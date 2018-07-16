Идеальная кухня: 10 советов профи, как ее обустроить

Вместе с экспертами компании LORENA рассказываем, как сделать красивую и функциональную кухню.

Закажите гарнитур с системами хранения до потолка — в них поместится все необходимое. Для удобного доступа к верхним шкафам предусмотрите специальную мобильную лестницу.

Если хотите добавить воздуха в помещение и визуально увеличить кухню. Кстати, если использовать открытые полки, вам проще будет понять, что где стоит.

Если часто печете — нужна дополнительная поверхность для раскатки теста и ящик для противней. Много готовите — поставьте сковородки и кастрюли в выдвижные ящики рядом с плитой.

А вот если частая готовка — не про вас, можно вообще отказаться от верхних шкафов, заменив их на открытые полки или функциональные ниши.

Проверьте, что кухонный гарнитур выполнен из экологически безопасных материалов — для этого запросите у продавцов соответствующие сертификаты. Если при изготовлении используется материал ЛДСП, класс его безопасности должен быть высокий — E1.

Сделайте кухню безопасной для детей: например, установите радиусную столешницу — в ней углы максимально скруглены. И обратите внимание на качественную фурнитуру, которая точно никого не поранит.

Легкие в уходе и устойчивые к механическим воздействиям — а также к воздействию пара, влаги, повышенной температуры и УФ-лучей.

Удобно, когда за фасадами и столешницей можно ухаживать с помощью моющих средств. Например, современные материалы, такие, как экошпон, визуально и тактильно повторяют фасады из массива, но в отличие от последнего они очень просты в уходе.

Если площадь позволяет, поставьте кухонный остров. Он может объединить в себе варочную панель и духовой шкаф, бытовую технику, место для хранения кухонных принадлежностей и заменить дополнительную рабочую столешницу. Вам точно будет где развернуться на кухне.

При работе на кухне в темное время свет от люстры остается за вашей спиной — получается, что вы готовите в полумраке. Для решения проблемы используйте светодиодные светильники под навесными шкафами.

Подсветка в пенале, которая включается при открывании, позволит без труда найти необходимые предметы даже в темноте. А теплый свет в шкафчиках со стеклами сделает кухню еще уютнее.

На этапе создания проекта важно оценить расположение бытовой техники, чтобы обеспечить нужное количество розеток. Также понадобится несколько бытовых розеток для подключения чайника, кофемашины, блендера и других приборов.

Столешница должна быть практичной и соответствовать вашему образу жизни. Современный вариант — столешница по технологии Aqualine с повышенной влагостойкостью. Ее не нужно шлифовать, при этом средний срок службы — 10—15 лет.

Хотите создать загородную атмосферу у себя дома или вам по душе лофтовый интерьер — учитывайте это при выборе дизайна кухонного гарнитура.

Вы можете создать эскиз вашей кухни вместе с профессиональным дизайнером в салоне или сделать это самостоятельно с помощью 3D конструктора LORENA.