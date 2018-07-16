10 домашних растений, активно выделяющих кислород в ночное время

Каланхое

Растение активно выделяет кислород как в светлое, так и в темное время суток. Более того, пары эфирных масел каланхое — признанные природные антидепрессанты. Поставьте цветок в солнечное место и не забывайте его поливать, чтобы воздух в комнате всегда был свежим. Фикус Бенджамина

Это неприхотливое растение — мощный источник кислорода. К тому же, зеленое деревце очень хорошо вписывается в интерьер спальни. Главное условие — доступ солнечного света и регулярный полив. Алоэ вера

Алоэ вера не обладает привлекательной внешностью, но при этом растение поистине уникально. Его соком лечат многие заболевания, включая проблемы с кожей. Но это не единственное достоинство суккулента. В ночное время его листья активно выделяют кислород и обеззараживают воздух в комнате от микробов. Поставьте горшок в помещение с новой мебелью — вы можете быть уверены, что растение «вытянет» из воздуха все вредные вещества, включая токсичный формальдегид. Сансевиерия («Тещин язык»)

Несмотря на довольно недоброе название, прижившееся в народе, это домашнее растение обладает массой полезных свойств. Сансевиерия — мощный природный очиститель воздуха. При этом в особом уходе цветок не нуждается. Практически идеальный вариант для забывчивых хозяев!Орхидея

В отличие от угловатых суккулентов орхидея — настоящее украшение дома. Цветок способен не только освежить интерьер спальни, но и наполнить воздух в помещении живительным О2. При этом кислород растение выделяет преимущественно ночью. Поставьте горшок с орхидеей недалеко от кровати и наслаждайтесь крепким и здоровым сном!Зигокактус («Декабрист»)

Как и многие кактусы, декабрист обладает обратным метаболизмом, вырабатывая кислород преимущественно в темное время суток. Растение прекрасно переносит затемнение и хорошо чувствует себя даже в удаленных от окна углах спальни. Герань

Герань — признанный природный дезинфектор. Пары эфирных масел растения улучшают настроение, избавляют от тревоги и депрессии, а листья наполняют воздух кислородом и озоном. Единственное «но» — специфический аромат цветов, его переносят не все. Пальма Арека

Растениями из семейства пальмовых часто украшают коридоры больниц и стоматологических клиник. И это не случайно. Зеленые деревца не только выглядят очень декоративно, но и являются мощным источником кислорода. Широкие листья тропического растения поглощают вредные газы и регулируют влажность воздуха в помещении. В квартире пальма тоже будет чувствовать себя хорошо, если обеспечить ей рассеянное освещение и полив очищенной или дождевой водой. Гербера

Мы привыкли считать герберу цветком скорее уличным, чем домашним. Но это не совсем так. Комнатные виды растения прекрасно подходят для квартир, правда, требуют повышенного качества почвы и заботливого отношения. В ночное время герберы поглощают выделяемый нами углекислый газ, выделяя вместо него кислород — вот почему спать в помещении, где цветет гербера особенно комфортно. Азадирахта индийская (Ним)

В аюрведе дерево Ним приобрело особое значение. Являясь символом чистоты, оно не просто очищает воздух, но и дезинфицирует его. Азадирахту не переносят многие насекомые — если разместить в комнате горшок с растением, фумигатор вам точно не понадобится. Лечебные свойства Нима доказаны учеными. Экстракт его листьев подавляет рост болезнетворных бактерий и грибков, включая возбудителей опасных заболеваний. Обеспечьте деревцу хорошее освещение и качественную почву, в ответ оно подарит вам здоровый сон и крепкий иммунитет.