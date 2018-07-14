Садовые дорожки своими руками: выбираем подходящий материал

Неотъемлемой частью ландшафтного дизайна являются садовые дорожки и тропинки. Вне зависимости от того, дачный это участок или территория вокруг загородного дома, в котором вы постоянно проживаете, внешний вид и удобство передвижения по территории очень важны. На сегодняшний день на строительных рынках представлен широчайший выбор материалов, с помощью которых можно стильно и функционально обустроить садовые тропинки, придав участку законченный вид. Только вот порой определиться с выбором бывает тяжело. Важно, чтобы материал, из которого будут сделаны дорожки на вашем участке, гармонировал с общим дизайном территории. Цена тоже имеет значение, ведь зачастую бюджет оказывается ограничен. В сегодняшней статье мы рассмотрим самые популярные виды отделочных материалов для создания садовых дорожек, аллеек и тропинок.

Натуральный камень

Натуральный камень считается одним из самых дорогостоящих, но при этом долговечных, эффектных и статусных материалов, использующихся для отделки садовых дорожек. Большое разнообразие покрытия из натурального камня позволяет выбрать различные его оттенки — как светлые, так и темные. Подобрать каменные плиты можно на любой вкус — мраморные, гранитные, базальтовые, известняковые…

Дорожки, выполненные из натурального камня, могут иметь различную форму и конфигурацию. Это позволяет придать территории сада лоск и изысканность. Наиболее популярным на рынке являются сформированные пластины из природного камня, так называемый «плитняк».

Если же покрытие из натурального камня, по каким бы то ни было причинам, вам не подходит, то стоит обратить внимание на материал, имитирующий натуральный камень: в настоящее время он представлен в магазинах в большом ассортименте.

Тротуарная плитка

Одним из самых популярных материалов для оформления садовых дорожек является тротуарная плитка. Ее монтаж легко осуществить; она долговечна, устойчива к перепадам температур, способна вписаться в любой стиль загородного участка. Обширный выбор цветов и форм тротуарной плитки делают ее еще более привлекательной для владельцев садовых участков. Изготавливают данный материал из гранита, бетона или песчаника.

Клинкерный кирпич

Наряду с тротуарной плиткой, клинкерный кирпич тоже пользуется популярностью среди потребителей. Дорожки и тропинки с его помощью можно легко облагородить, так как он прост и удобен в укладке. Данное покрытие чудесным образом подойдет загородным территориям, оформленным в современных, востребованных стилях дизайна.

Древесное покрытие дорожек

Наиболее подходящими породами дерева для оформления садовых дорожек считаются дуб, лиственница и другие «хвойные собратья». Бюджетным вариантом могут стать бруски и спилы древесины, с помощью которых выстилается дорожное полотно. Применив фантазию, из разномастных кусков массива можно выложить фантастические тропки на собственном загородном участке, создав их неповторимый дизайн.

Разумеется, натуральное дерево — не самый долговечный материал для отделки садовых дорожек. Для продления срока службы древесины стоит использовать специальные пропитки, которые повышают ее устойчивость к разрушительному воздействию влаги.

Еще один вид древесного покрытия для садовых дорожек — это террасная доска. Конечно, данный материал является достаточно дорогостоящим, но он того стоит. Благодаря специальному покрытию, террасная доска оказывается полностью защищенной от влаги, перепадов температур, появления плесени и грибков, что значительно продлевает срок ее эксплуатации.

Дорожки из бетона

Заливка садовых дорожек бетонным раствором — достаточно распространенный способ недорого и функционально обустроить участок. Для того чтобы создать оригинальную дорожку, можно приобрести в строительном магазине специальные формы и комбинировать их на свое усмотрение. Еще бетонные дорожки можно задекорировать осколками стекла, галькой, ракушками и даже блестками. Придать участку пикантности можно с помощью бордюра из живых цветов.

Насыпные тропинки

Если вы желаете украсить свою приусадебную территорию извилистыми тропинками или дорожками вычурных форм, то насыпные материалы — это как раз то, что вам нужно. Дорожки из гравия, щебня, гальки или кварца различных цветов, всегда смотрятся стильно и изыскано.

Подручные материалы

Садовые дорожки, сделанные из остатков имеющихся в хозяйстве материалов, смотрятся красиво, изысканно и самобытно. Здесь в ход идет всё, начиная от пластиковых крышечек и заканчивая черепками керамической утвари. Например, как вариант: дорожку можно засыпать обычным песком, а затем смастерить бордюр, например, из использованных бутылок. Главное — не бояться экспериментировать! И тогда территория вокруг вашего загородного дома будет не только удобной и функциональной, но еще и ухоженной и привлекательной.

Хочется сказать несколько слов о сочетаемости разнородных материалов: если ваш участок обнесен металлическим забором, то гармонировать с ним будут дорожки, залитые бетоном или засыпанные щебнем. Подобное обрамление участка присуще современным стилям дизайна. Деревенским же стилям больше подойдут дорожки, вымощенные натуральным деревом, а участку в классической манере оформления — натуральный камень и тротуарная плитка.

Источник