Бюджетные находки: 10 предметов с AliExpress для идеальной гостиной

1. Чехлы на подушки (159 руб.)

Чехлы с модным геометрическим узором мгновенно освежат интерьер гостиной.

2. Часы (448 руб.)

Эти часы необычны тем, что их циферблат состоит из стикеров. На выбор 4 цвета: чёрный, красный, серебристый и золотой.

3. Постеры с городами (213 руб.)

Постеры с изображением разных городов мира. Выбирайте любимый — и смело вешайте на стену.

4. Стикеры для мечтателей (410 руб.)

Стикеры с воздушными шарами и облаками будут уместны и в детской, и в спальне, и в гостиной. Расцветки самые разные.

5. Горшки для цветов (259 руб.)

Невероятно милые и красивые цветочные горшки, которые точно привнесут изюминку в интерьер.

6. Керамические вазы (262 руб.)

Состаренные керамические вазы добавят гостиной интеллигентного шика. Идеально для стилей ваби-саби, эко и минимализм.

7. Многофункциональная тарелка (228 руб.)

Всем любителям перекусить за кино или сериалом пригодится такая тарелка — в ней есть отделение для косточек или шелухи.

8. Подвесные полки (416 руб.)

Разместить лёгкий декор можно на таких милых полках.

9. Настенный декор «Птицы» (286 руб.)

А эти птицы — одновременно и украшение, и крючки, на которые можно повесить сумки или одежду.

10. Неоновые светильники (270 руб.)

Стильные неоновые светильники создадут яркое настроение вечером!