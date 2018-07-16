При покупке соковыжималки — бонус на Lamoda

Сейчас то самое время, когда нужно активно пользоваться соковыжималкой и запасаться с её помощью витаминами для долгой зимы. Июль, август, сентябрь традиционно считаются месяцами наибольшего спроса на эти предметы техники, ведь многие любят соки и смузи, сделанные из свежих фруктов и ягод.

Если дома ещё нет соковыжималки, её определённо стоит купить. Одни из самых мощных моделей на рынке — это Scarlett. При покупке одной из них можно получить приятный бонус — скидку в 1 000 рублей, а также возможность выиграть 10 000 рублей на сайте Lamoda.

Совместная акция компаний будет идти до конца лета, но почему бы не обновить гардероб прямо сейчас, сразу после покупки соковыжималки? Не стоит терять времени.

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