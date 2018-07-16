Самый модный белый маникюр 2018-2019 года: новинки, фото 

Летом всегда хочется выглядеть ярко и привлекательно. Чтобы создать неповторимый образ, нужно учитывать не только основные тенденции в одежде, но и в области дизайна ногтей. В модном сезоне 2018 года особое внимание уделяется белому маникюру (фото см. ниже в статье). И это неудивительно, ведь он прекрасно сочетается с другими цветами и дополняет любой стильный лук.
Модный белый маникюр 2018: основные тенденции
В новых идеях, которые были использованы дизайнерами в 2018 году, белый маникюр представлен совершенно необычными вариантами. К основным тенденциям светлого нейл-арта этого сезона можно отнести:
цветочные принты;
геометрические узоры;
лепка;
точечный минимализм.
Стоит отметить, что белый маникюр считается универсальным, поэтому он может дополнить любой предмет гардероба. К примеру, такое решение отлично дополнит как строгий деловой стиль, так и создаст оригинальный контраст для повседневного образа.
yandex_ad_1 В последнее время широкое распространение получил белый маникюр с полосками, которые могут иметь самые различные направления:
морской стиль;
яркие и цветные линии;
изысканные переплетения;
металлические полосы на матовом покрытии.
Кроме того, неизменным трендом 2018 года остаются такие украшения для ногтей, как: стразы, блестки, геометрические линии, бисер, пайетки и т. д. Основные тенденции белого маникюра представлены ниже на фото.
Дизайн белого маникюра: новинки 2018
Некоторым девушкам может показаться, что однотонное белое покрытие выглядит слишком однообразно, поэтому для украшения ногтей они стараются подобрать интересные и необычные декоративные элементы. Очень стильно и красиво выглядят различные рисунки, которые прекрасно сочетаются со светлым тоном:
цветы (орхидеи, лилии, ромашки);
животные (бабочки, мишки, птицы);
сердечки;
надписи;
бантики.
Помимо этого, контрастные цвета и асимметричные линии также хорошо сочетаются со светлым лаком. Так, можно украсить маникюр небольшими цветными горошинами или другими геометрическими фигурами.
yandex_ad_2 Блестящее покрытие: маникюр с втиркой
Еще один популярный вариант украшения ваших ногтей — втирка. Идеальные переливы цвета привлекают всеобщее внимание и делают однотонное покрытие более элегантным. Такой дизайн прекрасно дополнит повседневный образ, украсит свадебный маникюр и подойдет для морского путешествия. В этом сезоне можно сочетать как яркие (красный, розовый), так и пастельные цвета (белый, бежевый), которые можно дополнить узорами, камнями или жемчугом.
Такие оригинальные и нестандартные способы нанесения лака позволяют украсить ваши ногти в соответствии с последними требованиями современной моды.
Соединяем цвета
Любой мастер маникюра может с уверенностью сказать, что существует множество оттенков белого, которые необходимо выбирать исходя из длины и формы вашей ногтевой пластины. Кроме того, не каждая девушка сможет решиться на то, чтобы накрасить ногти однотонным светлым лаком.
В основном они стараются разнообразить дизайн различными декоративными элементами. Иногда, однотонное светлое покрытие используется для выделения нескольких ногтей (фото см. ниже в статье). Дизайнеры определили несколько основных оттенков, подходящих для декорирования белого маникюра в 2018 году:
пурпурный;
лиловый;
малиновый;
винный;
гранатовый;
лазурный;
черный;
серый.
Кроме того, главные тенденции этого лета — яркие бирюзовые и зеленые оттенки. При желании можно подобрать и другие подходящие варианты сочетаний, которые будут импонировать вашему вкусу.
include_poll2007
Маникюр 2018 в черно-белом цвете
На сегодняшний день такое цветовое сочетание выбирают практически все современные модницы. Такой маникюр хорошо смотрится в любое время года. Казалось бы, что нового можно сделать с двумя классическими цветами? Но если умело их обыграть, то получится довольно элегантное и оригинальное исполнение.
Так, черно-белый маникюр можно оформить в виде:
пазла;
символов;
геометрического узора;
френча;
игральных костей.
Для решительных модниц есть более смелый вариант — черно-белые полоски. Для того чтобы выгодно подчеркнуть индивидуальность можно разнообразить палитру различными украшениями: стразами, блестками или бусинами.
Модный маникюр: сочетание красного и белого цвета
Довольно часто по дизайну ногтей можно узнать о характере человека. К примеру, красный цвет всегда выбирают смелые и уверенные в себе женщины. С помощью такого маникюра можно создать не только образ утонченной леди, но и обворожительной незнакомки. Для того чтобы придать красным ногтям более нежные и романтичные нотки, нужно дополнить их дизайн белым цветом.
Интересно смотрится на красном однотонном покрытии белый рисунок вензелями. Он придает вашим ногтям особенную нежность и красоту.
Но стоит помнить о том, что в 2018 году одной из главных тенденций является простота и минимализм. Поэтому если вы хотите следовать последним новинкам, то вам следует выделить только несколько пальчиков. Довольно оригинально смотрится сочетание белого и красного маникюра в популярной технике «омбре» (фото см. ниже в статье).
Роскошный маникюр в бело-золотом стиле
Сочетание этих двух цветов позволит вам создать элегантный образ для свадебных мероприятий, светского выхода или вечерних образов. Довольно часто дизайнеры используют несколько популярных приемов декорирования:
золотая фольга;
стразы или блестки;
глиттер;
зеркальная втирка.
К основным тенденциям 2018 года можно отнести белый маникюр с камифубуки. Обычно золотистым напылением украшают только один или несколько акцентных пальцев. Также интересно будет смотреться композиция из светлого лака и микробисера (фото см. ниже в статье). Икринки могут быть выложены в форме лунки или прямой линии.
Френч маникюр: новинки и тенденции 2018 года
Белый маникюр в исполнении классического френча уже несколько лет подряд уверенно держит свои позиции в нейл-индустрии. Сегодня существует много модных декоративных элементов, которые способны усовершенствовать вид современного французского маникюра:
стразы;
цветочные орнаменты;
жемчуг;
рисунки;
бусинки;
перья.
Кроме того, вашему вниманию предлагают одну из последних тенденций сезона — технику омбре. Дизайнеры советуют делать плавный переход от пастельного основания к белому краю. Тогда ваш маникюр будет соответствовать всем стандартам нейл-арта.