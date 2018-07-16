7 главных ошибок в оформлении дачного интерьера

1. Кричащие цвета

Оформление интерьера загородного домика должно быть таким, чтобы ничего не отвлекало от красот природы за окнами. Поэтому от кричащих, чересчур ярких оттенков лучше отказаться в пользу более естественной цветовой гаммы.

Фото: Instagram lisabradburninteriordesign

Это, впрочем, не означает, что обстановка должна быть обязательно нейтральной и монохромной: к вашим услугам огромное количество пастельных тонов и приглушенных оттенков. Кроме того, никто не отменял аккуратные цветные акценты.

Фото: Instagram casauniqua

2. Отсутствие стиля

Многие делают серьезную ошибку, превращая дачу в бессистемное скопление старой мебели и декора, не пригодившегося в городской квартире. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы дать некоторым вещам вторую жизнь, но у дачного домика все-таки должен быть свой определенный стиль.

Фото: Instagram sundaytimeshome

Выберите для интерьера дачи подходящее стилистическое направление и ориентируйтесь на него, избавляясь от лишних и ненужных вещей.

3. Переизбыток новизны

Обратная ситуация, тоже нередко встречающаяся в оформлении дачного дома — избыток новых предметов мебели и декора и отсутствие винтажных элементов обстановки. А ведь зачастую дача — это семейная загородная резиденция, передающаяся из поколения в поколение, и отголосок истории в ее интерьере в большинстве случаев не только уместен, но и необходим.

Фото: Instagram stephnejanehalden

Конечно, ориентироваться исключительно на мебель и декор «из бабушкиного сундучка» не нужно, но добавить в интерьер винтажных ноток определенно стоит.

Фото: Instagram sundaytimeshome

4. Невнимательное отношение к текстилю

Текстиль — мощный декоративный инструмент, который может мгновенно преобразить интерьер. Девиз «Везем на дачу все, что не пригодилось в городской квартире!» не годится, если вы решили сделать обстановку дачного дома стильной и уютной.

Фото: Instagram oakhousedesign

Обратите внимание: наилучшим выбором станут фактурные натуральные ткани. Они никогда не выйдут из моды и сделают интерьер вашей дачи более интересным и объемным.

Фото: Instagram stephnejanehalden

5. Отказ от камина

Даже если вы не готовы обзаводиться настоящим дровяным камином на даче, подумайте над установкой биокамина или над обустройством фальшкамина со свечами вместо потрескивающих дров. Ведь от самой идеи провести прохладный вечер, собравшись у камина всей семьей, так и веет уютом.

Фото: Instagram thevintagetraderuk

Согласитесь, городской квартире подобная романтика чужда, а вот дачному домику она будет весьма «к лицу».

6. Отсутствие комнатных растений

То, что за окном живописные картины природы, вовсе не означает, что нужно лишать интерьер дачного домика комнатных растений. Они создают уют, регулируют микроклимат, радуют глаз и освежают обстановку. Если в холодное время года на даче вы не появляетесь, выбирайте растения, которые можно будет по окончании сезона увезти с собой в городскую квартиру или выставить на улицу.

Фото: Instagram sundaytimeshome

7. Обезличенная обстановка

Ваша дача выглядит безлико и нейтрально? Пора что-то менять! Персонализация интерьера — важный момент в создании уютной обстановки. Сделать дачный домик более обжитым помогут фотографии в рамках, вдохновляющие коллажи-мудборды и постеры с девизами, отражающими ваше мировоззрение.

Фото: Instagram thevintagetraderuk