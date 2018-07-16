Мужская мода осень-зима 2018-2019: взрывные тренды

С каждым годом мода для мужчин развивается всё более активно. Ещё несколько десятков лет назад даже не существовало такого понятия, как «мужская мода», а сейчас мы с вами можем рассматривать картинки с модных показов для мужчин и обсуждать основные тенденции сезона осень — зима 2018-2019. И этот прогресс не может не радовать!

Шляпы

Все мы понимаем, что в холодное время года обойтись без головного убора довольно сложно. В этом сезоне осень — зима 2018-2019 дизайнеры предлагают сказать «нет» банальным шапкам. Так, основной тенденцией среди головных уборов в мужской моде стали шляпы. Присмотритесь к стандартным моделям с небольшими полями и так называемой вмятиной посередине.

Выглядит элегантно и прекрасно сочетается с пальто и кожаными куртками.

Что касается расцветки, не берите яркие шляпы, а обратите своё внимание на чёрные, тёмно-синие и бордовые оттенки. Ну и, конечно же, клетка — тот самый нестареющий тренд.

Пальто

Это ещё одна отсылка к классической моде. К слову, классический стиль можно назвать главным трендом в моде 2018-2019 года в целом. Поэтому, если вы купите пальто, оно не устареет через несколько сезонов, как некоторые другие тренды, а будет актуальным ещё несколько лет точно. При выборе расцветки опять же советуем вам обратить внимание на сдержанные цвета, а также клетку в качестве принта.

Чтобы точно быть в тренде, советуем вам присмотреться к следующим советам:

Не покупайте слишком короткие пальто — это выглядит нелепо. Идеальной считается длина до колена или немного ниже.

Прекрасной тканью для вашего пальто станет трикотаж. И удобно, и выглядит стильно.

Лаконичный крой стал хитом сезона. Мешковатое пальто будет совсем некстати к вашему строгому образу, поэтому обратите особое внимание на крой изделия.

Несмотря на совет о том, что цвета должны быть классическими, нельзя отвергнуть вариации, где в меру присутствуют яркие цвета.

Например, на сером пальто жёлтое окаймление принта клетки будет смотреться изящно и необычно.

Джинсовые и кожаные куртки

Несмотря на все прелести пальто, есть такие мужчины, кому классический стиль совсем не идёт. Для таких людей дизайнеры тоже подготовили интересные варианты, например, кожаные и джинсовые куртки. Чтобы их можно было носить не только осенью, но и холодной зимой, модельеры создали куртки с тёплыми подкладками, которые, на первый взгляд, выглядят как обычные. Но стоит только добавить меховой воротник, и вы получаете практически новую вещь.

При выборе кожаной куртки советуем вам обратить внимание не только на стандартные цвета, но и на цвет хаки, который сейчас особенно популярен в мужской моде и его вполне можно отнести к основным тенденциям осени — зимы 2018-2019.

Стёганые зимние куртки

Если вы хотите максимально отдалиться от классического стиля зимой, то идеальный вариант для вас — стёганые куртки. При выборе изделия такого типа нет строгих параметров — стиль, длину, фасон и цвет выбирайте на своё усмотрение. В любом случае это будет смотреться стильно.

Однако мы всё же можем дать вам несколько подсказок по поводу того, какие цвета будут смотреться максимально выигрышно:

жёлтый;

сочетание красного с чёрным;

тёплый коричневый;

цвет графита;

хаки;

оранжевый.

Барсетки

Ещё 10 лет назад барсетки считались устаревшими и непрестижными аксессуарами, которые используют только продавцы для хранения денег. Но в 2018 году барсетки стали настоящим хитом в мужской и женской моде, поэтому пропустить их в списке основных модных тенденций осенью и зимой 2018-2019 просто невозможно. Разные модели, расцветки и материалы, из которых изготавливаются барсетки, позволят каждому желающему выбрать аксессуар себе по душе.

К слову, теперь барсетки принято носить не только на поясе, но и через плечо. Идею возобновить эпоху борсеток поддержали многие известные бренды, в том числе и Supreme.

Спортивный стиль

Этой осенью спортивный стиль немного отходит на второй план, но многие не готовы сразу отказаться от этой модной тенденции, поэтому спортивные костюмы, кроссовки и аксессуары всё ещё остаются в тренде.

На это есть несколько причин:

Удобство — никаких скованных движений и проблем при активном образе жизни.

Практичность. Сейчас стали изготавливать стильные и современные костюмы, которые подойдут для любого повода.

И конечно же, простота. Не нужно думать, что с чем сочетается и какие аксессуары добавить.

Достаточно собрать базовый комплект, и ваш стильный спортивный образ на каждый день готов.

Классическая обувь

Что касается обуви, тут по большей части всё тоже делится на 2 большие группы, а именно классический и более расслабленный, спортивный стиль. Главным трендом классических моделей можно назвать кожаные туфли. Они подходят к любому классическому образу, очень удобны в носке и выглядят дорого. Если вы хотите сделать кожаные туфли менее официальными, приобретите модели с разными пряжками, ремешками и другими элементами декора. Но не переборщите!

Рассматривая материал, можно сказать, что есть 2 типа кожи — матовая и лаковая. И то, и другое смотрится довольно привлекательно, поэтому назвать какую-то из них лучшей нельзя. По цветам выбрать лучший тоже нельзя — выбирать оттенок кожи стоит исходя из цветовой гаммы остального образа.

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Кроссовки

Даже нет смысла описывать все преимущества кроссовок, ведь все и так о них знают. К тому же в последнее десятилетие появлялось столько моделей и расцветок, что к любому образу можно подобрать подходящую спортивную обувь. Особенно смелые на модные решения мужчины сочетают кроссовки даже с костюмами. Это модное решение пришло к нам с подиумов, где стилисты успешно сочетали на моделях кроссовки разных цветов со всеми возможными моделями костюмов.

Если вы решите применить это в своей жизни, то помните, что важно чувствовать тонкую грань между «стильно» и «нелепо». Чтобы ваши эксперименты не провалились, советуем вам сначала ограничиться только белыми кроссовками, так как они точно подойдут ко всему.

Подвороты

Подвороты — это очень спорная деталь джинсов и штанов, да и вообще, основных тенденций мужской моды в целом. Взойдя на вершину трендов несколько лет назад и оставаясь актуальной даже в сезон осень — зима 2018-2019, она разделила модников на 2 части. Первая часть их обожает и постоянно делает, считая это модным и стильным, а вторая часть просто ненавидит этот декоративный элемент.

Тем не менее подвороты активно используются и в 2018 году, так что имеют место в нашем списке. Выбирать, делать их или нет, чисто ваша задача, но в любом случае не делайте их слишком высокими.

Бомберы

В то время, когда уже достаточно прохладно, но ещё тепло для пальто, вам непременно пригодятся бомберы. Особенно они приглянутся любителям всего яркого и молодёжного, так как дизайнеры постоянно придумывают новые яркие оформления и варианты декора.

В них чаще всего используются:

Нашивки. Благодаря им вы можете создать собственный дизайн вещи, купив однотонный бомбер и приглянувшиеся вам нашивки. Всего несколько простых шагов и у вас в руках уникальная вещь.

Комбинирование цветов при пошиве. Это вы уже не сможете сделать в домашних условиях, однако, купив в магазине бомбер, в котором сочетаются ткани нескольких цветов, вы точно не пожалеете.

Принты. Благодаря им вы опять же сможете создать неповторимую вещь в домашних условиях, однако, этот процесс значительно более сложный и трепетный, чем крепление нашивок. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, чтобы не испортить вещь, лучше купите бомбер уже с готовым принтом.

Нестандартные принты

Именитые бренды не перестают вносить свежие новинки в основные тенденции мужской моды ни на один сезон. Вот и на время осени — зимы 2018-2019 годов всемирно известные дизайнеры создали необычные принты. Так, на своих бренд Etro старался утвердить в мире мужской моды леопардовую расцветку, так как ранее она была популярна только в женской моде.

Показы бренда Dries van Noten активно позиционировали цветочные принты, которые раньше тоже никто не старался ввести в мужскую моду. В общем, 2018 год — просто счастье для любителей необычных принтов!

Бархатные костюмы

Сезон осень — зима 2018-2019 богат не только на фасоны и принты в мужской моде, но и на ткани и материалы. Помимо основных тенденций, дизайнеры ввели тренд на бархатные ткани. Особенно хорошо этот материал прижился среди костюмов. Первыми данный тренд задали на модных показах брендов Giorgio Armani и Hermes. Тремя самыми изысканными цветами, которые лучше всего смотрятся в бархатной вариации: чёрный, тёмно-синий и багровый.

А также будет уместно смотреться горчичный цвет и цвет хаки. А вот яркие цвета при выборе бархатного костюма стилисты советуют избегать.

Стиль милитари

Это направление в одежде известно стилистам довольно давно. Но последние несколько лет его использовали редко, так как за всё время данный стиль сильно приелся и ему нужно было время, чтобы обновиться, а стилистам время, чтобы придумать свежие идеи.

И этот перерыв принёс плоды. Стиль милитари снова ворвался в модные тенденции и буквально взорвал модные показы.

Пижамный стиль

И последний модный тренд на сегодня. Стоит сразу отметить, что он будет уместен далеко не всегда и нужно по-настоящему хорошо разбираться в моде, чтобы правильно сочетать его с другими элементами гардероба.

Но если у вас это получится, то вы 100 процентов будете выглядеть стильно и выделитесь из толпы. К слову, зимой этот стиль будет тоже уместен. Достаточно дополнить комплект в пижамном стиле пуховиком, шапкой, тёплой обувью и готово!