5 лет: какая свадьба, что дарят, поздравления

Пять лет со дня свадьбы является важной датой для каждой семьи, эта свадьба называется деревянной, поэтому молодой семье принято дарить презенты и подарки, выполненные из дерева. Этот обычай пришел к нам из древних времен. Стоит подробнее рассказать о том, свадьба 5 лет, какая это свадьба, а также что можно дарить влюбленным в этот праздничный день.

Какая свадьба 5 лет Эта дата с древних времен носит название «деревянная», по этой причине родные и близкие должны подарить супругам подарок, выполненный из дерева. Этот материал является символом прочности отношений влюбленной пары.

Традиции

Часто супруги интересуются, свадьба 5 лет, какая это свадьба, и что можно дарить друг другу в этот знаменательный день. Как говорили в давние времена, первые пять лет брака считаются самыми сложными, поэтому деревянная свадьба является символом прочности отношений супругов.

yandex_ad_1 Традиции празднования этого дня основались множество сотен лет назад, некоторые из них остались в прошлом, а некоторые актуальны даже сегодня.

Праздник должен включать в себя соблюдение таких традиций:

Мужчина должен сделать подарок супруге своими руками, а чтобы презент был действительно ценным, следует брать красное дерево. Если же такой материал слишком дорогой, рекомендуется отдать предпочтение ольхе или березе. В древние времена мужчина, таким образом, показывал супруге свои умения. Сегодня можно сделать сувенир на заказ.

Подарок мужа, женщина своими руками покрывает лаком, по традиции это является тонкой связью между супругами.

Кроме небольших подарков друг для друга, супруги собирали друзей и родных на этот праздник, каждый гость должен принести с собой небольшой подарок, выполненный из дерева. При этом презент должен быть полезным для молодых. Самыми ценными подарками считаются те, что выполнены из красного дерева.

Перед тем как принять гостей, супруги отправлялись в сад и высаживали на своем участке дерево, оно было символом их крепкой и долгой любви. Гости же украшали дерево ленточками, на которых писали пожелания для супругов.

Эти правила выполнять необязательно, но для тех людей, кто следует традициям, будет полезно узнать о них. Современные условия не всегда дают возможность посадить дерево на участке, поэтому можно просто высадить растение в горшок. Мы уже немного поговорили о том, свадьба 5 лет, какая свадьба, теперь стоит рассказать, что дарить в этот знаменательный день.

yandex_ad_2 Оригинальные подарки для супруга

Женщине стоит хорошо продумать подарок, который может пригодиться супругу.

Мы предлагаем список наиболее интересных и оригинальных презентов, который подойдут мужчине на торжество:

Инструменты. Хороший вариант подарка, если мужчина работает с древесиной. В этом случае стоит приобрести инструменты для обработки древесины, или же просто купить набор с деревянными ручками.

Банные принадлежности. Если муж любит посещать баню, то он будет рад получить в подарок ковш или ведерко из дерева для бани. Сегодня в продаже присутствуют деревянные термометры и забавные таблички на дверь бани. Остается только подключить фантазию.

Деревянная модель. Этот подарок больше подходит коллекционерам, но можно приобрести модель машинки или корабля из дерева, чтобы это было напоминанием о счастливой семейной жизни для мужчины.

Принадлежности для письма. Здесь выбора больше, можно приобрести ручку из качественного дерева, или же деревянную подставку под карандаши.

Настольные и логические игры. Такой презент подойдет тем мужчинам, которые любят играть в логические игры. Отличным подарком станут шашки или нарды, можно найти в продаже деревянное домино. Возможно, мужчине придется по вкусу кий для бильярда.

Спортивный инвентарь. Отлично подойдет для супруга, который любит активный отдых на природе. Женщина может приобрести для мужа лыжи или теннисные ракетки.

Курительные принадлежности. Если супруг курит, он наверняка оценит необычную пепельницу, резной портсигар из дерева или лакированную трубку.

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В дополнение стоит порекомендовать в качестве подарка бочонок из дерева с вином или две кружки пива.

Подарки для супруги

Так как мы уже рассказали о том, 5 лет, какая свадьба, теперь стоит поговорить, что дарить на эту свадьбу жене. Можно подобрать множество интересных вариантов презентов, которые понравятся женщине, и вот некоторые из них:

деревянная мебель для кухни или спальной комнаты;

кофемолка ручная, выполненная из красного дерева;

красивый поднос, оформленный необычной резьбой;

доска разделочная для кухни;

красивые бочонки для специй и соли;

набор посуды из дерева;

резная подставка под ножи;

рамка для фотографии, выполненная из дерева;

подставки из дерева под горячее;

настенное панно, выполненное на заказ;

украшения из дерева, прекрасным выбором будут браслеты или бусы;

драгоценное украшение, которое упаковывают в коробочку из дерева;

резная ваза для цветов из дерева;

шкатулка ручной работы, можно сделать своими руками или заказать в мастерской;

небольшой деревянный комод, предназначенный для хранения украшений;

статуэтки, которые украсят спальню, выполненные из дерева;

декоративное дерево в горшке.

Если супруги будут праздновать деревянную свадьбу за городом на даче, то мужчина может подарить своей жене саженец дерева, который пара должна посадить на участке вместе.

Подарки супругам от друзей

Так как мы рассказали, какая свадьба 5 лет, теперь поговорим, что гости могут дарить молодым на свадьбу. Зачастую супругам проще подобрать подарки друг для друга, чем гостям, которые не всегда знают о предпочтениях семьи. Именно поэтому мы подобрали список лучших презентов, которые точно понравятся супругам и будут им полезны:

статуэтки из дерева или другие декоративные элементы в квартиру;

фотоальбом в обложке из дерева, в котором собраны лучшие фотографии пары за все пять лет брака;

большая рамка с фотографией возлюбленных, можно даже оформить нарисованную картину в такую раму;

кофемолка из дерева, а в дополнение вкусный кофе, если пара любит этот напиток;

различная посуда из дерева, это могут быть бокалы или тарелки, можно приобрести целый набор;

деревянная ваза с резным рисунком, такой подарок следует дополнить букетом цветов;

различные оригинальные картины и панно, они должны быть оформлены в раму из резного дерева;

мебель из дерева небольшого размера, столик для подачи завтрака, подставки под комнатные цветы или даже полки для книг.

Если же никаких идей, что дарить на 5 лет свадьбы в голову не пришло, можно преподнести молодым деньги. Какая бы свадьбы ни была, подарок в виде денег всегда пригодится супругам, они смогут купить что-то необходимое для дома и семьи.

Стоит отметить и еще одну традицию этого праздника, если у супругов в семье есть дети, то им также принято дарить подарки. В качестве презента для ребенка может быть деревянная лошадка, различные игрушки из дерева, а если малыш совсем маленький, подойдет погремушка.

Необязательно дарить молодым подарки из дерева, можно использовать и традиционные варианты, например, мелкую бытовую технику.