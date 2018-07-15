Бюджетные находки: 10 предметов с AliExpress для идеальной гостиной 

1. Чехлы на подушки (159 руб.)
Чехлы с модным геометрическим узором мгновенно освежат интерьер гостиной.
2. Часы (448 руб.)
Эти часы необычны тем, что их циферблат состоит из стикеров. На выбор 4 цвета: чёрный, красный, серебристый и золотой.
3. Постеры с городами (213 руб.)
Постеры с изображением разных городов мира. Выбирайте любимый — и смело вешайте на стену.
4. Стикеры для мечтателей (410 руб.)
Стикеры с воздушными шарами и облаками будут уместны и в детской, и в спальне, и в гостиной. Расцветки самые разные.
5. Горшки для цветов (259 руб.)
Невероятно милые и красивые цветочные горшки, которые точно привнесут изюминку в интерьер.
6. Керамические вазы (262 руб.)
Состаренные керамические вазы добавят гостиной интеллигентного шика. Идеально для стилей ваби-саби, эко и минимализм.
7. Многофункциональная тарелка (228 руб.)
Всем любителям перекусить за кино или сериалом пригодится такая тарелка — в ней есть отделение для косточек или шелухи.
8. Подвесные полки (416 руб.)
Разместить лёгкий декор можно на таких милых полках.
9. Настенный декор «Птицы» (286 руб.)
А эти птицы — одновременно и украшение, и крючки, на которые можно повесить сумки или одежду.
10. Неоновые светильники (270 руб.)
Стильные неоновые светильники создадут яркое настроение вечером!