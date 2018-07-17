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Савелкинских подростков познакомили с достопримечательностями Москвы
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Савелкинских подростков познакомили с достопримечательностями Москвы 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
На прошлой неделе юные жители района Савелки побывали в музее-усадьбе Царицыно. Увлекательная экскурсия была организована в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул.
Ребята в сопровождении экскурсовода осмотрели дворцово-парковый ансамбль архитектурного заповедника, посетили Большой Царицынский дворец и полюбовались его великолепными интерьерами. Гид рассказал подросткам много интересных фактов об истории создания Царицыно, о тайнах, которые хранят старые стены усадьбы. Поездка очень понравилась зеленоградцам и позволила им повысить свой культурный уровень.
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