Проект трешки с большой кухней-гостиной в Петербурге

Изначально эта квартира в новом доме представляла собой классическую трехкомнатную распашонку. Дизайнер Анастасия Шабельская улучшила ее с помощью перепланировки: разделила пространство на личную и общественную зону и спроектировала много систем хранения — они лишними не бывают.

Площадь этой трешки почти 90 квадратных метров — идеальное пространство для проживания одного человека. По желанию заказчицы личную зону изолировали от прихожей: для этого поставили еще одну дверь — она ведет в спальню, гардеробную и ванную комнату.

Кухню и гостиную, наоборот, объединили, чтобы было удобно принимать гостей. Отсюда сделали вход во вторую жилую комнату: вместо обычной двери выбрали дверное полотно с принтом — оно выглядит как декор.

«Для стен мы выбрали матовую краску Benjamin Moore белого и светло— серого цвета. В кухне-гостиной использовали штукатурку с жемчужным эффектом — это отличный фон для мебели и декора. В санузлах керамогранит сочетается с керамической плиткой: принт на ней напечатали на заказ специально для этого интерьера, — рассказывает Анастасия Шабельская.

Все хранение в квартиры сосредоточено в гардеробных — их целых три: в спальне, во второй жилой комнате и в прихожей. Мебель на заказ здесь была не принципиальна, поэтому дизайнер предложила использовать готовое наполнение из ИКЕА . Также нашлось место и для отдельной постирочной со стиральной машиной.

В основе интерьера — холодные оттенки. На их фоне здорово смотрятся яркие этнические мотивы и геометрические принты: они делают интерьер уютнее и смягчают строгие формы мебели.

«Мы хотели сделать интерьер максимально индивидуальным, поэтому многие предметы мебели делали на заказ по моим эскизам, — рассказывает дизайнер. — Светильники с латунными и золотыми деталями и декор купили в популярных магазинах и шоу-румах — они стали завершающим штрихом в создании уютной атмосферы».

Холл Отделка: краска, Benjamin Moore, Aura, цвет 976 Coastal Fog Напольное покрытие: плитка, Flaviker, backstage spicy Мебель: шкаф трехстворчатый, Cosmorelax Bordo Ковер: коврик придверный, ИКЕА Декор: Kährs Oak Nouveau Grey; зеркало, Bassett Furniture Освещение: люстра, Cosmorelax Emilie; напольная лампа, Flos Captein Flint

Гостиная Отделка: краска, Benjamin Moore, Aura eggshell finish, цвет 1590 Paper white Напольное покрытие: паркетная доска, Kährs, Oak nouveau grey Мебель: диван, SC-Pollock sofa Ковер: Angelo rugs Текстиль: шторы, ИКЕА Техника: телевизор, Sony Освещение: споты, Modular; напольная лампа, Bernard Schottlanderm

Спальня Отделка: краска, Benjamin Moore, Aura, цвет 976 Coastal Fog Напольное покрытие: паркетная доска, Kährs, Oak nouveau grey Мебель: консольный стол, The Idea Case; стул, Artisan; кровать, Ditre Italia Текстиль: шторы, ИКЕА Декор: зеркало, ИКЕА; лейка для цветов, H&M home; Освещение: Gramercy Home

Кухня Отделка: керамогранит, Atlas Concorde, Kone floor, gray Мебель: стулья, Stellar works Гарнитур: Alno Бытовая техника: Miele Смесители: Grohe Освещение: люстра, Formagenda pearls; споты, Modular; закарнизный свет, Аrlight

Ванная комната Отделка: краска, Benjamin Moore, Aura, цвет 1612 Pelican Grey; керамогранит, Atlas Concorde Санфаянс: ванна, Ideal standart; санфаянс, Antonio Lupi Смесители: Villeroy & Boch Освещение: подвесы, Arik Levy, Crystal rock; споты, Modular

Гостевой санузел Отделка: краска, Benjamin Moore, Aura, цвет 1612 Pelican Grey; керамогра-нит, Atlas Concorde, Brave wall Напольное покрытие: керамогранит, Atlas Concorde, Brave floor Гарнитур: Superfront, parallels Санфаянс: душевая кабина, Provex; санфаянс, Antonio Lupi Смесители: Superfront, parallels Освещение: настенная лампа, DCW, La lampe gras; споты, Modular