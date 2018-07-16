Фэн-шуй на садовом участке

По-прежнему актуальной среди наших соотечественников остается тема оформления пространства своего дома с точки зрения правил фэн-шуй. Согласно этим правилам древней китайской науки, для гармонизации окружающей среды важно организовать пространство таким образом, чтобы потоки положительной энергии свободно протекали по нему, не застаиваясь и не образуя участки негативной энергии. Сегодня мы поговорим о том, как обустроить пространство своего садового участка, опираясь на базовые принципы фэн-шуй.

Несмотря на то, что чаще всего внимание правилам фэн-шуй уделяют при проектировании дизайна интерьера помещений, организация наружного пространства дома считается ничуть не менее, и даже более важным аспектом, помогающим сохранить здоровье, хорошее самочувствие и жить благополучно и счастливо. Именно поэтому стоит вдумчиво и внимательно подойти к проектированию садового участка и внешнему оформлению как самого загородного дома, построенного на нем, так и всех остальных построек и других искусственно созданных предметов. Ландшафтный дизайн, базирующийся на искусстве фэн-шуй, призван впускать на территорию сада потоки ци — положительной энергии и накапливать ее, не допуская образования участков с негативной энергией ша.

Если ресурсов или желания привлекать специалистов по фэн-шуй у вас нет, то можно ограничиться с изучения и воплощения базовых, наиболее важных принципов правильной организации садовой территории в соответствии с наукой фэн-шуй. Этого уже будет вполне достаточно для заметного улучшения атмосферы в вашем саду, а значит, создания большего комфорта — как для вас, так и для ваших близких.

В первую очередь, следует помнить о том, что отрицательная энергия накапливается в местах, где присутствует разрушение, ветхость, нездоровый вид, нарушение целостности. Очень важно следить за порядком и соблюдать чистоту и аккуратность на садовой территории, регулярно проводить уборку, оперативно удалять засохшие и болезненно выглядящие листья и цветы, своевременно обновлять покрытие на окрашенных поверхностях, реставрировать и ремонтировать хозяйственные и декоративные сооружения. Свободное от мусора и разрушения пространство будет наполняться позитивной энергией и дарить умиротворение и радость.

Далее, убрав все лишнее и неуместное, необходимо обеспечить правильные «каналы» для течения положительной энергии ци на садовом участке. Если все дорожки в саду — прямолинейные и широкие, то энергия будет перемещаться по ним чересчур стремительно, и наоборот — большое количество закоулков, внутренних углов и тупиков будет провоцировать застой энергии и ее трансформацию в ша. Соответственно, оптимальным будет создание проекта садовой территории с постройками, клумбами, лужайками и водоемами округлых форм, без лишних углов и резких выступов, соединенных между собой затейливыми изогнутыми тропинками. Особое внимание следует уделить дизайну тупиковых элементов — нельзя допускать там накопление мусора или складирование старого хлама. Энергия ци должна протекать свободно и неторопливо по всему пространству сада, освежая и гармонизируя его.

Если на этапе проектирования дома и бытовых строений избежать прямых и острых углов не удалось, следует компенсировать их присутствие обтекаемыми формами других элементов сада — беседок, скамеек, малых архитектурных форм, а также округлым способом стрижки живых изгородей, кустарников и оформлением клумб. Безусловно, на помощь вам также придут различные виды растений для вертикального озеленения — разнообразные лианы, дикий виноград, хмель и другие вьющиеся растения, которые эффектно украсят фасады угловатых конструкций. Кроме того, для смягчения обилия прямых линий можно использовать разнообразные арки и перголы, а для «нейтрализации» негативного действия прямых углов крыши дома — разместить на них декор в виде кашпо с цветами. Все это позволит минимизировать негативную энергию и окажет благоприятное действие на атмосферу вашего сада.

С точки зрения фактур и цветовых сочетаний, используемых при декорировании садового участка, наука фэн-шуй предписывает соблюдать разумный баланс пяти базовых стихий — земли, воды, огня, металла и дерева. Таким образом, на территории сада должны быть представлены все эти элементы примерно в равных количествах. Поскольку садовые растения относятся к стихии дерева, необходимо дополнить ландшафт четырьмя оставшимися элементами — керамический и каменный декор будет символизировать землю, небольшой водоем или ручей — воду, беседка для барбекю и система освещения сада — огонь, а кованые элементы мебели, ограждений и металлические декоративные и хозяйственные детали — металл. Помимо этого, присутствие стихий можно обозначить с помощью определенных цветов и оттенков. При недостатке «представителей» стихии металла в оформление сада следует добавить декоративные элементы белого и серого цветов, при недостатке огня вам понадобятся оранжевые и красные оттенки, для усиления стихии воды используют синий и черный цвета, а в ситуации дефицита элементов земли — желтый и коричневый. Если же вдруг получилось так, что вам необходимо усилить присутствие элемента дерева (например, в каменистом или песчаном саду), то на эту цель будут работать цветовые сочетания голубого и зеленого. Особенно важно учитывать правила фэн-шуй хозяевам монохромного садового участка, во избежание дисбаланса энергий, вызванного доминированием одной из стихий над остальными.

Выбирая водоем для усиления элемента воды в ландшафте, следует учитывать, что вода на вашем участке ни в коем случае не должна застаиваться. Заброшенные, подернутые тиной пруды крайне негативно влияют на энергетику пространства. Также важно избегать расположения водоема за домом, согласно законам фэн-шуй в таком случае есть риск, что удача и благополучие минует владельцев садового участка. Наиболее благоприятным будет наличие извилистого, не слишком быстрого ручейка, протекающего перед домом.

В завершение нашего обзора хочется пожелать вам, чтобы ваш сад благоухал ароматом цветов и был наполнен движением положительной жизненной энергии — порханием бабочек, пением птиц, жужжанием пчел и журчанием воды, тогда там просто не останется места для негативной энергии ша, и отдых в таком саду будет способствовать укреплению здоровья, душевного равновесия и росту благосостояния.