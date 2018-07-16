Сдержанный минималистичный интерьер с волшебной детской

Изначально квартира не отвечала требованиям семьи из четырёх человек: высокие потолки, но малая площадь и тесная прихожая. Дизайнер интерьеров Николай Банников и его команда существенно перекроили все стены, максимально раскрыли потенциал высоты и нашли оптимальное решение. Интерьер получился тёплый, домашний, но не без сюрпризов.

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Николай Банников, дизайнер интерьеров

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Окончил СПбГХПА им. А. Л. Штиглица, факультет монументального искусства, а также колледж строительства, архитектуры и предпринимательства (УКСАП, УГМКСАиП, УАСК). Кредо: лучший дизайн создаётся при качественном диалоге дизайнера и заказчика, где каждая из сторон доверяет друг другу.

elitinterior.ru — Главное в этой семье — общение. Поэтому привычная всем зона ТВ сместилась в сторону и стала второстепенной по отношению к основному объёму комнаты. Кухня и гостиная соединены в одно целое, одна перетекает в другую.

Как и в отделке остальной квартиры, дерево и бетон играют тут главную роль. Мы сочетаем их фактуры и цвет, кое-где разбавляя белым для большего контраста. Главным же акцентом здесь служит смелая люстра над столом и открытая вентиляция. Нам очень нравится мотив деревянной лавки в кухне — это роднит интерьер с простой деревенской избой.

Планировка зоны кухни такова, что вход в спальню хозяйки расположен в непосредственной близости от зоны приготовления пищи. Мы интегрировали дверное полотно в дизайн кухонного гарнитура, и получился цельный и гармоничный объём.

Потолок над диваном опущен и имеет белую отделку, которая противопоставляется бетонному перекрытию остальной комнаты. Светильник над диваном — обычный тканевый абажур, а вот сам диван имеет электропривод для комфортного просмотра фильма или общения с семьей.

За диваном мы придумали столярную фальшстену с нишей под картину. Дверь в детскую интегрирована в эту панель и по аналогии с кухней сливается со стеной в одно целое. Летом окна гостиной распахиваются, и семья принимает гостей в своём саду.

Отделка кухни почти аскетична — белый цвет фасадов плюс бетон на стенах. Дерево не даёт этой комнате стать неким подобием офиса и придаёт теплоту и уют частного дома. Вдоль окна расположена барная стойка — можно обедать или готовить еду, созерцая сад.

Стол — центр общения всех членов семьи, «ядро» всей квартиры. Над ним мы расположили акцентные светильники-кольца и позволили себе применить яркую блестящую латунь в их отделке. Дополнительный свет расположен прямо на потолке — накладные светильники-цилиндры. Холодильник встроен в столярную нишу с антресолью, над ним будет храниться бытовая техника и прочие кухонные принадлежности.

Дизайн спальни — кабинета заказчика очень строгий и аскетичный. Тем не менее в нём есть доля поэтики. Мы придали этой комнате атмосферу кельи — уединённого пространства для сосредоточенной деятельности. Функцию изголовья за кроватью выполняет стеллаж с подсветкой. Мы оставили исходную поверхность бетона нетронутой, поэтому все элементы мебели отлично контрастируют с фоном стен. По задумке вся электрика и проводка не прячется в стены, а ведётся открытым образом.

Напротив кровати расположено удобное рабочее пространство — домашний мини-офис. Клиент просил нас отказаться от привычного офисного стула, заменив его на удобный домашний вариант. Интерьер комнаты строится на смелом контрасте чёрных, белых и бетонных поверхностей.

Всю зону офиса мы решили в глубоком чёрном цвете. Тут есть всё необходимое для удобной работы — стеллаж, большая столешница с выдвижными ящиками, встроенная аудиосистема и огромный плазменный экран. Рабочую зону комнаты выделяет панель-ширма. Она стелется по поверхности стены, не соприкасаясь с ней. Из-под панели на стену с бетоном направлена подсветка, чтобы более наглядно разграничить эти плоскости. Светильник Mobile Chandelier, а также тёмные горизонтальные жалюзи на окнах служат необходимым графическим акцентом.

Створки встроенного шкафа у окна решены так же аскетично, как и остальной интерьер комнаты. Имея полуматовую поверхность, шкаф создаёт нужный нам контраст с остальным интерьером. Так как комната довольно высока, мы визуально занизили её, применив фриз под потолком, а стеллажи, шкаф, панели за рабочим столом не доходят до потолка. Этот приём придаёт декору стен дополнительный ритм.

В этой комнате словно слышится шум ветра в кронах сосен. Мы хотели добиться ощущения умиротворённости и покоя в этой спальне. Так как основная функция этой комнаты — сон, всё, что тут есть, служит именно расслаблению и покою. Вид леса, дерево, приглушённый тон деревянной отделки. Как и в других комнатах, в отделке этой спальни много бетона. Он отлично гармонирует с остальными участниками дизайна.

В этой спальне мы позволили себе не прерывать вертикаль линий. Росписи, портьеры и столярные панели стен тянутся от пола до потолка — очень элегантно и неспешно, то, что нужно для спальни.

В зоне изголовья расположились традиционные элементы мебели: двуспальная кровать, трюмо и кофейный столик-тумбочка. По планировке эта комната граничит с ванной комнатой и сауной. С одной стороны это забирает площадь у входа, а с другой образует вместительный шкаф для одежды и хозяйственных принадлежностей. В декоре мы стремились сблизиться с природой, насколько это возможно. Здесь много дерева, и вся отделка настраивает на расслабление и покой.

В этой семье двое маленьких дочерей, одной из которых ещё не исполнился год. Мы хотели создать интерьер, в котором они будут чувствовать себя непринуждённо и свободно. Их спальня должна была стать местом творчества. Идея дизайна — смешать разные культуры и течения в одну концентрированную смесь. Тут можно рисовать, общаться с подружками, любоваться видом на парк. Когда девочки подрастут, для них будет организован свой домашний офис для учёбы.

Квартира находится на первом этаже, и из комнаты девочек можно выйти в палисадник. Здесь есть уютная качалка для раздумий. А портьеры и фонарь на полу — элементы театральной декорации.

Детская в этой квартире романтическая. Огромные тканевые шары, роспись в виде облаков на стене, свой домик-антресоль. Интерьер должен помочь своим хозяйкам научиться мечтать. Пространство комнаты поделено на две части — центральную (игры, сон, общение) и боковую (гардероб, стеллажи, антресоль). Цвет играет в этом интерьере очень важную роль: разные оттенки создают очень энергичное и активное настроение. Тут уживаются синий, белый, насыщенный зелёный и даже чёрный.

Главный аттракцион комнаты — это, конечно, антресоль. В квартире внушительная высота потолков, поэтому мы использовали это преимущество максимально. Кроме непосредственно разных высот, антресоль имеет иную отделку. Её стены обиты вагонкой с разным направлением выкладки. Створки шкафов тоже набраны из вагонки, но выкрашены в тёмно-синий. Во всей квартире вентиляция решена открытым образом, и детская не стала исключением. Металлический воздуховод роднит дизайн комнаты с лофтом. В этой комнате удачно распланированы все функции для жизни. У каждой девочки есть свой шкаф, стеллаж и место для сна.

Так как мы с самого начала ориентировались на скромный бюджет, то решения, которые мы закладывали в проект, должны были, с одной стороны, сделать квартиру выразительной, а с другой — стоить недорого. Ванная в этом смысле — образец такого подхода. Дизайн помещения отсылает к скандинавским течениям. Интерьер строится на контрасте шероховатой керамики под дерево и глянцевой белой плитки. Мы смело рассекаем интерьер в соотношении ¼ и всю нижнюю часть облицовываем деревом. Единственное излишество, которое мы себе позволили, это встроенная сантехника. Всё остальное решено демократично и функционально.

Помещения санузлов очень малы, высота здесь около четырёх метров. Мы использовали этот дисбаланс — санузлы имеют собственное перекрытие, образуя антресоль для хранения. Там же, наверху, расположен блок вентиляции, от него идут в комнаты воздуховоды.

В техническом задании обязательным условием было разместить в квартире сауну и зону стирки одежды. Если со стиральной техникой вопрос более или менее решился, то вот сауна доставила нам немало хлопот. Её интеграция потребовала долгой работы с планировкой квартиры, и в итоге она заняла своё место в ванной. Небольшая одноместная кабина — отличное решение для климата северо-запада нашей страны, особенно в осенне-зимний сезон.

Слева от входа в сауну расположен блок со стиральной техникой, мы зашили её в столярный шкаф. Это традиционная колонна — на стиральной машине расположена сушильная.

Санузел оформлен схожим образом с ванной комнатой. Приём контрастного сопоставления отделок нашёл здесь своё продолжение — душевая кабина полностью обшита керамикой под дерево, а остальная часть комнаты отделана белым глянцем. Здесь мы отказались от традиционный душевой створки, вместо неё — неподвижная стеклянная панель.

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