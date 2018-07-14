Как смастерить оригинальную клумбу: handmade на дачном участке

Не секрет, что счастливые обладатели дачных участков любят украшать территорию всевозможными цветущими растениями. Альпийские горки, цветники и клумбы способны привнести ярких красок в ландшафт, придать изюминку и уют. Многим владельцам загородных домов хочется, чтобы придомовая территория выглядела стильно и оригинально. Для декорирования часто используют различные садовые скульптуры, фонтанчики, фонари и скамейки. Впрочем, сама клумба может стать самостоятельным арт-объектом и достойным украшением приусадебного участка. В данной статье мы рассмотрим, какие существуют нестандартные варианты оформления цветников и клумб.

Начнем, пожалуй, не только с красивого, но и функционального оформления. Габион — это сооружение из камней, огражденных оцинкованной сеткой. Для заполнения такой «клетки» отлично подойдет сланец, песчаник, щебень, галька, гранит и кварцит. Подобные конструкции могут иметь любую форму: встречаются прямоугольные, округлые и даже изогнутые системы. Благодаря оригинальной конфигурации габиона, обрамленный им цветник станет стильным декоративным элементом загородного участка. Также с помощью габиона нередко укрепляют грунт на склонах. Все вышеперечисленные свойства способствуют популяризации габионных конструкций при создании ландшафтного дизайна.

Красиво оформить цветочную клумбу можно при помощи шлакоблоков, оставшихся после завершения стройки. В отверстия помещается грунт для растений, а сами блоки укладываются вдоль дорожек или забора, придавая цветнику необходимую форму. Подобные конструкции можно делать многоуровневыми, оригинальной формы. Таким образом, они не займут много места на участке и станут самобытными декоративными элементами.

Лидирующую позицию среди подручных материалов для оформления клумб занимают старые шины. Из автопокрышек получаются прекрасные заграждения для цветов, которые не требуют особых навыков для их создания, а также серьезных временных затрат. Кстати, из шин тоже можно сооружать вертикальные конструкции, устанавливая их одну на другую, по типу пирамиды. Декор таких цветников разнообразен: от окрашивания в различные цвета, до обмотки пенькой или шпагатом.

Следующий материал для оформления клумб найдется, без сомнения, у каждого, ведь речь идет о пластиковых или стеклянных бутылках. Подобное ограждение можно выполнить в любой форме: цветок, бабочка, сердце и т.д., все зависит от фантазии исполнителя.

Создать нетривиальную клумбу на загородном участке можно также при помощи всевозможных вещей, давно вышедших из употребления: старая ванна, прохудившаяся лейка, плетеная корзина… Вариантов существует великое множество — от ненужной обуви до кухонной утвари. В работу может пойти даже автомобильный остов! Еще цветами получится отлично украсить ненужную садовую тачку, тележку или велосипед, который за ненадобностью пылится в сарае. Укрепив на данных предметах подвесные кашпо, вы получите передвижную цветочную конструкцию, с помощью которой сможете украшать тот или иной уголок участка, придавая пикантности приусадебной территории.

Если вам хочется привнести на участок деревенской романтики, то используйте для ограждения цветников плетень. Для создания подойдут обрезанные с деревьев и кустарников ветки. Сплетенный заборчик прекрасно оттенит цветущие растения и поможет создать милую сельскую атмосферу. Кстати, подчеркнуть деревенскую стилистику можно при помощи старых деревянных колес или ободов от телег, коромысел или деревянных бочек. Такие элементы тоже станут отличным декором для клумб.

Натуральная древесина отлично смотрится не только в интерьере загородного дома, но и в ландшафтном декоре. Обособить цветник можно с помощью всевозможных древесных обрезков, дров, поленьев и чурбанчиков. Для деревянной конструкции клумбы подойдут и старые паллеты. А если на участке присутствует пень, то его с легкостью можно превратить в самобытный арт-объект. Вместо того чтобы заниматься трудоемкой работой по его выкорчевыванию, засыпьте внутрь грунт и создайте оригинальный цветник. Вокруг пня тоже можно высадить цветы, создав «живое» заграждение. Подобная цветочная композиция чудесно украсит ваш садовый участок.

Модной тенденцией в ландшафтном дизайне является вертикальное озеленение. Помимо вышеупомянутых конструкций из шлакоблоков и автопокрышек, для цветочного декора можно использовать садовые решетки, стены построек и забор. Расположив на них различные кашпо, контейнеры, самодельные цветочные горшки из пластиковых бутылок или небольших ведерок, можно создать оригинальную цветочную композицию, которая не займет полезную площадь участка. Подвесные конструкции с цветами способны украсить даже самый простой забор.

Цветы могут служить превосходным обрамлением газона или лужайки, сами выступая в роли ограждения. Высаженные по периметру цветущие растения отлично справятся с зонированием участка. Очень стильно на подстриженном газоне смотрятся композиции из цветов и различных предметов. Перевернутый глиняный кувшин, из которого на траву вместо молока вытекает россыпь ромашек, будто невзначай опрокинутое кашпо с яркими бегониями у подножия дерева и прочие «небрежные» цветочные акценты придадут уникальности вашей приусадебной территории.

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