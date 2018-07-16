Полезные электроинструменты для самостоятельного ремонта

Летом очень многие начинают ремонт или строительство частного дома. Зачастую владельцы участков предпочитают вникнуть в строительные работы, приобрести нужные инструменты и оставить их у себя на будущее. И если набор отвёрток и гаечных ключей найдётся дома почти у каждого мужчины, то громоздкие строительные электроинструменты есть далеко не у всех. Специалисты из гипермаркета «Леруа Мерлен» помогли нам составить список электроинструментов, которые сделают строительные работы чуть проще.

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Все мы любим многофункциональные предметы, работающие по принципу «два в одном», а лучше «десять в одном». У «Леруа Мерлен» есть собственная марка инструментов, которая отличается оптимальным соотношением цены и качества, подходит для бытового использования, а заодно предлагает владельцу одно очень удобное решение.

У Dexter есть целая линейка инструментов, которые могут работать от одного универсального съёмного аккумулятора. В линейку входят шуруповёрты, лобзики, перфораторы, углошлифовальные машины и другие электроинструменты. Таким образом вы можете приобрести сразу весь основной набор базовых инструментов для самостоятельного ремонта и всего один аккумулятор, которые все их будет держать в рабочем состоянии. Очень удобно!

Ударная дрель

Перед покупкой у вас, скорее всего, возникнет вопрос: дрель или перфоратор? Последний предназначен для глубокого сверления очень твёрдых и плотных материалов, поэтому если вам нужно лишь проделать несколько отверстий, а не сломать стену, берите именно дрель.

Дрель может просверлить отверстия в материалах невысокой плотности — в древесине, пластике, мягких металлах. А вот ударная дрель, которую предлагает «Леруа Мерлен», позволит просверлить кирпичную кладку и даже бетон, только не слишком глубоко. Получается, что дрель — это многофункциональный предмет, который пригодится вам в любом случае. Даже если вы просто хотите повесить что-то на стену.

Углошлифовальная машина

Инструмент с таким брутальным, на первый взгляд, названием — на самом деле знакомая всем нам болгарка, и её основное предназначение — резать. Резать всё, что может понадобиться в процессе строительства и ремонта: камень, металлы, плитку, трубы. Этот инструмент непременно пригодится, если вы задумали самостоятельно создать столешницу для кухни или ванной или если целая плитка никак не помещается на кухонном фартуке. Ведь с помощью болгарки можно ещё зачищать и шлифовать поверхности.

Эта модель из «Леруа Мерлен» снабжена универсальной дополнительной рукояткой, которая может быть установлена в трёх положениях: слева, справа и сверху, что обеспечивает удобство и комфорт при любых работах.

Электролобзик

Кому-то может показаться, что если есть болгарка и циркулярная пила, то электролобзик уже ни к чему. Может и так, если вам просто нужно аккуратно распилить доски или трубы. Но электролобзик предназначен для гораздо более тонкой, почти ювелирной работы.

С его помощью можно сделать не только прямолинейные разрезы, но и по сложной траектории, а ещё вырезать отверстия любой площади и формы. Правда, для такого большого объёма работ, какие возьмёт на себя пила, лобзик маловат, а вот небольшие, аккуратные разрезы выполнит идеально.

Эксцентриковая шлифовальная машина

Этот относительно новый прибор берёт на себя часть функций болгарки, но выполняет задачи более качественно. Эксцентриковая шлифовальная машина не пилит доски, трубы и металлы, а полирует их и делает идеально гладкими. Её рабочая поверхность не только вращается, но и совершает колебательные движения. Если выбрать насадку с мягкой структурой материала, можно отполировать паркет или автомобиль после окраски.

Правда, такая деликатность имеет свои недостатки: с крупными дефектами поверхности эксцентриковая шлифовальная машина вряд ли справится, и придётся обращаться за помощью к той же болгарке.

Циркулярная пила

Циркулярная пила незаменима при создании деревянных построек или при распилке отделочных материалов. Она пригодится, чтобы распилить доски, брус, гипсокартон, ламинат, панели для обшивки стен и потолков. Важная особенность и, может быть, недостаток циркулярной пилы в том, что распилы получаются только прямыми. А значит, она нужна в первую очередь для больших объёмов работ с большим количеством материалов, которые нужно распилить. Пила Dexter 4, которая продаётся в «Леруа Мерлен», обладает мощностью 1 300 Вт, пильным диском диаметром 190 мм и имеет регулируемый угол наклона диска.

Торцовочная пила

Чаще всего этот инструмент используется при чистовых работах или при производстве мебели, потому пригодится он в первую очередь тем, кто предпочитает индивидуальные решения в интерьере, а не готовую мебель и двери. Торцевая пила может сделать максимально точный и ровный разрез под прямым или любым другим углом, в том числе наклонным. Поэтому именно её, например, используют для одного из самых распространённых соединений заготовок в ус. Чтобы понять, что это такое, обратите внимание на место стыка наличников двери.

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