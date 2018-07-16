Идеальный сад — 4 основных принципа проектирования

Идеальный сад — каков он? Наверное, многие дачники и владельцы загородных домов мечтают о том, что когда-нибудь их сад станет по-настоящему идеальным местом для отдыха и единения с природой. Но навряд ли существует ли какой-то исчерпывающий перечень характеристик идеального сада — все люди разные, с различными вкусами и предпочтениями. Кому-то приятно созерцать небольшой ручеек и слушать его журчание, кого-то вдохновит буйство красок цветущей аллеи, а кто-то предпочтет размеренную, успокаивающую геометрию регулярных клумб и аккуратно подстриженных кустарников.

Однако, есть ряд принципов, соблюдая которые вы сможете реализовать сад своей мечты, избежав некоторых типичных ошибок и, соответственно, разочарования от того, что действительность оказалась не столь привлекательной, как вы это себе представляли, проектируя свой будущий сад.

Основной принцип, справедливый, кстати, не только для ландшафтного дизайна и проектирования — баланс. Баланс важен во всех сферах нашей жизни, и, конечно, обустройство и оформление вашего загородного участка — не исключение. Именно дисбаланс в каком-либо отдельном вопросе обычно приводит к ошибкам в разработке дизайна и неудовлетворительному результату. В случае с претворением в жизнь мечты об идеальном саде необходимо внимательно следить за балансом в сочетании ритма и контраста общей композиции сада, а также в выборе цветового решения, размеров и фактур растительности, аксессуаров и декоративных материалов. Рассмотрим каждый случай подробнее.

1. Нарушение баланса в сочетании контраста и ритма может привести к одной из двух крайностей:

— много ритма без контраста: сад выглядит как однообразный пейзаж с повторяющимися растениями одинакового вида и размера, подобно орнаменту без основного рисунка или простому незатейливому мотиву без кульминации;

— много контраста и мало ритмичности: композиция не становится единым целым, рассыпаясь на ряд отдельных ярких растений, конкурирующих друг с другом.

Для грамотного сочетания ритма и контраста нужно тщательно выбирать из всего многообразия растений и декора, представленных на современном рынке, именно то, что нужно вам и вашему саду: ряд растений или архитектурных элементов для поддержания ритмичности и целостности визуального облика сада и несколько ярких акцентов, обеспечивающих контраст. В каждом фрагменте садового участка может быть создана композиция, смысловым центром которой будет какое-либо контрастное растение, беседка, игрушечный домик или малая архитектурная форма.

Если вы уже обнаружили в своем саду одну из упомянутых выше ошибок, их можно исправить, добавив несколько контрастных элементов в монотонный ритм ландшафта, либо усилив ритмичность с помощью замены части преобладающих контрастных элементов на какие-либо повторяющиеся растения или декор.

2. Если баланс нарушен при выборе цветовой гаммы, подобранной для садового участка, то мы рискуем получить один из двух не слишком удачных результатов:

— «зеленый (голубой, розовый, желтый и т.д.) туман»: монохромные сады, набирающие популярность в последние годы, требуют участия очень опытных, профессиональных дизайнеров, а при дилетантском подходе картинка, скорее всего, будет невнятной и смазанной;

— утомительная пестрота: наличие полного спектра всевозможных оттенков, от которого рябит в глазах.

Проектируя свой будущий сад и выбирая цветовое решение, имеет смысл остановиться на нескольких наиболее любимых вами цветах, в соответствии с чем и подбирать растения, строить композицию и планировать размещение аксессуаров. В конце концов, если ваш сад занимает довольно обширную площадь, вы всегда можете зонировать его на отдельные фрагменты, выбрав для каждого индивидуальное цветовое решение. Важно только помнить о том, что все они должны все-таки гармонично соседствовать друг с другом.

Для исправления уже допущенных ошибок с дефицитом или переизбытком цвета необходимо также заменить часть растений или декора на более подходящие по оттенку элементы, либо перераспределить цветущие растения, сгруппировав их в отдельные композиции. Кстати, очень эффектно может смотреться сочетание в одной композиции более насыщенных, глубоких — и нежных, пастельных оттенков одного цвета.

3. Дисбаланс в размерах элементов сада выражается в следующем:

— «Гулливер в стране лилипутов»: массивный особняк в окружении миниатюрных низкорослых растений и декора, либо объемный центр композиции — высокое, сильное дерево, беседка или кустарник — и цепочка из примул, крокусов или настурций вокруг него;

— «Гулливер в стране великанов»: небольшой дачный домик в чаще высоких раскидистых деревьев, малые архитектурные формы и клумбы, окруженные высокой травой и кустами.

В любом варианте, каким бы ни был ваш загородный дом, при проектировании ландшафта садового участка следует соблюдать пропорции. Как весь участок в целом строится вокруг центрального, наиболее крупного элемента — дома — так и каждая локальная композиция должна быть гармонично выстроена вокруг наиболее крупного растения или декоративного украшения с помощью элементов немного более мелких. Миниатюрные растения и декор допустимо использовать для оформления небольших композиций, а в случае дополнения ими композиции с крупным центральным объектом — мелкие растения нужно размещать объемно, многочисленными группами, чтобы они стали полноправной, весомой частью композиции, не теряясь на фоне крупномеров.

4. Наконец, немаловажной деталью является баланс в подборе текстур элементов садового участка. Ошибки в этом вопросе приводят к:

— «все в ажуре»: переизбыток тонких, изогнутых, нечетких форм ведет к чрезмерно мягкой, слабой и расфокусированной картинке;

— и напротив, жесткость, прямолинейность и геометричность во всем, скорее всего, не позволит до конца расслабиться при созерцании пейзажа.

Обилие мелкой листвы и рябь небольших округлых и резных текстур можно разбавить с помощью крупнолистовых растений или малых архитектурных форм с отчетливыми контурами без излишних изгибов и ажурных эффектов. Если же в вашем саду чересчур доминирует геометрия, жесткие границы водоемов, газонов и клумб можно смягчить плавными переходами, низкорослыми растениями, иногда «заглядывающими» за отведенные им границы, либо частичным вертикальным озеленением — как с помощью пергол и арок с вьющимися растениями, так и посредством высаживания высоких цветов — таких как ирисы, флоксы, пионы и т.д.