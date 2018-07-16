4 беспроигрышных варианта обустройства террасы

1. Биокамин на воздухеСреди современных биокаминов есть модели с функцией indoor и outdoor. Такой камин, как этот (PLANIKA), можно вынести на террасу, а уж кресла сами соберутся вокруг него. Дизайн камина — минималистичный, поэтому кресла можно подобрать вычурные. Например, кресла–лица по дизайну Фабио Новембре или шезлонг–ладью по дизайну Токуджина Йошиоки.2. Мебель с двойной функциейПроизводители мебели (как, допустим, DE SEDE) выпускают сегодня роскошные вещи с двойной функцией indoor/outdoor, и столь функциональная мебель — просто находка и для террасы, и для жилой комнаты. 3. Столовая группаМебель из коллекции Agave (ETHIMO) спроектировал Маттиа Альбичини. Как признаётся дизайнер, его вдохновили листья агавы, вот почему у этой мебели такие изящные лаконичные формы и шелковистая, тактильно приятная поверхность. Отличное решение для террасы! 4. Зона отдыхаЭта уютная терраса обязана своим существованием широкому выносу кровли. Через застеклённые прорези в крыше на террасу проникает естественный свет. Здесь организованы места для отдыха — группа мягкой мебели и зона барбекю.