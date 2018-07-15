Екатеринбург через Instagram: рассматриваем профили мастеров, которые стругают столы и пекут торты

Среди жителей Екатеринбурга немало талантливых людей, которые могут своими руками сделать что-то такое чудесное и красивое, что тем, кто далёк от hand-made, просто не верится. Для кого-то это хобби, для кого-то — основной источник дохода. Многие мастерят украшения, рисуют картины, шьют одежду, вяжут мягкие игрушки. Таких много. Но кто-то делает действительно уникальные вещи, которые не найти больше нигде.

Свои шедевры такие люди выкладывают в Instagram, с любовью заполняя свои профили красивыми фотографиями. Это своего рода портфолио, которым можно любоваться, даже не покупая ничего. Расскажем здесь о некоторых из этих творческих жителей Екатеринбурга.

Маша из Екатеринбурга в своём профиле признаётся в любви к узелкам и макраме. Она плетёт панно, подвесы и шторы из верёвок. Получаются минималистичные предметы декора, которые можно использовать как реквизит во время торжеств и фотосессий или просто повесить дома, украсив интерьер. Есть и практичные вещи — авоськи, в которых удобно носить продукты из супермаркета.

Александра делает брошки и значки, вышитые гладью. У неё есть космическая пицца, бумажные самолётики, журавлики и кораблики, единороги, олени и волки, милые лисички и котики. В общем, сплошное ми-ми-ми и восхищение мастерством.

Профили с тортиками и пирожными решительно невозможно смотреть голодным сладкоежкам. Это всегда очень красиво и аппетитно. Как у Марьям Каримовой из Екатеринбурга. В своём Instagram она выкладывает капкейки, торты и эклеры, которые хочется срочно попробовать.

Георгий Колычев два года назад открыл мастерскую «Осмос» и делает гипсовые бюсты известных людей — политиков, музыкантов, актёров. Получается очень круто. «Проект „Осмос“ появился случайно, — пишет Георгий. — Мне срочно нужен был оригинальный подарок для сестры, и я решил слепить из глины небольшую фигурку Ленина. Не сказать, что скульптура получилась идеальной или суперкрутой, но идею все оценили». В его коллекции — Дэвид Боуи Борис Ельцин , Владимир Маяковский, Ван Гог и другие известные личности.

Удивительно утончённые украшения делает девушка Майя из Екатеринбурга. У неё в профиле серьги, кольца, подвески, аксессуары для волос. В них тоненькая серебристая и золотистая основа, бисер и бусины. Девушка вдохновляется природой, и украшения получаются тоже похожими на веточки деревьев.

Никита Жижанов рисует миниатюрные картины акрилом. Их размер всего 10 на 15 или 15 на 15 сантиметров. Они довольно своеобразные и на любителя. Но одну из его работ вы точно видели — на обложке альбома Лизы Монеточки. А ещё его рисунки легко могут попасть на магниты для холодильника или просто украсить интерьер любой квартиры.

Маша Кравцова делает авторскую керамическую посуду — вазочки, кружки и тарелки, которые нигде больше не купить и которые существуют в единственном экземпляре. От начала до конца она выполняет работу своими руками — лепит из глины изделия, обжигает их, а потом раскрашивает.

А это самый брутальный Instagram в нашей подборке — ребята делают мебель. У них в профиле — столешницы из дерева и застывшей смолы. Такой стиль в интерьерах в последнее время очень популярен. И понятно почему — смотрится это сочетание космически.

И ещё немного блестящего и девчачьего. Екатеринбурженка Катерина делает броши и украшения, в которых сочетаются совершенно разные материалы — мулине, канитель, бисер, бусины, кристаллы Сваровски, бархат и другие ткани.

В прошлой подборке Instagram-аккаунтов мы собирали аккаунты уличных фотографов, а до этого рассказывали про крутых тату-мастеров из Екатеринбурга. Ещё раньше — перечисляли книжных блогеров и фуд-блогеров с Урала, а также публиковали аккаунты уральцев, которые не могут жить без спорта, и местных художников, которые рисуют быстрые скетчи.

В следующий раз мы планируем собрать профили жителей Екатеринбурга с цветными волосами. Если у вас или ваших знакомых красные, жёлтые, синие, зелёные или ещё какие-нибудь цветные волосы и вы выкладываете эти фото в Instagram, то присылайте ссылку на него нам на почту news@corp. e1.ru, по WhatsApp, Viber или Telegram на номер +7 909 704 57 70 или в директ в наш Instagram (@e1.news). Кстати, подписывайтесь — у нас там каждый день красиво и интересно!