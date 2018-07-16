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Лучшие идеи для оформления совместного санузла
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Лучшие идеи для оформления совместного санузла 

Inmyroom 4 часа назад
Фото: Inmyroom
Планируете ремонт совмещенного санузла? Мы подготовили для вас десять свежих идей российских дизайнеров. Они помогут сэкономить пространство, визуально раздвинуть границы ванной комнаты и вместить все необходимое.
Отказ от кабин в пользу стильной душевой зоны с прозрачными дверцами и стенками имеет массу преимуществ.
Прозрачные перегородки не дробят пространство, а стену в душевой зоне можно оформить по-разному: использовать контрастную отделку или оформить всю ванную в едином стиле, чтобы объединить пространство.
Чтобы обойти недостатки маленького санузла и превратить их в достоинства, используйте угловые унитазы, раковины и ванны.
Светлые оттенки визуально расширяют пространство, и вовсе не обязательно использовать только белый или бежевый.
Яркие цветовые вкрапления помогут освежить обстановку санузла, расставить акценты и разделить пространство на зоны.
Добавьте комнатных цветов, деревянных аксессуаров, тщательно подберите текстиль. Это придаст домашнего тепла обстановке.
Изящная замена или эффектное дополнение к керамической плитке — мозаика. В совмещенном санузле ее можно использовать для зонирования или как декоративный акцент.
Они помогут зрительно расширить границы помещения и сделать пространство светлее.
Если место позволяет, обустройте в совмещенном санузле небольшую, но функциональную домашнюю прачечную.
Если ваш совместный санузел имеет недостатки, попытайтесь превратить их в достоинства. К примеру, несущие выступы и коммуникации можно спрятать, обустроив систему хранения в нишах.
Если площадь совместного санузла позволяет вместить и ванну, и душевую зону — используйте эту возможность.
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