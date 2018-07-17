Розовый, sage, терракота: как оформить интерьер в самых модных цветах

Моду на эти цвета прогнозировали еще в конце прошлого года. А после крупнейшей интерьерной выставки Salone del Mobile стало понятно, что розовый, sage и терракота — одни из самых ярких микротрендов года.

Вместе с Центром дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском» объясняем, почему на них стоит обратить внимание.

Розовый сейчас многолик, и его можно использовать в разных цветовых вариациях. Самые актуальные оттенки — светлые, нюдовые и холодные, как у люстры Cutie.

Выбрать правильный терракотовый (этот оттенок еще называют ржаво-красным или цветом обожженной глины) тоже несложно: в тренде — тона, близкие к бордовым и медным, как у подвесного светильника Lussole.

А вот один из самых популярных цветов года по версии Pinterest sage — нежный серо-зеленый оттенок листьев шалфея. Такой, как на обоях Arte и в обивке дивана JNL ELLIOT.

Розовый, sage и терракота — не просто популярные оттенки, но еще и отличная основа для любого интерьера. Нейтральные и в то же время сложные, эти цвета станут хорошей альтернативой белому и бежевому, а также подстроятся под множество других оттенков.

Смело миксуйте между собой все три цвета. Если для вас это слишком, не страшно: также в тренде — монохромность и использование нескольких оттенков одного цвета.

Разбавить розовый, sage и терракоту можно при помощи теплых металлов и синего цвета — эти сочетания сегодня на пике популярности.

В этой модной тройке sage самый нейтральный и комфортный, поэтому с ним вряд ли будут проблемы.

Розовый лучше использовать в аксессуарах и мебели: к примеру, несколько стульев Cinderella обозначат актуальность интерьера, не указывая при этом на его несерьезность.

А вот с терракотовым лучше быть осторожнее, особенно, если этот цвет вводится в интерьер при помощи натуральных отделочных материалов или их имитации. Они, как правило, имеют активную, многослойную текстуру — взгляните на плитку Old Caravista Irregular или паркетную доску «Сапеле Натуральный».

Дополнить такую отделку лучше всего мебелью и аксессуарами приглушенных, «пыльных» цветов или чем-нибудь белым, черным, серым.

Sage считается главным цветом уютных загородных коттеджей Европы и Америки, а также прекрасно дополнит скандинавскую обстановку. К примеру, сервировочный стол Block будет уместен в обоих случаях.

Терракотовый отсылает к семидесятым и ретро — одним из важнейших тенденций современной интерьерной моды.

А умиротворяющий мягкий розовый (помните, совсем недавно он был типично женским цветом?) теперь уместен в любых обстановках. Розовый ковер Vals, к примеру, выглядит вполне консервативно, и его легко представить как в гостиной в современной классике, так и в кабинете.