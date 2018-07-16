Как легко проверить, не говно ли ваш интерьер

Телеграм-канал Design & Architecture решил научить людей определять ужасный интерьер без помощи дизайнера. Как утверждает автор, есть один удивительный прием, благодаря которому узнать «говеный интерьер» не составит труда, даже если у вас нет вкуса.

Пример прекрасного интерьера.

А сейчас просто откиньтесь назад на кресло и обведите взглядом помещение, в котором сейчас находитесь. А теперь мысленно попробуйте где-то расположить в этом интерьере один из подобных домиков для кошечек. Вы наверняка видели такие не раз.

Правило безумно простое: если домик для кошек прекрасно вписывается в ваш интерьер и не портит его, значит, ваш интерьер — полное говнище, ему уже не помочь.

Давайте попробуем экспериментально доказать и рассмотреть это на нескольких примерах. Возьмем пару домиков и вставим их в разные интерьеры.

Работает! Домик прекрасно вписался в эти удивительные интерьеры, ничуть их не испортив, и, что интересно, даже немного их разнообразил. Отсюда мы можем смело делать вывод, что все эти интерьеры — полный провал.

Кто-то может сказать, что я взял слишком дешевые интерьеры. Что ж, попробуем вписать кошачьи пентхаусы в комнату одного местного украинского императора.

Кошачий домик в итоге просто растворился и стал незаметен. Конечно, фотошопить домик политика мне было трудно. От количества золота глаза слезились, пальцы прилипали к клавиатуре из-за стекающего с монитора жира, а в голове почему-то играл шансон, но я сделал все ради любви к интерьерам.

А теперь возьмем пару хороших интерьеров и попробуем сделать то же самое.

Очевидно, что в хороший интерьер эти произведения из перевязанных канатиков, соплей и картона вписать трудно.

Что-то явно лишнее, но попробуем вставить их еще раз, теперь в современный интерьер.

Определенный стиль это, конечно, задает, но на обложку журнала по интерьерам попасть уже будет гораздо сложнее.

Что ж, теперь вы убедились, что правило прекрасно работает, скорей же проверяйте свой интерьер, ведь сейчас начало строительного сезона, а дизайнеров на всех не хватит.