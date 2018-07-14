Как изменить интерьер одной деталью

Если переезд равен пожару, то ремонт можно сравнить только со стихийным бедствием, которое настигает тебя прямо дома. Оползень, цунами, землетрясение — подставляй любимый катаклизм, и ты поймешь, на что похоже приведение обветшалой квартиры в божеский вид. В первую очередь потому, что твоя пускай старая, но уютная квартира превращается в некоторое подобие строительной площадки: повсюду ведра, стройматериалы, неудобно втиснутые в крохотные габариты квартиры. И всюду ненавистная пыль, от которой просто спасу нет. Она проникает везде и всюду: от внутренностей ноутбука до несчастных легких. Но гораздо больнее ремонт бьет не по здоровью (особенно психическому), а по карману. Ибо если с временными трудностями и неудобствами смириться можно (для себя же делаешь, а не для других), то с колоссальными тратами смириться практически невозможно. Хорошие материалы стоят дорого, дешевые очень быстро приходят в негодность и выглядят ужасно. В среднем на ремонт скромной «хрущевки» требуется… Очень неприятная цифра — даже называть ее не хочется.

И если ты думаешь, что элементарная переклейка обоев обойдется малыми жертвами, то спешим тебя разочаровать. Долгий, муторный процесс, который тоже встает в копеечку, когда умножаешь стоимость рулона на квадратуру комнаты. А ведь так хочется жить в стильных, уютных апартаментах. Но сдирать штукатурку ради того, чтобы добиться некого подобия «лофта», — это не выход. Так что делать, если на капитальный ремонт денег нет, а тяга к прекрасному не позволяет жить абы где? Скажем по секрету, как художники художнику: у нас есть для тебя выход, или даже можно сказать, спасение. К тому же очень нетипичное, простое, как волшебство по взмаху волшебной палочки, и красивое, как зал галереи Уфицци. Хотя это все так же стройматериал. Но прежде чем мы предложим, ответь на вопрос: можешь ли ты отличить стиль от вторичности, красоту от заурядности, Питера Гэбриэла от Лил Пампа, изящество от уродства? Если да, то тебя спасут фотообои. На самом деле это самое настоящее спасение для обычной устаревшей «панельки». Только прошу, не нужно говорить, что фотообои быстро надоедают, что они устарели или вышли из моды, пока не увидишь шедевры Komar Products.

Komar Products символизирует инновационные идеи, дизайн и качество в области печати изображений. Их бренд стал легендой во всем мире, а фотообои во все времена считались эталоном. При работе над новым эскизом их дизайнеры постоянно ориентируется на последние тенденции и собственное богатое воображение: так рождаются актуальные и выразительные новинки, которые обогащают и без того разнообразный ассортимент. Это предлагает клиентам максимальную свободу выбора и возможность найти подходящий продукт на любой вкус. Обрати внимание на их продукцию: это же настоящая сказка! Они совершенно не выглядят как классическое фото пруда из бабушкиной квартиры. Если на обоях городской или природный пейзаж, то он выглядит даже реальнее, чем вид из окна. Все благодаря высочайшему качеству печати: оно настолько высокое, что на фоне пейзажей можно делать селфи «Как я провел это лето». Подробнее о компании Komar Products→

Фотообои способны раздвинуть границы скромного обиталища и перенести тебя в сказку лучше всякого телепорта. Визуально они увеличивают комнату и перетягивают внимание от старой скучной мебели и несвежих дверей. Разумеется, выбирать обои следует исходя из интерьера, размера стены и собственных предпочтений. Ах да, чуть не забыли еще один пункт: какие фотобои выбрать, бумажные или флизелиновые? Бумажные дешевле, с ними немного больше возни, но, высохнув, они натянутся и скроют большинство дефектов поверхности. Технология наклеивания флизелиновых фотообоев предполагает нанесение клея на стену, затем к стене прижимают листы флизелиновых обоев, и все. Флизелиновые обои дороже и требуют более тщательной подготовки поверхности, но принято считать, что они лучше подходят для панельных домов, которые «усаживаются» несколько лет. Посмотреть фотообои→

Если тебе не хочется вешать яркие пестрые принты с пейзажами, которых вживую не увидеть, то вполне можно подобрать обои с эффектом камня, дерева и других материалов. Выглядеть они будут так же реально, как натуральные материалы, но сказать, что разница в цене будет ощутимая, — значит не сказать ровным счетом ничего. Если ни пейзаж, ни голый лофт тебя не привлекают, то выбери сюрреалистические узоры, в которых можно искать скрытые смыслы в особенно сложных жизненных ситуациях. Некоторые из них сделаны с эффектом 3D, что дополнительно визуально раздвигает стены.

Ты можешь выбрать совершенно любой стиль, дизайн, колористику, но главное, чтобы это были обои, произведенные Komar. Купить фотообои→