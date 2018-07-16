5 способов обновить интерьер с помощью флорариума

Если тебе порядком наскучил интерьер твоих апартаментов, совсем не обязательно приступать к их ремонту, тем более к капитальному. Настенные сады станут необычным дизайнерским решением и вдохнут в скучный интерьер новую жизнь. Вместе с дизайнерами компании Flandriss я подобрала несколько интересных вариантов живых элементов декора, которые преобразят интерьер твоей квартиры.

1. Создай мини-сад в своей квартире

Флорариум с влаголюбивыми растениями — прекрасное наполнение для любой квартиры. Только представь: у тебя будет свой собственный маленький сад, которым ты сможешь наслаждаться каждый день. Настенный флорариум — это стильное дизайнерское оформление дома с включением элементов живой природы. Композиция представляет собой уникальную разработку, в основе которой лежит современный комплекс технологий: защитный купол, система освещения и система вентиляции для корней. Живой сад будет способствовать оздоровлению микроклимата помещения, позволит тебе отдохнуть и расслабиться в уютной атмосфере. Сделать заказ

2. Обезопась детскую

Красочная композиция в розовом цвете может стать волшебным украшением стен детской комнаты. Настенный сад заключен в багет конфетного цвета, который не только преобразит интерьер и даст простор детскому воображению, но и обеспечит здоровую атмосферу в комнате твоего ребенка за счет постоянной циркуляции свежего воздуха. Повесив такой флорариум в своем доме, ты и твой ребенок будете обеспечены положительными эмоциями на каждый день. Сделать заказ

3. Укрась скучные стены

Настенное панно — отличный способ украсить интерьер и сделать его уникальным. Оно станет прекрасной альтернативой картинам, фотографиям, настенным надписям, аппликациям и наклейкам. Составляющие цветочной композиции: рама из натурального дерева, декоративные камни, искусственные орхидеи и суккуленты. Повесь панно в гостиную, на кухню или в ванную комнату, и помещение заиграет свежими красками. Сделать заказ

4. Добавь летнего настроения в спальню

Подвесные цветочные модели от «Flandriss» представляют собой чашу с зеркалом и встроенным освещением, что создает впечатление, будто на стене находится не просто настенное кашпо, а удивительный предмет интерьера — светильник с живыми цветочными композициями. Базовая цветочная композиция чаши — антуриум, спатифиллум и фиттония. Освежи обстановку в спальне красочным живым элементом декора. Ты можешь выбрать любую цветочную композицию, флористы соберут ее в течение 1-2 дней. Сделать заказ

5. Экономь пространство

Композиция с тропическими цветами в серебряной раме на зеркальной поверхности станет ярким акцентом в интерьере небольшого помещения и добавит глубины окружающему пространству. Ты можешь повесить настенный флорариум в кухонную зону или разместить в маленькой прихожей. На сайте компании «Flandriss» можно собрать композицию с любыми из представленных сезонных растений. Сделать заказ

Все товары ты можешь заказать на сайте компании «Flandriss». Это первый и единственный производитель настенных садов Flandriss. Все флорариумы запатентованы и собираются в городе Подольске. На сайте представлены разнообразные цветочные композиции, которые ты можешь приобрести на свой вкус в качестве наполнения для подвесных чаш и флорариумов. Компания находится в городе Москве. Доставка цветочных композиций осуществляется во все регионы России.