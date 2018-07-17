Савелкинских подростков познакомили с достопримечательностями Москвы

На прошлой неделе юные жители района Савелки побывали в музее-усадьбе Царицыно. Увлекательная экскурсия была организована в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул.

Ребята в сопровождении экскурсовода осмотрели дворцово-парковый ансамбль архитектурного заповедника, посетили Большой Царицынский дворец и полюбовались его великолепными интерьерами. Гид рассказал подросткам много интересных фактов об истории создания Царицыно, о тайнах, которые хранят старые стены усадьбы. Поездка очень понравилась зеленоградцам и позволила им повысить свой культурный уровень.