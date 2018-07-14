Садовые беседки: виды и способы оформления

Садовая беседка на даче — это превосходное место для отдыха. Здесь вы можете устроить посиделки с друзьями, уединиться в полуденный зной с любимой книгой или же укрыться от теплого летнего дождя. Лучше всего расположить данную постройку в глубине сада, под сенью деревьев, создав тем самым дополнительную прохладу, и скрыв ее от посторонних глаз. Размеры беседки определяются в первую очередь габаритами вашего участка (на небольшой площади получится возвести лишь компактное сооружение), а во вторую — ее предназначением.

Типы беседок

Существуют два основных вида беседок:

— пергола;

— беседка павильонного типа.

Пергола представляет собой навес из вьющихся растений. Данный вид беседок широко распространен в странах Европы Средиземноморского региона, где посетители уличных кафе и ресторанчиков спасаются от жары при помощи таких вот воздушных павильончиков. Растения не дают солнечному свету внутрь, создавая, таким образом, столь необходимую в зной прохладу.

В России же предпочтение отдается беседкам павильонного типа. По своей конструкции они могут быть:

— полностью открытыми;

— частично открытыми;

— закрытыми.

Вы можете оборудовать у себя на участке павильонную беседку каркасного типа (разборную) или же стационарную (с фундаментом).

Для того что бы построить перголу, много времени и сил не понадобится: достаточно взять высокие металлические дуги и обвить их специальными растениями. Недостатки такой беседки заключаются в том, что она не способна укрыть своих посетителей от осадков. К тому же функциональной она будет лишь на время летнего сезона. А вот беседки павильонного типа можно использовать круглый год. Даже если на вашем загородном участке будет установлена павильонная беседка открытого типа, внутри нее вы можете оборудовать очаг и установить мягкие пластиковые окна (ПВХ-шторы). Они легко и быстро складываются (как занавески), и так же быстро крепятся обратно.

Что же касается беседок закрытого типа, то они считаются многофункциональными. Вы можете использовать их и как летнюю кухню, и в качестве гостевого домика. В уличных павильончиках такого типа обычно устанавливают стационарные окна и двери.

Еще одним распространенным вариантом становятся совсем маленькие беседки с круглой скамейкой и столиком. Они малофункциональны, но прекрасно подходят для бесед и чаепитий. Чаще всего их выполняют из кованых элементов и оснащают лишь боковинами и крышей.

Если вы считаете, что все беседки являются однотипными, то тут вы заблуждаетесь. Существует множество стилей дизайна, в которых они могут быть выполнены: кантри, классика, восточный и другие стили. Главное — не забывайте, что данная постройка не должна диссонировать с общим видом вашего участка.

Форма может быть любой: встречаются квадратные, круглые, треугольные и даже многоугольные конструкции. В качестве строительного материала подойдет в равной степени кирпич, камень, металл. Но так как экология и натуральность в тренде уже много лет, то наиболее подходящим материалом для создания беседки станет дерево.

Дизайн беседки

Принципы оформления беседок открытого типа довольно таки просты. Самое главное здесь — морозостойкая и влагоустойчивая мебель, которую легко можно мыть. Интересным приемом для украшения беседки послужат подушки и легкие матрасы на липучках, к которым прилагаются съемные чехлы. В качестве стола можно использовать комод со столешницей, размер которой будет превышать параметры каркаса: таким образом, все нужные предметы всегда окажутся под рукой, и при этом вы существенно сэкономите пространство.

Если построить высокий каменный очаг с раздвижной крышкой, то днем его вполне можно использовать как стол, а вечером жарить барбекю. Как уже упоминалось ранее, для таких беседок идеальными станут мягкие пластиковые окна, которые вы сможете украсить легкими шторами. Если оформить внутренне убранство беседки текстилем одного вида, то это придаст помещению изысканности и стиля.

По внутреннему и внешнему периметру беседки можно установить светодиодные провода. Они достаточно яркие, и смогут подарить вам незабываемую сказку темным летним вечером. Весьма элегантно будут смотреться фонари со светодиодными лампами, установленные вдоль дорожки от беседки до крыльца вашего дома.

Беседка закрытого типа являет собой почти что настоящий летний домик. Сюда можно провести даже электричество и воду. Внутрь лучше поставить круглый стол, чтобы углы не скрадывали пространство, и украсить его скатертью. В центр можно поместить оригинальную вазу, старый кувшин или даже небольшой чайничек с полевыми цветами. Над столом отлично будет смотреться низкая лампа с абажуром. Украсить стены можно старыми фотографиями или засушенными цветами в рамках. Для декора отлично подойдут полки с крючками, на которых будут красоваться чашки: это красиво и практично. Интерьер желательно оформить в теплых тонах, а текстиль подобрать однотонный — тогда его получится разбавить разноцветными яркими подушками и пледами. Потолок в серо-голубых тонах наполнит помещение светом и визуально удлинит стены. Только представьте, как приятно пить чай вечером в такой беседке!

Подводя итог, хочется сказать, что построить беседку можно любой формы, размеров и конфигурации; всё зависит от силы вашего воображения. Главное чтобы она была прочной, надежной и удобной.

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