Керамика в отделке: тренды и лайфхаки

Фото: Mayolica Ceramica

Потребительские и декоративные свойства керамической плитки и керамогранита хорошо известны и с успехом используются профессиональными дизайнерами и отделочниками при оформлении разных зон внутри и снаружи дома. Крупноформатные элементы, которые остаются трендом несколько лет, уже не представляют сложности в укладке для большинства мастеров. В то же время всё более актуальны коллекции из мини-плиток. Именно они позволяют эффектно обыгрывать пространства сложных форм и ограниченных размеров с минимальным количеством отходов.

Разнообразить однородную поверхность стен или пола помогут декоративные вставки и панно. Законченное изображение может быть выполнено на одной керамической плитке или набрано из нескольких. По габаритам они обычно совпадают с фоновыми элементами или кратны им. Фото: bozhdb/Fotolia.com Удивительно, но прочность и долговечность керамики, ценимые потребителями, иногда превращают её в заложника стремительно меняющейся моды. Яркие облицовки с оригинальным декором через несколько лет могут устареть или наскучить. Этого не случится, если выбрать материалы в русле актуальных трендов этого года, лейтмотив которых сдержанность, лаконичность, элегантность.

Большие размеры

Облицовки из крупноформатной керамики, с размером элементов от 0,6 × 0,6 до 1 × 3 м, напоминают монолитные покрытия: бетон, штукатурку, каменные плиты. В этом качестве они органично вписываются в просторные помещения холлов и гостиных вместо менее практичных обоев и тканей на стенах, а также мрамора, деревянных досок и даже ковров на полу. Кроме того, керамических гигантов используют в качестве прочных и гигиеничных кухонных столешниц и обеденных столов. Тренд на увеличение формата плиток сопровождается уменьшением их толщины, вплоть до 3,5 мм, без ущерба для потребительских качеств материала. Его можно укладывать прямо на старую облицовку, сокращая время ремонта.

Коллекция керамогранита Sharmе Evo (Italon), плитки которой достоверно воспроизводят разные виды мрамора, размеры элементов от 59 × 59 до 60 × 120 см. Фото: Italon

Тонкий керамогранит коллекции Fusion (Inalco), размер плит 100 × 250 см, толщина 6 мм. Фото: Inalco

Серия облицовочной керамики Marmoker (Casalgrande Padana), максимальный размер элементов 118 × × 258 см, толщина 6,5 мм. Фото: Casalgrande Padana

Серия керамогранита «Ковры» (Kerama Marazzi), размер плит 120 × 240 см, толщина 11 мм. Фото: Kerama Marazzi

Керамические плиты макси-форматов (120 × 240 см) меняют традиционное представление об отделочной керамике. Технические характеристики крупноразмерных плит позволяют применять их для напольной и настенной укладки, внешней облицовки, производства мебели и декоративного оформления. Реалистичность поверхности обеспечивает точная передача рисунка и соответствующая структура, а впечатляющие размеры усиливают этот эффект. Особое место в линейке макси-форматов KERAMA MARAZZI занимают керамические ковры. Воспроизводя мозаику или мраморную инкрустацию, старинный шерстяной ковёр или художественное полотно, ковры притягивают внимание, открывая новые возможности в оформлении и зонировании помещений.

Светлана Хлопова

Пресс-секретарь компании KERAMA MARAZZI

Геометрический декор

Плиточные узоры, основанные на комбинации различных геометрических фигур, никогда не бывают скучными и однообразными. Абстрактные композиции насыщенных цветов на полу, стене или их ограниченных участках становятся привлекательной доминантой интерьера. Тем, кто опасается, что со временем этот декор может утомлять, лучше подобрать плитки с регулярным рисунком, орнаментом нейтральных оттенков или в классической чёрно-белой гамме.

Коллекция Sharmе Extra (Italon), размер плиток и декоративной вставки «Сьют» 25 × 75 см. Фото: Italon

Коллекция Prestige (Supercerámica), размер плиток 31,6 × 60 см. Фото: Supercerámica

Коллекция Dezi (Gracia Ceramica), размер плитки 20 × 20 см, элементы с несколькими вариантами декора упакованы в коробки случайным образом. Фото: Gracia Ceramica

Коллекция Ingir (Cersanit), размер декора 42 × 42 см, панно из двух элементов: 40 × 44 см. Фото: Cersanit

Коллекция Lenar (Arcana Cerámica), размер плитки 29,3 × 29,3 см. Фото: Arcana Cerámica

Мрамор

Благодаря технологии цифровой печати керамическая плитка и керамогранит с филигранной точностью воспроизводят цвет и фактуру камня. Причём вероятность встречи элементов с одинаковым рисунком настолько мала, что на облицованной поверхности сложно отыскать две подобные плитки. На пике моды керамика под мрамор, преимущественно светлых оттенков. Это могут быть матовые поверхности и отполированные до зеркального блеска. Не менее важно, что керамический мрамор лишён недостатков природного прототипа. Ему не страшны воздействия пищевых кислот, а любые цветные жидкости удаляются бесследно.

Керамическая серия Arni (Tau Ceramica) под мрамор, размер плиток от 60 × 60 до 60 × 120 см. Фото: TAU Ceramica

Коллекция полированного керамогранита Empire, семейство — мрамор (Estima Ceramica), размер элементов 30 × 60 и 60 × 60 см, толщина 10 мм. Фото: Estima Ceramica

Керамические элементы невероятно реалистично воспроизводят оттенок, блеск, характерный рисунок прожилок и включений природного мрамора. Фото: Italon

Фото: Estima Ceramica

Полированный декор «Парнас» (Kerama Marazzi), размер элемента 80 × 80 см, толщина 11 мм. Фото: Kerama Marazzi

Качественная имитация мрамора — это устоявшаяся тенденция в отделочной керамике, невероятно востребованная в современном интерьере. Мрамор традиционно ассоциируется с греко-римской классикой и другими классическими стилями. Зеркальный блеск полированных плоскостей, иллюзия лёгкого свечения, идущего изнутри камня, тончайшие цветовые переходы, богатство рисунка текстуры вызывают ощущение сдержанного благородства и торжественности, что не утратило своей значимости и в наши дни. В отличие от натурального мрамора, керамогранит, имитирующий этот природный камень, более практичен, технологичен и меньше стоит. Его применяют для полной или фрагментарной облицовки стен и пола, сочетают с мозаикой и декорами.

Юлия Буданова

Директор по маркетингу компании ESTIMA ceramica

Непривычная форма

Отличительное свойство современной облицовочной керамики — многообразие форм. Наряду с традиционной квадратной и прямоугольной плиткой, в каталогах производителей всё больше места занимают трёх-, шести-, восьмиугольные и ромбовидные элементы, изделия круг­лой формы и совсем уж неординарные в виде рыбьей чешуи или буквы Г. Их изготавливают самых разных размеров: от миниатюрных тессер до плит большого формата. Особую эстетику даёт сочетание оригинальной формы и выраженного рельефа поверхности. Применение таких плиток — отличный вариант для создания необычной и вневременной облицовки.

Коллекция Creation, серия Squama (Natucer), размер элементов 12,7 × 6,2 см. Фото: Natucer

Коллекция Creation, серия Lens (Natucer), размер элементов 20,5 × 40 см. Фото: Natucer

Бренд Harmony, серия Solaire (Peronda), размер квадратных элементов 44,9 × 44,9 и 22,3 × 22,3 см необычной Г-образной формы. Фото: Peronda

Коллекция Trapezium Floor (WAW) включает плитки четырёх разных форм, размер элементов 9,8 × 23 см. Фото: WOW Шестиугольные декоры (Kerama Marazzi), размер элементов 10,4 × 12 см. Фото: Kerama Marazzi

Керамические подставки

Чуть более тонкие, чем традиционная плитка, керамические подставки весьма декоративны и универсальны в применении благодаря своей прочности, твёрдости, невосприимчивости к перепадам температуры. Они могут играть роль сервировочных блюд для разнообразных закусок, небольших подносов, разделочных досок, подставок под горячие кастрюли и сковороды и обычных тарелок. И кстати, пищу на такой подставке допустимо разогревать в микроволновой печи.

Фото: Inalco

Рельефная поверхность

Керамическая плитка демонстрирует стремление к выраженному объёму уже несколько лет. Причём следование этому нередко усложняет монтаж элементов. Сегодня в тренде изделия одинаковой толщины с геометрически выверенными неровностями лицевой поверхности, интересные тактильно, с оригинальной игрой света и тени. Это могут быть плавные волны и абстрактные орнаменты, флористические мотивы и достоверная имитация фактур камня, дерева, бетона. Облицовка из таких плиток, даже монохромных, никогда не будет смотреться однообразно.

Коллекции Majolika Brown и Majolika Blue (Cersanit), глазурованные плитки, размер элементов 20 × 60 и 42 × 42 см. Фото: Cersanit

Коллекция настенной плитки Zurbaran Reactivo (Bestile), размер элементов 11,2 × 22,4 см. Фото: Bestile

Коллекция Arkshade (Atlas Concorde), размер элементов 40 × 80, 60 × 60 и 36 × 36 см. Фото: Atlas Concorde

Коллекция Unexpected surfaces, серия Fiore (WOW), размер элемента 21,5 × 25 см. Фото: WOW Коллекция «Мечты о Париже», декор «Клемансо» (Kerama Marazzi), размер элемента 7,4 × 15 см. Фото: Kerama Marazzi

Сегодня при разработке новых коллекций керамики мы делаем ставку на тщательно проработанный рельеф поверхности в сочетании с оригинальным дизайном. Например, коллекция керамической плитки Majolika напоминает изделия ручной работы, которые во все времена пользуются особым спросом. Это плитки с красивым рельефным узором, напоминающим восточный орнамент или декор в стиле пэчворк. Несмотря на ярко выраженный рельеф, глянцевую поверхность легко мыть. Поэтому плитку используют без ограничений, в том числе в ванных и кухнях, в качестве кухонного фартука.

Марина Меновщикова

Руководитель направления «плитка» Cersanit

Терраццо

Набирает силу тенденция возрождения эстетики терраццо. Так называли бесшовный пол, состоящий из осколков камня разных пород, чаще всего мрамора, стекла или других материалов, скреп­лённых в единое полотно цементом. Впервые его стали применять в Венеции в середине XV в. И по сей день терраццо — самый распространённый вид пола в аристократических домах, на виллах и в общественных зданиях как в Венеции, так и во всей Италии. В коллекциях керамической плитки (напольной и настенной) визуальный эффект терраццо формируется за счёт двух компонентов: размера вкраплений и цвета связующего вещества и частиц.

Коллекция FS Ofelia (Peronda), размер элемента 45,2 × 45,2 см. Фото: Peronda

Плитки коллекций FS Ofelia, FS Venecia, FS Rialto (Peronda) разработаны художником Франсиско Сегарра. Они сочетаются с интерьерами в промышленном стиле, в духе 1950-х гг. и винтажной манере. Фото: Peronda

Коллекция Sweethome (Azteca), размер элементов 60 × 60 см. Фото: Azteca

Коллекция «Две Венеции», серия «Терраццо» (Kerama Marazzi), размер элементов 60 × 60 см. Фото: Kerama Marazzi

Советы по установке

Сверление отверстий на плитке

Чтобы установить на керамическую облицовку крепёж для сантехнического оборудования, выполнить отверстия под розетки, стоки и подводы, в качестве насадки на шуруповёрт удобно использовать кольцевые пилы с центрирующим сверлом. Для них не требуется специальная направляющая, а качественное алмазное напыление режущей кромки подходит для сверления твёрдых материалов: керамической плитки и керамогранита.

Фото: Wolfcraft

Фото: Wolfcraft

Пропитки для швов

Гидрофобизирующие пропитки для заполненных затиркой межплиточных швов наиболее эффективны на облицовках, которые подвергаются периодическому или постоянному увлажнению, как например, в ванных, душевых, туалетах, кухнях, на балконах и открытых террасах. Обработанные пропиткой швы приобретают водоотталкивающие и противогрибковые свойства, меньше пачкаются.

Водоотталкивающая пропитка Litolast (Litokol) (уп. 500 г — 177 руб.). Фото: Litokol

Гидрофобизирующая пропитка Ceresit CT 10 Super (уп. 1 л — 450 руб.). Фото: Henkel

Грунт «Пингвин» («Боларс») (уп. 1 кг — 95 руб.). Фото: «Боларс»