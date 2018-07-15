Дачный уют: шторы для веранды или беседки

В жаркие летние дни большинство владельцев загородного жилья стремится проводить часы досуга на природе — в саду или на террасе своего дома. При этом немногие любят дни напролет находиться под палящими солнечными лучами. Для того, чтобы пребывание на свежем воздухе было комфортным и уютным, пространство садовых беседок или веранд дачных домов можно декорировать с помощью уличных штор.

Помимо красоты и уюта, садовые шторы помогут вам скрыться от солнечных лучей, ветра, осадков и назойливых насекомых, без которых не обходится ни один дачный участок. Кроме того, ранней весной и поздней осенью уличные шторы сохранят на веранде или в беседке тепло и позволят даже в прохладные дни проводить больше времени на воздухе, вне стен дома.

Соответственно, выбирая материал для будущих уличных штор, необходимо учитывать следующие свойства:

— устойчивость к механическим воздействиям (помимо регулярного открывания и закрытия, уличные шторы будут находиться на ветру, а он, как известно, бывает весьма и весьма сильным);

— способность надежно защитить внутреннее убранство веранды, террасы или беседки от всех видов осадков и при необходимости сохранить тепло внутри закрытого шторами пространства;

— внешний вид, подходящий как к интерьеру веранды или беседки, так и к общей стилистике ландшафтного дизайна садового участка.

Из всего многообразия штор, подходящих для декорирования дачных беседок и террас, наиболее популярными являются традиционные занавески из ткани, шторы из ПВХ-материалов и тентовые (защитные) шторы.

Тканевые уличные шторы мало чем отличаются от своих «коллег», предназначенных для домашнего интерьера. Они могут быть пошиты из практически невесомых тканей (органза, шифон, тюль, шелк), либо более плотных материалов на основе льна или парусины. В зависимости от веса и плотности ткани, занавески можно собирать красивыми складками по обеим сторонам от «окна», либо обустроить подъемный механизм по аналогии с римскими или рулонными шторами. Помимо своей декоративности и уютной визуальной картинки, тканевые шторы хороши тем, что отлично пропускают воздух, обеспечивая тем самым качественную вентиляцию пространства веранды или беседки. Недостатком уличных штор из ткани является их небольшая прочность (в особенности это касается легких полупрозрачных тканей) и практически нулевая способность оградить внутреннее убранство веранды от осадков, ветра и быстрого охлаждения ранней весной и поздней осенью. К тому же, при любых загрязнениях ткань необходимо будет стирать, что, с учетом повышенной маркости в условиях улицы, существенно снизит срок ее службы. Определенные виды ткани быстро выгорают на солнце и теряют свои декоративные качества, вследствие чего шторы необходимо будет часто менять на новые. Поэтому тканевые уличные шторы рекомендуется использовать в остекленных пространствах, либо размещать их на верандах и беседках исключительно в теплую сухую погоду.

Хорошей альтернативой классическим шторам из ткани могут стать уличные шторы из прозрачных или цветных ПВХ-материалов. Такие шторы обладают значительно большей стойкостью к механическим воздействиями растяжениям, они прекрасно защитят внутренне пространство от попадания влаги и очень просты в уходе — загрязнения с них удаляется обычной губкой, смоченной в воде или мыльном растворе. Если же на ПВХ-шторе вы все же заметите разрыв, ликвидировать его будет очень легко с помощью специального клея. К недостаткам ПВХ-штор относят их внешний вид — такие шторы подойдут далеко не к любому интерьеру и дизайну ландшафта. Помимо этого, если в разгар лета при солнечной погоде находиться в беседке с закрытыми прозрачными ПВХ-шторами, ощущения будут не самые приятные — сравнимые с посещением теплицы или парника. То же самое ждет хозяев и гостей беседки с ПВХ-шторами, если прямо внутри нее оборудована и используется по назначению зона для барбекю. Наконец, при частом открывании (и подъеме вверх с помощью специального механизма) на поверхности ПВХ-штор могут образовываться малоэстетичные заломы.

Тентовые, или защитные уличные шторы созданы из ткани, обладающей водоотталкивающими свойствами (брезент), либо пропитанной специальными составами на базе акрила или тефлона. Такие шторы не будут выгорать под действием прямых солнечных лучей, а также будут устойчивы не только к различного рода осадкам, но и к ощутимым колебаниям температуры и влажности воздуха, что значительно продлит срок их эксплуатации по сравнению с обычными тканевыми занавесками. К минусам тентового материала можно отнести его жесткость и склонность к образованию микротрещин при неправильном складывании и длительном хранении. Оптимальным способом открывания таких штор будет механизм рулонных штор. Кроме того, ткань, обработанная акриловым или тефлоновым лаком, частично теряет свои декоративные свойства, что негативно влияет на совместимость этого вида штор со многими стилями в дизайне интерьеров и ландшафта.

Помимо перечисленных трех видов, существуют также менее распространенные, но при этом очень интересные способы декорировать «окна» на дачной веранде или в беседке. Например, шторы из бамбука, соломы, пеньки, нитяные шторы с использованием пробки, бусин, украшений из лент, полимерной глины и другие обаятельных предметов, сделанных своими руками. Конечно, такие шторы будут выполнять чисто декоративные функции в уличном пространстве для отдыха и общения, поэтому на случай непогоды их имеет смысл сочетать с другими, более водостойкими и прочными видами уличных штор.

Что касается цветов и оттенков, подбор уличных штор должен определяться общим цветовым решением в оформлении ландшафта загородного участка. Наиболее гармонично среди деревьев и кустарников смотрятся натуральные, природные краски и светлые, легкие оттенки. Однако, если ваш участок спроектирован в каком-либо из современных стилей, отличающихся яркостью цветов и смелостью дизайнерских решений, то и уличные шторы, вне сомнений, могут стать ярким, акцентным элементом ландшафта и внутреннего пространства веранды или садовой беседки.