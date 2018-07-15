Яркая квартира директора концертного агентства

Дизайнеру надо было оформить сорокаметровую квартиру так, чтобы она днем служила офисом, а вечером — местом для вечеринок.

Заказчик — молодой человек, который занимается организацией концертов и работает с музыкальными группами, поэтому пространство должно было служить офисом, квартирой и местом для вечеринок. Учитывая специфику работы и образа жизни владельца, дизайнер построила концепцию квартиры на трех главных функциях: work, live, party.

Изначальная планировка не соответствовала задачам: небольшое пространство было разделено на две изолированных комнаты.

Объединить кухню с гостиной, к сожалению, было невозможно: между ними проходила несущая стена. Чтобы увеличить размеры гостиной, дизайнер решила присоединить к ней коридор.

Теперь гости попадают в гостиную прямо от входа. Справа располагается шкаф-купе во всю стену; он выкрашен в белый цвет и сливается со стеной. Гостиная оформлена как лаунж-зона: много посадочных мест и свободного пространства.

Гамак дизайнер Анастасия Брандт называет «местом силы» этой квартиры. Он напоминает о балийских серфинг-спотах и летнем отдыхе.

Кухня в результате перепланировки избавилась от антресолей, стала более просторной и функциональной. Место обеденного стола здесь занимает полубарный стол. При необходимости его можно задвинуть на подоконник, выиграв немного свободного места. Если гостей много, они могут есть-пить вокруг него стоя.

От полноценного спального места владелец квартиры отказался: ему достаточно плотного напольного матраца, который днем можно убрать в шкаф.

Анастасия Брандт считает, что интерьер максимально отражает вкусы и образ жизни владельца. И сам он незримо присутствует в квартире даже в те моменты, когда его здесь нет. Первое, что видит гость, перешагнув порог, — неоновые усы, фирменный знак хозяина квартиры и эмблема международной акции Movember, к которой он присоединился.

Гостиная Отделка: покраска, Little Greene; настенная карта изготовлена по эскизам дизайнера Напольное покрытие: паркет Мебель: гамак приобретен заказчиком на Бали; пуфы, «Шокмешок», ковер, Dovlet House, консоль, собственность заказчика; журнальный столик и подставка для ног, Zara Home Декор: Depst; живопись из галереи Artbrut

Кухня Отделка: покраска, Little Greene; обои, The O Wallpaper Напольное покрытие: паркет Мебель: гарнитур, ИКЕА ; стол изготовлен по эскизам дизайнера Освещение: светильник над столом, Avocado Lamp Декор: Depst

Санузел Отделка: покраска, водостойкая краска Little Greene Сантехника: Grohe Мебель: зеркало, Cosmorelax