Где заказать разработку дизайн-проекта

Итак, пришло время, когда накопилась некоторая сумма денег, которую ты хочешь потратить на ремонт. Наконец-то старые потёртые обои будут заменены качественными фотообоями или покраской стен в сочные цвета, вместо линолеума времён палеолита на пол ляжет паркет с приятной для ног поверхностью, а на потолке вместо огромной люстры будут яркие точечные светильники. Но ты что-то забыл, не так ли? Это что-то — дизайн-проект. И ты думаешь, что разработка дизайн-проекта — бессмысленная трата времени и сил, ведь ты уже всё нарисовал в своей голове, составил подробный план, и вообще, у тебя есть собственный дизайн-проект. Ну а далее ты сталкиваешься со следующими проблемами:

— Отсутствие планирования. Так как ты не профессиональный дизайнер, то не сможешь продумать всё от и до, а ведь это не только цвет обоев и рисунок на плитке, но и построение архитектуры, а также гармоничный общий дизайн. — Затягивание. От разработки дизайн-проекта, до отсутствия необходимых материалов. Изучение программ разработки дизайн-проектов, неправильное видение общей обстановки и так далее. Всё это может затянуть ремонт надолго. Именно из-за этого поговорка «ремонт не заканчивается никогда» плотно вошла в обиход. А теперь смотри, что ты получишь, заказав разработку дизайн-проектов у профессионалов: — Проработка от и до. В противовес предыдущим пунктам, исключаются любые ошибки в инженерных и дизайнерских решениях. — Экономия времени. Никакого затягивания, плюс, ты не тратишь своё время на изучение программ, методов, конструктивных и дизайнерских решений. Сегодня мы хотим рассказать о компании КАРАНДАШ, занимающейся архитектурным проектированием, дизайном и строительством, включая генеральный план. Одно из важных достоинств компании в том, что над проектами работают не только дизайнеры, как во многих студиях, но и инженеры. Также отличием компании КАРАНДАШ от конкурентов является то, что это студия полного цикла. И если большинство студий рисует только визуализации, называя это проектом, и не задумываются о том, можно ли реализовать такое в жизни, то КАРАНДАШ, в дополнение к дизайнерской части рисует ещё и техническую, которая позволяет с точностью реализовать всю задумку и соблюсти все инженерные и системные нюансы. В компании КАРАНДАШ это называется ППР — проект производства работ, о котором стоит рассказать подробнее.

О ППР и почему это важное преимущество

Если говорить кратко, то проект производства работ — это свод документов, определяющий технологию, последовательность, сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами строительных работ. И если не вдаваться в дебри терминов (которые для многих наших читателей, да и для нас как китайская грамота), то ППР состоит из множества работ, которые делают ремонт таким же простым, как сборка мебели из Икеи . То есть, ты получаешь не несколько чертежей с картинками, которые строителям не несут практически никакой пользы, а подробный проект. Кстати, отметим, что ППР предусматривает 95% всех используемых материалов и 97% производимых работ, так что пример с мебелью из Икеи — это точное описание процесса ремонта. Узнать подробнее о преимуществах ППР →

Сколько времени занимает проектирование и во сколько обходится

Благодаря командной работе, КАРАНДАШ проводит ремонт в 2-3 раза быстрее, чем многие другие компании. В среднем, проектирование занимает 2-4 месяца, в зависимости от сложности. Да, может показаться, что это долго, но давай рассмотрим на примере. Предположим, что имеется квартира площадью 80 квадратных метров. «Сухое» время проектирования такой квартиры в классическом стиле занимает полтора месяца. Прибавь к этому время на согласование проекта, подборку предметов интерьера и спецификаций. Так что, если ты увидел, что где-то предлагают подробный дизайн-проект, как у компании КАРАНДАШ, и обещают, что выполнят его за месяц или даже неделю, то это обычные шарлатаны, ну или проект будет выглядеть как уже упомянутые несколько чертежей с картинками. Узнать подробнее об этапах разработки дизайн-проекта → Что касается стоимости дизайн-проекта, то цены в компании КАРАНДАШ невысокие, особенно в сравнении с расценками по Москве и Санкт-Петербургу. Цена начитается от 1400 рублей за квадратный метр. Это минимальный набор опций, который ты можешь дополнять, словно конструктор. К примеру, если тебе нужна только дизайн-концепция, то это одна цена, а если требуется спецификация — другая. И так далее. Подробнее о ценах ты можешь узнать на странице ниже. Узнать о ценах →

Дизайнерские решения, используемые для расширения пространства

Многие из нас живут в небольших квартирах, где дорог каждый сантиметр. И если инженерно расширить пространство не получится (разве что утеплить балкон или купить соседнюю квартиру и сделать в неё проход из комнаты), то увеличить его визуально можно. Компания КАРАНДАШ использует безграничное множество вариантов. Так, например, ты можешь заказать установку зеркал или любых отражающих поверхностей, использование определённых цветовых решений, к примеру, холодных цветов, подсветки потолка или укладку плитки. Всё это будет влиять на визуальное восприятие пространства. Также компания КАРАНДАШ предлагает интересный способ визуального расширения пространства — сделать, например, прихожую в тёмных тонах, а гостиную в светлых, и тогда последняя будет казаться больше. Если же речь идёт о небольших помещениях, то в них компания предлагает выполнять интерьер в стиле минимализм или функционализм. Узнать подробнее о дизайнерских решениях →

Нет лишних затрат

Если кто-то из твоих знакомых заказывал разработку дизайн-проекта, то ты мог слышать от них, что количество выездов на авторский надзор было ограничено или им приходилось доплачивать за выезды в магазины. Компания КАРАНДАШ не выставляет ограничения по выездам, и её специалистам непринципиально время и место встречи. То есть, тебя не будут вырывать с рабочего места посреди дня, потому что «если не сегодня, то потом уже будет платно». Кроме того, ты можешь вообще не участвовать в процессе, результат будет таким же качественным, как и под твоим чутким надзором. Отметим, что у компании КАРАНДАШ есть постобслуживание, и даже если ты отложишь ремонт на год, то сможешь обратиться в поддержку, где твой проект изучат и ответят на нужные по нему вопросы. Посмотреть портфолио компании КАРАНДАШ →