Просто и уютно: домик в Нидерландах в духе ар-нуво

Глянцевые фасады, резная крыша и безупречная геометрия этого очаровательного домика площадью 140 квадратов мастерски скрывают внушительный возраст.

Дому больше двухсот пятидесяти лет, однако стараниями реставраторов выглядит он как новенький — разве что элементы ар-нуво в конструкциях окон и крыши выдают принадлежность к ретро-эпохе.

Здесь, в Ватерланде, типичном голландском пригороде в часе езды от Амстердама, такой дизайн не выглядит устаревшим, а наоборот, органично вписывается в местную архитектуру.

Внутри же — эклектично, просто и уютно. Декораторы агентства недвижимости Funda постарались создать нейтральную и расслабленную атмосферу, наполненную природными оттенками, удобной мебелью, состаренным декором и рустикальным деревом.

В таком жилище индустриальный стиль был бы очень кстати, и декораторы ввели его элементы при помощи «фабричных» светильников, шкафов и стеллажей лаконичных форм, а также журнальных и обеденных столов из грубо обработанного дерева. Дополнили все это классическими креслами и зеркалами — интерьер получился уютным и мягким.

Просторную гостиную и кухню на первом этаже, две спальни, кабинет и санузлы на втором выдержали в серых, бежевых и терракотовых тонах. Нейтральная палитра продолжает эстетику природы и зелени за окном и располагает к отдыху.

Цвет отделки стен и потолков выбрали белым. Такой прием «спасает» потолки первого этажа, уводя внимание от небольшой высоты и массивных потолочных балок. На втором с потолками все в порядке, а геометрия крыши делает комнаты похожими на атмосферные чердаки. Здесь декораторы обошлись минимальным набором мебели и декора.

А одна из спален, где расположено окно с узнаваемыми ар-нувошными изгибами, и вовсе не нуждается в дополнительном декоре. К такой роскошной исторической конструкции, пожалуй, и добавить нечего.