Сильная и независимая: что такое интерьер феминистки и как он выглядит — рассказывает дизайнер

Если думаешь, что каждая девушка мечтает об уютном гнездышке или обычной светлой квартирке в стиле прованс, то ты плохо знаешь девушек!

Особенно тех, кому не важно мнение окружающих, тех, кто стоит за свои принципы и тех, кого сейчас модно называть феминистками. Их привычки необычны и характер отображается даже в интерьерах квартир. Как раз об этом иронично и от первого лица рассказывает Гала Михайлова — популярный колумнист и совладелица студии текстильного дизайна DELARO8.

PS. : Редакция WMJ.ru искренне надеется, что данным текстом не были задеты чувства ни одной девушки, а у каждой читательницы после прочтения поднялось настроение.

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Фото: открытые интернет-источники, Shutterstock/VOSTOCK