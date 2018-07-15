Функциональная однушка с этническими мотивами

Кухня-гостиная

Потенциальный адресат этого проекта — женщина средних лет, редактор портала о путешествиях. Хозяйку отличает гостеприимность — к ней регулярно наведываются сын и подруги; среди её увлечений — просмотр старых кинолент и чтение. Приглашённая для работы над перепланировкой дизайнер считает, что помимо репрезентативной зоны владелице требуются полноценные спальня и ванная, ёмкая гардеробная и биб­лиотека, место для работы на ноутбуке. Потому около трети жилого пространства, которая находится по левую сторону от входной двери, следует использовать для обустройства смежных спальни и гардеробной.

Вход в приватное помещение предусмотрят из прихожей, дверь (для экономии пространства) будет открываться в сторону спальни. Оставшийся Г-образный объём уйдёт на организацию студийного пространства — кухни и гостиной. Кухонный гарнитур спроектируют по эргономичной П-образной схеме. Одну часть укомплектуют шкафами-колоннами, в которых спрячут всю крупногабаритную технику (в том числе стирально-сушильную машину), вторую превратят в рабочую поверхность с мойкой и варочной панелью, третью — в барную стойку. Диван — основу зоны гостиной — ориентируют спинкой к окну. Над ним, под потолком, поместят проектор, напротив, перед ажурной перегородкой спальни, — экран с ручным управлением.

Кухня-гостиная

Кухня-гостиная

Потолок в кухне-гостиной и совмещённой с ней прихожей оклеят текстильными, напоминающими ковровое покрытие обоями. Монтаж полотен упростит флизелиновая основа, благодаря которой клей будет наноситься только на потолок.

Кухня-гостиная

Ажурную решётку, которой дополнят ограждение приватной зоны, соберут из фрезерованных по шаблону и окрашенных под латунь плит MDF. Декоративное решение получит продолжение в подвесных и напольных светильниках, а также в оформлении кухонного фартука.

Барная стойка станет выполнять функции обеденного и рабочего стола; под ней спрячут напольные секции с выдвижными ящиками.

Кухня-гостиная

Прихожая

В качестве напольного покрытия здесь, а также в смежной студии используют наливной полимерный пол. Его преимущества — отсутствие стыков, устойчивость к износу и простота нанесения.

Прихожая

Спальня

Так как естественное освещение будет поступать сюда опосредованно — через ажурную решётку, стены в помещении сделают такими же светлыми, как и в остальной квартире, а вот для оформления потолка выберут менее декоративное покрытие — краску. Кроме того, чтобы визуально увеличить небольшой объём приватной комнаты, потолки «приподнимут» посредством широкого карниза.

Спальня

Ванная комната

Сантехническое оборудование разместят по П-образной схеме, оставив центр помещения свободным. Местоположение ванны акцентируют материалом отделки — керамической плиткой ручной работы, по форме напоминающей веер.

Чтобы максимально разгрузить ванную, умывальник утопят в нише, образованной коробом с инженерными коммуникациями и стеной, а унитаз установят с помощью системы инсталляции.

Ванная комната

Преимущества

Недостатки

Благодаря декоративным приёмам интерьер приобрёл индивидуальность.

Предложенный декор подойдёт не всем.

Единство оформления способствует зрительному увеличению квартиры.

Под ванной, установленной в нишу и не закрытой экраном, будет сложно убираться.

Появилась отдельная спальня.

Стирально-сушильная машина размещена в зоне кухни, что негигиенично.

Достаточно мест хранения, в том числе гардеробная с отдельным входом.

Лоджия утеплена и обустроена как зимний сад.