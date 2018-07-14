8 отличных идей для легкого ремонта в детской

ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ 1. ПОКРАСОЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА Как сделать ремонт в детской комнате? Зовите старших детей, родню и реализуйте буйство фантазии на обоях под покраску. Удовольствия море. Краски используйте разные и на свой вкус, но помните, что малышу на это потом смотреть сутками, не переусердствуйте. Чтобы не заморачиваться с большим количеством лотков для краски — положите в малярный лоток пластиковый пакет для мусора. Сменили цвет — просто вынули и выбросили пакет с остатками краски. 2. ЕСЛИ ПОКРАСКА ЗАТЯНУЛАСЬ Оберните валики и кисти теми же мусорными мешками, так они не засохнут в перерывах между окраской и вам не придется постоянно их отмывать. 3. СВЕРЛИМ СТЕНЫ Прилепите согнутый под прямым углом самоклеящийся стикер или просто листок бумаги на малярном скотче под то место, где будете сверлить. Пыль останется в уголке, и пылесосить пол во время ремонта детской комнаты не придется. ВАРИАНТЫ РЕМОНТА ДЕТСКИХ КОМНАТ 4. УКРАШАЕМ СТЕНЫ Помните свои старые детские книги? Да-да, те, что на антресолях. Выберите те, что ни за что не станете читать ребенку и сделайте из их красочных обложек постеры на стены. Можно в рамках. Простая и яркая идея для дизайна детской комнаты! 5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАМАК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЯГКИХ ИГРУШЕК Игрушки прекрасны в любой детской (и для новорожденного, несомненно, их будут покупать и дарить очень много), но они могут занимать много места и в конечном итоге перестанут помещаться в шкафу. Повесьте гамак в углу детской и используйте его для хранения игрушек. В нем их легко найти, а убрать еще легче — закинул и готово. 6. СДЕЛАЙТЕ ДОСКУ ДЛЯ ЗАМЕТОК НА СТЕНЕ Режим питания, напоминания о покупке подгузников и другие вещи, которые надо помнить. Чтобы сделать свою доску для заметок, просто закрасьте квадрат на стене и обведите его рамкой. Теперь здесь можно прилепить стикер с напоминанием. А если покрасить квадрат краской для рисования мелом, то писать можно прямо на стене. 7. ОЖИВИТЕ ВАШ ЛЮБИМЫЙ СТУЛ Не поленитесь и сшейте симпатичный чехол на стул для кормления. Добавьте уютных подушек с лоскутными наволочками и он станет безумно уютным и удобным. 8. УКРАСЬТЕ КОМНАТУ НА СВОЙ ВКУС Оборки по занавескам, абажур на люстру, мелодичные подвесы на люстру — все это придаст комнате еще больше уюта. К тому же малышу нужные мелкие детали для изучения. Только убедитесь, что вы не будете задевать головой музыку ветра и другие звуковые подвесы. Нет ничего менее забавного, чем родитель, уложивший младенца спать, будит его снова случайным шумом при выходе из комнаты. По материалам GoodHousekeeping, фото: архив ДО.