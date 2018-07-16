Самый модный белый маникюр 2018-2019 года: новинки, фото

Летом всегда хочется выглядеть ярко и привлекательно. Чтобы создать неповторимый образ, нужно учитывать не только основные тенденции в одежде, но и в области дизайна ногтей. В модном сезоне 2018 года особое внимание уделяется белому маникюру (фото см. ниже в статье). И это неудивительно, ведь он прекрасно сочетается с другими цветами и дополняет любой стильный лук.

Модный белый маникюр 2018: основные тенденции

В новых идеях, которые были использованы дизайнерами в 2018 году, белый маникюр представлен совершенно необычными вариантами. К основным тенденциям светлого нейл-арта этого сезона можно отнести:

цветочные принты;

геометрические узоры;

лепка;

точечный минимализм.

Стоит отметить, что белый маникюр считается универсальным, поэтому он может дополнить любой предмет гардероба. К примеру, такое решение отлично дополнит как строгий деловой стиль, так и создаст оригинальный контраст для повседневного образа.

yandex_ad_1 В последнее время широкое распространение получил белый маникюр с полосками, которые могут иметь самые различные направления:

морской стиль;

яркие и цветные линии;

изысканные переплетения;

металлические полосы на матовом покрытии.

Кроме того, неизменным трендом 2018 года остаются такие украшения для ногтей, как: стразы, блестки, геометрические линии, бисер, пайетки и т. д. Основные тенденции белого маникюра представлены ниже на фото.

Дизайн белого маникюра: новинки 2018

Некоторым девушкам может показаться, что однотонное белое покрытие выглядит слишком однообразно, поэтому для украшения ногтей они стараются подобрать интересные и необычные декоративные элементы. Очень стильно и красиво выглядят различные рисунки, которые прекрасно сочетаются со светлым тоном:

цветы (орхидеи, лилии, ромашки);

животные (бабочки, мишки, птицы);

сердечки;

надписи;

бантики.

Помимо этого, контрастные цвета и асимметричные линии также хорошо сочетаются со светлым лаком. Так, можно украсить маникюр небольшими цветными горошинами или другими геометрическими фигурами.

yandex_ad_2 Блестящее покрытие: маникюр с втиркой

Еще один популярный вариант украшения ваших ногтей — втирка. Идеальные переливы цвета привлекают всеобщее внимание и делают однотонное покрытие более элегантным. Такой дизайн прекрасно дополнит повседневный образ, украсит свадебный маникюр и подойдет для морского путешествия. В этом сезоне можно сочетать как яркие (красный, розовый), так и пастельные цвета (белый, бежевый), которые можно дополнить узорами, камнями или жемчугом.

Такие оригинальные и нестандартные способы нанесения лака позволяют украсить ваши ногти в соответствии с последними требованиями современной моды.

Соединяем цвета

Любой мастер маникюра может с уверенностью сказать, что существует множество оттенков белого, которые необходимо выбирать исходя из длины и формы вашей ногтевой пластины. Кроме того, не каждая девушка сможет решиться на то, чтобы накрасить ногти однотонным светлым лаком.

В основном они стараются разнообразить дизайн различными декоративными элементами. Иногда, однотонное светлое покрытие используется для выделения нескольких ногтей (фото см. ниже в статье). Дизайнеры определили несколько основных оттенков, подходящих для декорирования белого маникюра в 2018 году:

пурпурный;

лиловый;

малиновый;

винный;

гранатовый;

лазурный;

черный;

серый.

Кроме того, главные тенденции этого лета — яркие бирюзовые и зеленые оттенки. При желании можно подобрать и другие подходящие варианты сочетаний, которые будут импонировать вашему вкусу.

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Маникюр 2018 в черно-белом цвете

На сегодняшний день такое цветовое сочетание выбирают практически все современные модницы. Такой маникюр хорошо смотрится в любое время года. Казалось бы, что нового можно сделать с двумя классическими цветами? Но если умело их обыграть, то получится довольно элегантное и оригинальное исполнение.

Так, черно-белый маникюр можно оформить в виде:

пазла;

символов;

геометрического узора;

френча;

игральных костей.

Для решительных модниц есть более смелый вариант — черно-белые полоски. Для того чтобы выгодно подчеркнуть индивидуальность можно разнообразить палитру различными украшениями: стразами, блестками или бусинами.

Модный маникюр: сочетание красного и белого цвета

Довольно часто по дизайну ногтей можно узнать о характере человека. К примеру, красный цвет всегда выбирают смелые и уверенные в себе женщины. С помощью такого маникюра можно создать не только образ утонченной леди, но и обворожительной незнакомки. Для того чтобы придать красным ногтям более нежные и романтичные нотки, нужно дополнить их дизайн белым цветом.

Интересно смотрится на красном однотонном покрытии белый рисунок вензелями. Он придает вашим ногтям особенную нежность и красоту.

Но стоит помнить о том, что в 2018 году одной из главных тенденций является простота и минимализм. Поэтому если вы хотите следовать последним новинкам, то вам следует выделить только несколько пальчиков. Довольно оригинально смотрится сочетание белого и красного маникюра в популярной технике «омбре» (фото см. ниже в статье).

Роскошный маникюр в бело-золотом стиле

Сочетание этих двух цветов позволит вам создать элегантный образ для свадебных мероприятий, светского выхода или вечерних образов. Довольно часто дизайнеры используют несколько популярных приемов декорирования:

золотая фольга;

стразы или блестки;

глиттер;

зеркальная втирка.

К основным тенденциям 2018 года можно отнести белый маникюр с камифубуки. Обычно золотистым напылением украшают только один или несколько акцентных пальцев. Также интересно будет смотреться композиция из светлого лака и микробисера (фото см. ниже в статье). Икринки могут быть выложены в форме лунки или прямой линии.

Френч маникюр: новинки и тенденции 2018 года

Белый маникюр в исполнении классического френча уже несколько лет подряд уверенно держит свои позиции в нейл-индустрии. Сегодня существует много модных декоративных элементов, которые способны усовершенствовать вид современного французского маникюра:

стразы;

цветочные орнаменты;

жемчуг;

рисунки;

бусинки;

перья.

Кроме того, вашему вниманию предлагают одну из последних тенденций сезона — технику омбре. Дизайнеры советуют делать плавный переход от пастельного основания к белому краю. Тогда ваш маникюр будет соответствовать всем стандартам нейл-арта.