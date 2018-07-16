Ещё
При покупке соковыжималки — бонус на Lamoda
Далее:
Читайте также:
Ещё

При покупке соковыжималки — бонус на Lamoda 

Roomble.com 4 часа назад
Фото: Roomble.com
Сейчас то самое время, когда нужно активно пользоваться соковыжималкой и запасаться с её помощью витаминами для долгой зимы. Июль, август, сентябрь традиционно считаются месяцами наибольшего спроса на эти предметы техники, ведь многие любят соки и смузи, сделанные из свежих фруктов и ягод.
Если дома ещё нет соковыжималки, её определённо стоит купить. Одни из самых мощных моделей на рынке — это Scarlett. При покупке одной из них можно получить приятный бонус — скидку в 1 000 рублей, а также возможность выиграть 10 000 рублей на сайте Lamoda.
Совместная акция компаний будет идти до конца лета, но почему бы не обновить гардероб прямо сейчас, сразу после покупки соковыжималки? Не стоит терять времени.
Читайте также:
Товары для интерьера от H&M Home за полцены
Покупка кухни с выгодой: «ТРИО-Интерьер» предлагает специальные условия
Новогодний мебельный базар в салонах итальянской мебели «Галерея»
Roomble.com: последние новости
Полезные электроинструменты для самостоятельного ремонта 5 самых модных коттеджных посёлков Подмосковья Как зонировать комнату с помощью дверей-трансформеров
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ножки Барби: девушки сходят с ума от нового тренда18
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото63
Как звезды пытаются быть идеальными
Белла Торн оголила пышную грудь в лесу и не смогла прикрыть ее руками6
Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике7
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
00:37
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Звёзды
04:35
Что вы не знали о шоколаде
Еда
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение