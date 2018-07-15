Зеленый маникюр: стильно и модно

Зеленый цвет — не самый популярный в дизайне ногтей, однако, это один из самых интересных и благородных оттенков, который может быть и сдержанным, и ярким. Зеленый цвет — один из трендов ногтевой моды сезона. Он идеально подходит для тех, кто хочет разнообразить свой маникюр нестандартным оттенком.

С ним создают модные анималистические и флористические дизайны, а также эффект «кошачий глаз». Какой зеленый маникюр в сезоне 2018 самый популярный? Какие модные тенденции взять на заметку? Подборка фото самых интересных идей зеленого маникюра.

Сочетание зеленого в маникюре

Зеленый цвет хорош тем, что имеет богатую палитру оттенков: насыщенные и легкие, нейтральные и яркие. Этот цвет можно носить в любой сезон. Маникюр в зеленом цвете хорош еще и тем, что он может быть и повседневным, и вечерним.

При выборе дизайна маникюра следует учитывать сочетаемость оттенков. Конечно, зеленый — сам по себе глубокий и интересный цвет, который можно использовать для однотонного маникюра.

Однако чаще всего делают дизайн, который включает несколько оттенков.

Зеленый лучше всего сочетается с такими оттенками, как:

коричневый;

желтый;

серый;

винный;

бургунди;

бирюзовый;

фиолетовый;

алый.

Есть и классические сочетания:

черный;

белый;

серый;

бежевый;

пастельный.

Однако если вы хотите более креативный дизайн, то вы можете экспериментировать. Актуальный зеленый маникюр в сезоне 2018 — это сочетание зеленого и желтого, которое используется во флористических и анималистических дизайнах.

Также модные тенденции предлагают и нестандартные сочетания, например, зеленого и розового. На фото с модных показов можно увидеть также дизайны, которые сочетают в себе разные оттенки зеленого, например, это эффект «кошачий глаз».

Кошачий глаз

Зеленый маникюр с эффектом «кошачий глаз» — это тренд сезона 2018. Модные тенденции предлагают делать такой маникюр как с глянцевым, так и с матовым финишем. На фото можно увидеть различные идеи исполнения такого маникюра, только цветное покрытие, или покрытие с декором в виде страз.

Нейл-мастера предлагают делать маникюр «кошачий глаз» с сочетаниями нескольких зеленых оттенков.

Флористический дизайн

Зеленый во флористических нейл-рисунках смотрится очень органично. В этом сезоне флористические мотивы на пике моды. Зеленый может быть базовым оттенком, а может быть акцентом на светлом фоне. В моде нейл-дизайн со светло-зеленым базовым оттенком и яркими цветами на его фоне. Также в тренде глубокий темно-зеленый фон с темными цветочными рисунками на нем.

Интересно смотрится желто-зеленый маникюр: желтый фон с зелеными листьями и цветами. Также это могут быть розовые бутоны на зеленом фоне.

Геометрический дизайн

«Геометрия» — один из трендов нейл-моды в сезоне 2018. Что касается зеленого цвета, то наиболее подходят для геометрического дизайна темные оттенки, изумрудные, а также бирюзовые.

Обычно геометрический дизайн делают более сдержанным, поскольку он относится к повседневным вариантам, поэтому декор практически не используют.

Французский маникюр

Французский маникюр в зеленом цвете смотрится очень оригинально и интересно. Вариаций зеленого френча бесконечно много:

это может быть нейтральное пастельное покрытие и темно-зеленый кончик ногтя, дополненный декором в виде золотых страз;

зеленое глянцевое покрытие и матовый кончик ногтя;

зеленый цветочный френч: пастельная база с цветами и зеленая «улыбка»;

нейтральное покрытие и втирка в виде зеленного металлика на кончике ногтя;

зеленая база и черный кончик ногтя с золотистой полоской в виде границы;

Также это может быть сочетание френча и лунного маникюра: нейтральная база, зеленая лунка и кончик ногтя.