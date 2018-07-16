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Что купить для спальни: 6 вещей
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Что купить для спальни: 6 вещей 

Inmyroom 4 часа назад
Фото: Inmyroom
Казалось бы, что может быть проще, чем обставить спальню: кровать, тумба, пара подушек — и готово. Но не все так просто, если вы хотите создать одновременно стильный и удобный интерьер. Рассказываем, что купить и как использовать.
Удобная кровать — правильная инвестиция в здоровье. За крепкий сон отвечает матрас, поэтому экономить на нем не стоит. Зачем высокое изголовье? Попробуйте, и вы поймете, что это не только красиво, но и удобно: например, можно с комфортом почитать книгу в кровати, не выстраивая конструкции из подушек.
Вы знали, что качество постельного белья также влияет сон? И материал будет играть здесь главную роль. Внимательно смотрите этикетку и состав: хлопок, лен, шелк должны быть указаны в процентном соотношении. Чем больше натурального волокна, тем комфортнее будет сон.
Дизайнеры любят использовать декоративные подушки, и эта спальня — не исключение. Они помогут расставить акценты в интерьере и пригодятся, если вы захотите красиво застелить кровать. Не берите одинаковые, советуем поиграть с фактурами и рисунком.
Не оставляйте выбор осветительных приборов на последний момент. Во-первых, потому что для них нужно предусмотреть розетки и выводы электрики. Во-вторых, они должны быть органично вписаны в интерьер: например, здесь дизайнеры выбрали абажуры в цвет акцентных обоев, а основание — в тон цветочному узору. В итоге лампы как будто растворяются в обстановке и не отвлекают внимание от отделки.
В небольшой спальне тоже можно найти место для туалетного столика — главное, выбрать компактную модель. Или сделать его на заказ вместо широкого подоконника: с вместительными ящиками и столешницей, заменяющей рабочий стол. И не забудьте про стул!
Вроде бы мелочь, но комнатные растения в кашпо станут завершающим штрихом в интерьере вашей спальни. Боитесь, что они засохнут, пока вы будете в отпуске? Покупайте кашпо с автоматической системой полива — и нет проблем.
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