Как подобрать сумку к любому образу

Практически каждая женщина хранит в закоулках своей памяти услышанное неизвестно когда, но очень давно правило, согласно которому аксессуары должны сочетаться между собой, а еще лучше — перекликаться даже с маникюром и макияжем. Современная мода, глянец и стритстайл ежедневно сотрясают устои классических догм, утверждая, что возможно все и сочетать несочетаемое, наоборот, интересно, но несмотря на все это мы каждый раз мучительно сомневаемся, а подходит ли сумка к нашему образу?

Давайте разберемся, с чем и как можно и нужно сочетать цвет сумки?

1. С одеждой

Это наиболее простой и абсолютно беспроигрышный вариант. Сумка может идеально повторять цвет или даже принт вашего наряда, например, платья, а может поддерживать лишь один из основных цветов вашего комплекта. И в том, и в другом случае вы получаете на выходе гармоничный образ.

2. С аксессуарами

Сочетая сумку с поясом, обувью, крупными украшениями или даже повязкой для волос, вы создаете цветовую общность, которая делает образ гармоничным.

3. С тоном кожи

На самом деле, конечно, не обязательно подбирать цвет сумки в строгом соответствии с тоном вашей кожи, но бежевые, пудровые, так называемые, нюдовые оттенки так хорошо встраиваются в любой комплект именно потому, что наша собственная кожа служит цветообразующей единицей!

4. Контраст

Этот способ посложнее, но и его можно освоить, понадобится лишь немного усилий. Выбирайте так называемые комплементарные цвета, расположенные на противоположных сторонах цветового круга, для создания наиболее ярких контрастов.

Обратите внимание: насыщенность также прекрасно послужит целям создания контраста. На фоне нежного-пастельного образа сочный цвет вашей сумки будет смотреться еще ярче!

5. Палитры

Даже если теория цвета — не ваша сильная сторона, в Интернете сейчас можно найти огромное количество палитр на любой вкус, причем далеко ходить не придется, мы частенько публикуем самые эффектные сочетания:

Ориентируясь на эти палитры-подсказки, вы можете смело создавать образы, воплощая их в жизнь. В этом случае цвет вашей сумки может быть самостоятельным, не представленным ни в одежде, ни в аксессуарах. Благодаря гармонии сочетаемости цветов сумка будет идеально поддерживать оттенки образа.

6. Черное и белое

Если вы сомневаетесь, черная или белая сумка — это всегда надежный выбор. Они смотрятся не так эффектно, как комплекты, построенные на контрасте, но вы не погрешите ни против стиля, ни против собственного чувства прекрасного.

Кстати, летом к этому списку можно смело добавлять плетеные сумки: они точно так же подходят практически под любой образ, не перетягивая на себя внимание, но при этом смотрятся очень стильно.