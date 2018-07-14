Модный синий маникюр 2018 года: фото

В модном сезоне 2018 одним из самых актуальных цветов будет синий. Это касается и макияжа, и одежды, и нейл-дизайна. Синий маникюр 2018 — это большое разнообразие дизайнов: модные тенденции позволяют использовать синий глубоких темных оттенков и сочных, ярких; с матовым и глянцевым покрытием; с декором и лаконичным геометрическим дизайном. Рассмотрим фото самых интересных идей этого модного маникюра!

Цветовая палитра маникюра

Синий маникюр в сезоне 2018 не будет скучным, поскольку модные тенденции очень разнообразны. На фото можно увидеть, что в этом сезоне предлагают использовать всю богатую палитру синего в маникюре:

лазурный оттенок в морском маникюре — идеальный вариант для пляжного отдыха;

оттенок денима для джинсового маникюра — идея для повседневного дизайна;

глубокий синий, дополненный металлический втиркой, для вечернего маникюра;

оригинальные оттенки: васильковый, бирюзовый, оттенок индиго.

yandex_ad_1 Синий очень хорошо сочетается со многими цветами, особенно с:

белым;

черным;

нюдовыми оттенками;

серебряным;

золотым;

желтым;

коричневым;

розовым;

фиолетовым.

Маникюр с бархатным эффектом

Однотонный синий маникюр в сезоне 2018 с бархатным эффектом смотрится очень интересно. Особенно хорошо для такого дизайна подходят все насыщенные и глубокие оттенки синего. Эффект бархата будет в самом тренде сезона.

Модные тенденции позволяют дополнять такой дизайн элементами декора. На фото можно увидеть дизайны с однотонными синими стразами, а также маникюр с втиркой в синем и фиолетовом цвете, например, это дизайн с эффектом «космос» или «ночное небо» в черно-синей цветовой гамме. Если вы делаете вечерний вариант маникюра, то его можно дополнить сапфировыми блестками.

В одном маникюре можно сочетать ногти с бархатным и глянцевым покрытием. Например, все ногти — с бархатным, один — с глянцевым покрытием.

Геометрия

В моде синий геометрический маникюр 2018, который смотрится очень лаконично, но в то же время оригинально. Модные тенденции сезона — это тонкие линии (белые на синем фоне или синие на белом фоне), а также рисунки, выполняемые техникой стемпинг, то есть с помощью штампа. На фото можно видеть, что геометрический дизайн может зрительно увеличить длину ногтей — для этого делают тонкие горизонтальные полосы по всей поверхности ногтя.

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Геометрия в нейл-дизайне — это не только линии, но и различные фигуры, например, треугольники или квадраты на синем фоне.

Горох

В этом сезоне дизайнеры предлагают обратить внимание на идеи маникюра с горохом. В синем цвете такой эффект смотрится особенно выигрышно. Такой дизайн можно делать как на темно-синем цвете (лучше, если это будут контрастные сочетания покрытия и гороха), или на лазурном фоне. Лак наносится точечно тонкой кистью, или горошины можно делать с помощью круглых блесток.

Интересная идея — сочетание техники омбре и эффекта гороха.

Синий маникюр с рисунками

Синий фон открывает большие просторы для выполнения рисунков. Например, это может быть анималистический эффект — бабочки на синем фоне, а также флористический — цветы. С синим цветом выигрышно смотрятся рисунки звезд (это могут быть как рисунки лаком, так и втирка), знаки зодиака, а также якоря (в морском дизайне).

Обратите внимание, что если вы решили делать рисунки, то следует избегать слишком ярких сочетаний: лучше сочетать синий с белым, черным, серебристым.

Синий новогодний маникюр

Безусловно, синий цвет — один из лучших для выполнения новогоднего маникюра. Он идеально сочетается с серебристым и белым оттенками. Например, это белые снежинки на синем фоне или тонкие узоры, наподобие морозных рисунков на стекле.

Морской маникюр

Лучшая идея летнего маникюра, особенно, если вы собираетесь в отпуск, — это морской дизайн. Он смотрится очень актуально и свежо. Выполнять его можно как в синей, так и голубой (лазурной) цветовой гамме. Это может быть техника омбре, а также рисунки кораблей, якорей, ракушек, дельфинов.

yandex_ad_2 Французский и лунный маникюр

Синий френч и лунный маникюр понравятся любителям классики. Лучше всего сочетать синий с нюдовыми и белыми оттенками.

Например, это может быть пастельная база и синяя лунка либо кончик ногтя. Также это может быть сапфировый френч на нюдовом фоне, дополненный серебряной или золотистой полоской. Еще одна интересная идея — эффект ненакрашенных ногтей (бесцветная база) и синяя лунка. Смотрится лаконично, но в то же время стильно.

Джинсовый маникюр

У эффекта денима очень много поклонниц. Этот нейл-дизайн остается очень популярным уже несколько сезонов подряд.

Для создания джинсового эффекта обычно используют матовый или текстурный лак, на котором рисуют эффект денима, а также характерные для этого дизайна элементы — строчки, кармашки, заклепки. Заклепки чаще всего делают стразами.