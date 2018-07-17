Квартира с атмосферой загородного дома в центре Воронежа

Владелица этой воронежской квартиры хотела, чтобы атмосфера в ней напоминала о жизни за городом. Дизайнеры сделали ставку на обилие света в интерьере: выкрасили стены в сложные оттенки, спроектировали многофункциональные перегородки из стекла и добавили блеска золотого металла. За создание загородного уюта отвечают зеленые растения и камин — но с ними тоже не все так просто.

Квартира находится на 21 этаже в новом жилом комплексе в самом центре Воронежа: большие окна и отличный вид из окна — то, что стало решающим при покупке. Заказчица живет здесь одна, но у нее часто гостит внучка — поэтому нужно было оформить отдельную гостевую комнату.

«Планировка появилась не сразу: было очень много вариантов, — рассказывают дизайнеры. — В итоге остановились на довольно необычном: в квартире практически нет прямых углов».

Большое количество окон позволило разделить помещение на общую и приватную зоны. В первой расположили просторную кухню и гостиную — они изолированы друг от друга с помощью изящной прозрачной перегородки (она также служит витриной для коллекции фарфора).

В приватной части спроектировали хозяйскую спальню с отдельной ванной комнатой. Балкон переоборудовали в гардеробную: для этого между балконным окном и спальней возвели стену, а чтобы дневной свет проникал в спальню, на другой стене расположили зеркало, имитирующее окно в пол. Рядом — детская для внучки с рабочей зоной, которую заказчица планирует использовать как кабинет.

«На стенах в кухне, столовой и гостиной мы использовали декоративное покрытие цвета морской гальки, — рассказывает Наталья Лаврик. — Оно имеет свойство менять оттенок в зависимости от освещения. Стены то серые, то дымчатые, то сиреневые. Это единственное помещение в квартире, где все построено на нюансах».

Для отделки остальных комнат выбрали преимущественно светлые тона краски и натуральное дерево на пол. Хозяйская ванная не стала исключением: облицовка травертином и массивом тика сделала помещение теплым и уютным.

«Заказчица хотела, чтобы квартира была светлой, минималистичной, а по настроению напоминала загородный дом с садом», — рассказывает Алла Поленова. Тогда дизайнеры предложили отдать одну из стен в холле под вертикальное озеленение, а растения выбрали такие, чтобы они напоминали изгородь в саду.

Какой же загородный дом без камина? И опять авторы проекта придумали нестандартное решение: они установили двусторонний биокамин в стене между гостиной и холлом, а для более благородного вида облицевали его темным гранитом.

Системы хранения разместили так, чтобы они не бросались в глаза: в спальне и детской спроектировали гардеробные, фасады шкафов выкрасили в цвет стен, чтобы максимально вписать их в интерьер. В прихожей слева от входа обустроили хозяйственную комнату с постирочной — дверь в нее интегрировали в систему хранения.

Работа над интерьером длилась два года: от получения ТЗ от заказчицы до новоселья. Всю мебель и оборудование подбирали и закупали в шоу-румах итальянских фабрик (например, диван Galimberti Nino, кресла и пуфы Selva, обеденный стол Porada) в Москве.

Для создания шкафов, систем хранения по индивидуальным эскизам подключили знакомых мастеров из Тулы. А латунные фрагменты вешалки в прихожей заказали в Sodahomedecor.

Стекло и латунь — материалы, которые преобладают в отделке осветительных приборов. Так, люстра с прозрачными плафонами американского бренда Arteriors Home идеально вписалась в обстановку гостиной. К ней в пару подобрали стильный торшер с латунным основанием — его дизайн придумала известная Келли Уистлер.

Декор в интерьере тоже особенный. Алла Поленова и Наталья Лаврик нашли в Москве и подарили заказчице старинную гравюру 1878 года: на ней изображен исторический центр Воронежа, каким он был в XIX веке. Интересно, что сегодня практически та же самая картина открывается из окна гостиной и кухни-столовой — так изящно дизайнеры объединили экстерьер и интерьер.

«В этом проекте важна атмосфера и все приемы, которые мы предложили, сработали — и нестандартная планировка, и нейтральная цветовая палитра, и изящные детали интерьера. Гости на новоселье признали, что интерьер полностью отражает характер и предпочтения заказчицы — а это для нас лучшая похвала», — рассказывают дизайнеры.

Прихожая Напольное покрытие: полы, Arkadia, Ville Palladiane Мебель: консоль, пуф — все Arteriors; зеркало, Porada; шкаф, Giellesse; вешалка, латунные детали, Sodahomedecor Декор: картина, питерский художник Заза Харабадзе, оформление, мастерская Les Formes Освещение: светильники, Porta Romana

Гостиная Перегородка: Turati Мебель: диван, Nino Galimberti; кресло, столик, пуфы — все Selva, в ткани Dedar; книжная полка, столярная мастерская Константина Марахонина (Тула) Ковер: Ruf Company Камин: биокамин, Decoflame Denver Basic; облицовка камина, компания «Форстоун» (Воронеж) Освещение: люстра, Arteriors; торшер, Kelly Wearstler; бра, Ochre; встраиваемые светильники, Centrsvet Декор: гравюра 18 века с видом Воронежа, Grafika.ru; оформление, мастерская Les Formes Текстиль: Dedar, Pierre Frey, Jim Thompson

Кухня-столовая Кухня: Aster Cucine Мебель: стол, кресла, этажерка — все Porada Освещение: люстра над столом, Catellani & Smith; светильники над островом, Karman Текстиль: римская штора, Pierre Frey; тюль, Dedar Аксессуары: Hermes, Villeroy & Вosh, Eichholtz, Rosenthal

Холл Мебель: стул, Ochre Освещение: светильник, Ochre Декор: картина, питерский художник Заза Харабадзе, оформление, мастерская Les Formes

Спальня Мебель: кровать, L`officina; стул, Cattelan Italia; комод, Smania Декор: свеча, B&B Italia; зеркало, мастерская Les Formes Освещение: светильник в изголовье, Vibia Текстиль: покрывало и плед, Hermes; подушки, Eichholtz, Pierre Frey, Jim Thompson

Хозяйский санузел Отделка: травертин, массив тика, компания «Форстоун» (Воронеж) Сантехника: Villeroy & Bosh, Fir Столярные изделия: столярная мастерская Константина Марахонина (Тула)

Детская комната Мебель: корпусная мебель, столярная мастерская Константина Марахонина (Тула); стол, кресло — все Arcetipo; полки, Cattelan Italia Освещение: люстра, Ctolighting; бра, Karman; торшер, Cattelan Italia Текстиль: Dedar, Hermes, Pierre Frey, Jim Thompson Декор: постеры, мастерская Les Formes

Гардеробная Оборудование, столярная мастерская Константина Марахонина (Тула); шведская система Elfa

Гостевой санузел Отделка: плитка, Mutina Сантехника: Antonio Lupi, Villeroy & Bosh Столярные изделия: столярная мастерская Константина Марахонина (Тула) Двери в проекте: ND Porte