределение света на приусадебном участке создаст не только красивую, но и комфортную с психологической точки зрения обстановку.

Каким бы красивым и оригинальным ни был бы ваш участок, с наступлением сумерек различить с любовью созданные клумбы, альпийские горки, пруды, вазоны и прочие изыски ландшафтного дизайна будет затруднительно. И здесь на выручку может прийти декоративное освещение. С его помощью вы сможете создать неповторимую атмосферу, окружающую ваш загородный дом, и даже в темноте увидеть все изыски сада. В зависимости от предпочтений, декоративное освещение может наполнить территорию праздничным сиянием или привнести нотки романтики.

Желая создать декоративную подсветку участка, следует помнить, что теплый свет создает ощущение приближенности объекта, тогда как холодный визуально отодвигает его. Эти свойства искусственного освещения могут использоваться для зонирования приусадебной территории, и даже зрительно расширить ее границы.

Строения, возведенные на участке для отдыха, такие как беседки, террасы и прочие, подразумевают создание расслабляющей, интимной обстановки. Такого эффекта в темное время суток можно добиться с помощью теплого рассеянного света.

При желании для освещения сада можно использовать разноцветные светильники. Для того, чтобы не переборщить с цветом, достаточно будет остановить свой выбор на двух-трех вариантах, гармонирующих между собой. С осторожностью стоит отнестись к белому, красному и коричневому цветам.

Для создания праздничной атмосферы на дачном участке отлично подойдут всевозможные гирлянды и светодиодные ленты. Их можно расположить на ограждениях цветников и клумб, спрятать в кронах деревьев или украсить беседку. Кстати, деревья и кустарники хороши не только для праздничной иллюминации. При помощи мини-прожекторов, установленных на земле, можно эффектно подсветить растения в вашем саду.

Прекрасным украшением участка является небольшой пруд или фонтанчик, а сделать его в ночное время еще более уникальным объектом можно с помощью подсветки. В данном случае подойдет как разноцветное, так и однотонное освещение. Блики на воде создадут поистине завораживающее зрелище.

Для создания освещения приусадебного участка подходят все виды ламп: энергосберегающие, люминесцентные, лампы накаливания. Но чаще всего на дачной территории используют светильники на солнечных батареях. Снабженные специальными аккумуляторами, данные осветительные приборы удобны тем, что не нуждаются в электропроводке. Заряжаясь днем от солнечного света, в ночное время они обеспечивают достаточную подсветку выбранных объектов. Их можно переставлять с места на место, экспериментируя с освещением, а на зимний период времени — убрать в дом.

В последнее время специалисты по ландшафтному дизайну все чаще используют светодиодное освещение, создающее эффект «скрытой подсветки» на участке. Опорой для такого типа освещения могут стать практически любые садовые объекты: ограждения клумб, кроны кустов и деревьев. При помощи светодиодных ламп в ночное время участок можно преобразить до неузнаваемости.

Сами светильники, с помощью которых вечером и ночью создается функциональное и декоративное освещение приусадебного участка, способны и в светлое время выступать в роли украшения. Оригинальный дизайн осветительных приборов можно создать своими руками или приобрести уникальные светильники в специализированных магазинах. Для участков, дизайн которых достаточно прост и минималистичен, подойдут светильники неординарных форм, ретро-фонари и цветное освещение. Если же на территории имеется множество различных декоративных элементов, будь то альпинарии, клумбы, открытые площадки с вычурной мебелью и прочее, то желательно выбирать осветительные приборы более простых и строгих форм.

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