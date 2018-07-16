Дизайн спальни в серых тонах: 40 идей для вдохновения

Ни один цвет так не пострадал от стереотипов так, как серый. Многие считают его скучным и мрачным, однако в авторитетных изданиях по дизайну мы находим потрясающие примеры элегантного оформления помещений в серой гамме. Спокойный, ненавязчивый и многогранный базовый серый ― отличный выбор для спальни: сбалансированное сочетание светлых и темных тонов гармонизирует пространство, создавая комфортную обстановку для отдыха.

Фото: Instagram photographee.eu Как ведет себя серый цвет в интерьере?

Дизайнеры любят серый цвет за разнообразие выразительных оттенков, которых, к слову, намного больше, чем пятьдесят ― счет идет на сотни. Поверхности, окрашенные в серый цвет, одновременно отражают и поглощают свет, а восприятие основного тона зависит от режима освещения и цветового окружения.

Фото: Instagram asfordesign

Для поддержания комфортного светового режима следует отказаться от сложных потолочных конструкций и подвесных элементов. Большим плюсом будет панорамное остекление или французские окна, обеспечивающие достаточный приток дневного света. Оптимальный уровень искусственного освещения достигается за счет расположения точечных светильников по периметру потолка.

Брутальный нрав лофта ярко проявляется на сером фоне. Фото: Instagram dreamwithus.eu Фото: Instagram dfbjoinery

Преимущества базового серого хорошо видны при ярком дневном свете. Фото: Instagram dreamwithus.eu Бетонные стены с разводами ― основа стиля индастриал. Фото: Instagram afarchigroup

Отступая на задний план, базовый серый сосредоточивает внимание на предметах декора, что позволяет создавать атмосферные проекты «с характером». Серые стены хорошо подходят для раскрытия фактур и четкой прорисовки контуров мебели в современных городских стилях, таких как индастриал, хай-тек, лофт и неоклассика. В более эксцентричных интерьерах серые тона смягчают резкие контрасты, усмиряют кричащие цвета и связывают несочетаемые оттенки и фактуры в единую гамму.

Две акцентные стены подряд: не пытайтесь повторить в другом цвете! Фото: Instagram oldskoolhouse_renovation

Зеркальные фасады создают эффект дополнительной подсветки. Фото: Instagram making_number2_new Фото: Instagram afarchigroup

Фото: Instagram thegreyabode

Дополнительные цвета и акценты

Монохромный дизайн может показаться слишком строгим для спальни. Для поддержания уютной обстановки вводят дополнительные цвета ― один поддерживающий и пару ярких акцентов. Серый хорошо сочетается со всеми красками спектра.

Комнатные растения в роли цветовых пятен: стильно, экологично и практично. Фото: Instagram healthylifestyle_domi_

Перекличка перламутровых оттенков серого и розового ― эффектный ход в стиле шебби-шик. Фото: Instagram greywithahintofpink

Радикальный фиолетовый ― сложный партнер, но для мастера нет ничего невозможного. Фото: Instagram photographee.eu В качестве цветов-партнеров чаще всего выступают легкие светлые тона ― белый, желтый, розовый, кремовый, бежевый, кофейный, персиковый и голубой. В стиле хай-тек часто встречаются комбинации серого с черным, но благодаря большому количеству зеркальных и хромированных поверхностей помещения не выглядят угрюмо. Сочетание серого с зеленым менее популярно, причем в приоритете смешанные тона ― оливковый, фисташковый, мятный или цвет лайма.

Серый оттенок в интерьере спальни может стать основой любого стилистического решения. Фото: Instagram gordeeva_nataly

Фото: Instagram gordeeva_nataly

Фото: Instagram gordeeva_nataly

Спальню, ориентированную на юг, лучше оформлять в серо-голубых тонах, которые приглушают палящие лучи. Чтобы создать ощущение свежести, используйте холодные оттенки серого с голубоватым, лиловым и серебристым отливом в отделке стен, пола, потолка и дверей. В затемненных помещениях рекомендуется сочетать теплые тона с глянцевыми поверхностями.

Желтые акценты сделают спальню в стиле лофт более приветливой. Фото: Instagram photographee.eu Фото: Instagram sweetpeacapri

Фото: Instagram firsthouse2firsthome

Фото: Instagram theflat8

Красные, оранжевые, густо-зеленые и фиолетовые тона возбуждают нервную систему, поэтому их присутствие в спальне должно быть строго обосновано. Зато можете смело комбинировать густо-синий и бирюзовый цвета со светло-серыми стенами ― для развития морской темы в интерьере лучше не придумать.

Каретная стяжка в изголовье кровати. Фото: Instagram ideimebeli

Смелый микс цветов в дизайне спальни. Фото: Instagram ideimebeli

Красочная спальня с элементами стиля лофт. Фото: Instagram _shallash_

Комбинации оттенков и фактур в серой спальне

Вариации оттенков серого вносят в интерьер динамику и сглаживают недостатки планировки. Маленькая спальня кажется просторнее, если напольное покрытие на порядок светлее стен. Очень выигрышно смотрятся выбеленные деревянные полы и покрытия с кристаллической крошкой.

Фото: Instagram aumarchitects

Под темные стены выбирайте напольные покрытия с выраженной фактурой ― массивную и паркетную доску, ламинат под дерево или камень. Полы с рисунком задают интерьеру направление, подчеркивая геометрию мебели.

Плавные переходы ― с базовым серым это просто! Фото: Instagram purecathis.se Массивная мебель с красивой текстурой успешно заменяет акцентную стену. Фото: Instagram edgehillhouse

Фото: Instagram s. l. f_home

Узкую торцевую стенку можно расширить за счет снижения интенсивности цвета, а градиентная окраска стеновых поверхностей приподнимает низкий потолок. Для отделки перпендикулярных стен рекомендуется подбирать оттенки с разницей в два-три тона.

Сыграть на контрастах также удается за счет фактур. Для оформления акцентных стен используют венецианскую штукатурку, кирпичную кладку, декоративный камень, бетон и древесные панели. Альтернативное решение ― обои или панно с принтами на фоне трех однотонных стен, но при этом важно поддержать основной мотив в аксессуарах и текстильном оформлении.

Декоративные панели с филенками ― приятный сюрприз для глаз. Фото: Instagram zeinahomes

Синяя акцентная стена в орденскую полоску ― приближение к классике. Фото: Instagram exclusive_interiors

Меховое покрывало и деревянные полы ― многообещающий дуэт. Фото: Instagram beautifulhomesblog

Перенести необструганные доски с пола на стену ― в этом весь бохо! Фото: Instagram me_tiffyandflow

Декорирование серой спальни

Цвета-партнеры вводят в серый интерьер в виде акцентных стен и текстильного декора. Для спальни характерно выделение зоны изголовья цветом и фактурой. Широко практикуется обтяжка кроватной спинки дорогими фактурными материалами насыщенных расцветок ― бархатом, атласом, кожей и качественными кожзаменителями, к которым подбирают контрастные подушки, коврики, настольные лампы, бра и настенный декор.

Столько разных принтов, но почему-то не рябит в глазах. Аплодисменты декоратору! Фото: Instagram lisalovesdecor

Немного красок в виде декоративных подушек. Фото: Instagram hayleyturner84

Общий оттенок серого примиряет принты в клетку с пледом крупной вязки. Фото: Instagram janki.home

Хрусталь ― изысканное дополнение серого. Фото: Instagram lovefordesigns

Фото: Instagram theglennsat_no3 В обивке диванов и кресел преобладают цвета-партнеры; подушки, пуфики и банкетки играют роль акцентов. Для покрывал, портьер и ковровых покрытий подходят как базовые, так и дополнительные цвета, зачастую разбавленные принтами. Связующим звеном между отдельными элементами мягкого уголка может выступить одинаковый рисунок простежки.

Выразительная текстура дерева хорошо раскрывается на сером фоне. Фото: Instagram hawthornandlilyinteriors

Фото: Instagram bedroom.inspo

Декоративное панно с имитацией акварельной живописи. Фото: Instagram soldatova_interior

Фото: Instagram dariaelnikova

За счет игры полутонов дизайн спальни в серых тонах в разное время воспринимается по-разному и не особенно надоедает. А если все-таки захочется обновить обстановку, затевать ремонт ни к чему: замените шторы и покрывало ― и комната преобразится на глазах!