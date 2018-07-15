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Просто и уютно: домик в Нидерландах в духе ар-нуво
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Просто и уютно: домик в Нидерландах в духе ар-нуво 

Inmyroom 35 минут назад
Фото: Inmyroom
Глянцевые фасады, резная крыша и безупречная геометрия этого очаровательного домика площадью 140 квадратов мастерски скрывают внушительный возраст.
Дому больше двухсот пятидесяти лет, однако стараниями реставраторов выглядит он как новенький — разве что элементы ар-нуво в конструкциях окон и крыши выдают принадлежность к ретро-эпохе.
Здесь, в Ватерланде, типичном голландском пригороде в часе езды от Амстердама, такой дизайн не выглядит устаревшим, а наоборот, органично вписывается в местную архитектуру.
Внутри же — эклектично, просто и уютно. Декораторы агентства недвижимости Funda постарались создать нейтральную и расслабленную атмосферу, наполненную природными оттенками, удобной мебелью, состаренным декором и рустикальным деревом.
В таком жилище индустриальный стиль был бы очень кстати, и декораторы ввели его элементы при помощи «фабричных» светильников, шкафов и стеллажей лаконичных форм, а также журнальных и обеденных столов из грубо обработанного дерева. Дополнили все это классическими креслами и зеркалами — интерьер получился уютным и мягким.
Просторную гостиную и кухню на первом этаже, две спальни, кабинет и санузлы на втором выдержали в серых, бежевых и терракотовых тонах. Нейтральная палитра продолжает эстетику природы и зелени за окном и располагает к отдыху.
Цвет отделки стен и потолков выбрали белым. Такой прием «спасает» потолки первого этажа, уводя внимание от небольшой высоты и массивных потолочных балок. На втором с потолками все в порядке, а геометрия крыши делает комнаты похожими на атмосферные чердаки. Здесь декораторы обошлись минимальным набором мебели и декора.
А одна из спален, где расположено окно с узнаваемыми ар-нувошными изгибами, и вовсе не нуждается в дополнительном декоре. К такой роскошной исторической конструкции, пожалуй, и добавить нечего.
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