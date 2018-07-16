Летняя кухня на даче — идеи обустройства и оформления

В жаркие летние дни многим владельцам загородного жилья хочется проводить как можно больше времени на свежем воздухе. При этом ряд бытовых вопросов — таких как уборка комнат и приготовление еды, особенно для многочисленного семейства, требует регулярного присутствия хозяев в доме. Одним из способов совместить неизбежные хлопоты с пользой для здоровья и настроения является обустройство на дачном участке летней кухни — тогда и домочадцы будут довольны, и собственное желание побыть в выходные дни ближе к природе реализуется в полной мере. К тому же, пища, приготовленная на свежем воздухе, имеет совершенно особый вкус, а уж об отличном аппетите родных и близких во время уличной трапезы и говорить не приходится. Сегодня предлагаем вам поговорить о вариантах обустройства и оформления летней кухни на территории загородного участка.

Что же представляет собой летняя кухня? Как правило, это небольшое строение, сконструированное частично или полностью без стен в виде пристройки к дачному дому или стоящее отдельно от него. Иногда летние кухни не имеют даже навеса, но все же большая часть хозяев предпочитает немного затенять и защищать от возможных осадков помещение своей летней кухни, в особенности если там располагается техника, работающая от электрической сети. Встречаются также летние кухни закрытого типа, напоминающие маленькие домики с одним лишь помещением внутри, являющимся, собственно, кухней. Строительными материалами для создания летней кухни чаще всего являются: металлический каркас, гипсокартон или ДСП для внутренней отделки, блок-хаус или вагонка — для наружной. Конечно, можно соорудить летнюю кухню и из кирпича, либо натурального камня — срок службы такой постройки будет значительно дольше, правда, и ощущения легкости от созерцания такого основательного строения уже не будет.

Если вы решили обустроить на своем участке летнюю кухню, в первую очередь необходимо определить для нее подходящее место. Его следует выбирать с учетом следующих критериев:

— гигиена и комфорт: туалет и компостные резервуары должны быть в достаточной степени удалены от летней кухни, чтобы неприятные запахи не помешали процессу приготовления пищи и не вызвали дискомфорта у участников процесса.

— пожарная безопасность: вблизи от кухни не должно быть деревьев, кустарников и других элементов, риск возгорания которых слишком велик.

— инженерные коммуникации: для удобства приготовления пищи в летней кухне необходимо выбрать такое место, где легко можно будет организовать водоснабжение и водоотведение, а также подвести электричество и газ.

— комфортная температура в помещении кухни: процесс готовки неизбежно связан с термической обработкой продуктов, а значит, температура воздуха в кухне, где готовится еда, всегда будет повышенной — поэтому следует отдельно продумать, как снизить нагрев летней кухни от солнечных лучей в жаркие ясные дни (к примеру, расположить кухню в тени высоких деревьев с раскидистыми кронами, стоящих на безопасном расстоянии, либо с северной стороны от дома).

— удобство перемещения готовых блюд и посуды: летняя кухня не должна быть слишком далеко от зоны приема пищи — патио, беседки или террасы, иначе процесс переноса всей необходимой посуды, приготовленной пищи и прочих элементов сервировки стола может чрезмерно утомить хозяев дома.

Определившись с местом для летней кухни, следует также спроектировать садовые дорожки, по которым удобно будет передвигаться от кухни к столовой зоне и к самому загородному дому. При этом стоит учесть, что ходить по ним придется, скорее всего, со стопками посуды, готовыми блюдами или продуктами, поэтому такие дорожки не должны быть слишком узкими и витиеватыми. Материал для таких дорожек должен быть ровным, но не скользким — удачным вариантом в этом случае может стать натуральный камень без излишней полировки, либо декоративный бетон. Также можно использовать деревянные панели, прошедшие специальную обработку, либо тротуарную плитку.

Для внутреннего обустройства летней кухни необходимо продумать, какую именно функциональную нагрузку она будет нести: будет ли там предусмотрен прием пищи в те дни, когда на даче находится малое количество людей, планируется ли на территории летней кухни организовывать хранение продуктов и посуды, мытье посуды, каким способом будет производиться приготовление горячих блюд — на плите, в духовом шкафу, на углях или на гриле, либо даже в настоящей садовой дровяной печи. Исходя из этого, нужно будет выбрать подходящее оборудование и мебель.

Значительно упростить себе бытовые дела, связанные с готовкой, можно, установив на летней кухне миниатюрный холодильник, шкафчики для посуды, широкие разделочные столы, несколько стульев, удобную мойку или даже посудомоечную машину. Над плитой или грилем не лишним будет установить хорошую вытяжку. В пасмурные дни или в вечернее время заниматься приготовлением пищи будет значительно удобнее при наличии дополнительного освещения рабочих поверхностей. Если летняя кухня будет также служить местом для обедов и ужинов в небольшом составе, можно также обустроить напротив обеденного стола небольшой камин, который добавит тепла и уюта в непогожие дни или прохладными вечерами.

Оформление летней кухни следует выбирать с учетом стилистики вашего садового участка, в особенности если в ней полностью или частично отсутствуют стены. С ландшафтом, выстроенном в регулярном стиле, будет гармонировать летняя кухня, украшенная небольшими скульптурами или статуэтками, аккуратными топиарами и другими классическими элементами декора. Ротанговая мебель, глиняные кувшины, деревянная утварь и комнатные растения в неокрашенных горшках удачно дополнят стиль кантри. Если же для оформления вашего сада вы избрали стиль модерн — то летнюю кухню можно декорировать, используя аксессуары из качественного пластика, металла или стекла. Чехлы на мебель, скатерти, прихватки и прочий текстиль также важно выбирать в соответствии с общей стилистикой вашей загородной территории.