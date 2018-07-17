Как сделать свой дом энергоэффективным

В наше время многие хотят снизить затраты на содержание дома и сделать его энергоэффективным. В первую очередь мы сталкиваемся на российском рынке с желанием поставить тёплые панорамные окна и дополнительно утеплить дом, чтобы не мёрзнуть в зимние месяцы. Кто-то предпочитает снизить затраты на отопление дома, кто-то хочет сделать дом экологичным. Почему это может быть интересно вам?

Сегодня сделать свой дом энергоэффективным очень просто, а добиться эффекта энергосбережения можно с помощью вполне доступных инструментов:

тёплых энергосберегающих окон;

дополнительного «консервирующего» утепления дома и качественных тёплых строительных материалов;

современной системы отопления, например на основе теплового насоса;

фотоэлектрической системы, где выработанная энергия применяется внутри дома, в том числе для отопления.

Плюсы энергоэффективного и пассивного дома

Энергоэффективный дом сам по себе уже очень сильно меняет ваш образ жизни. Вам не нужно постоянно думать, какой режим отопления поставить зимой и как кондиционировать воздух летом. Вам не нужно прятаться от палящего солнца или, наоборот, перемещаться в комнаты с южными окнами в морозную февральскую вьюгу. Энергоэффективный дом, как и пассивный, самостоятельно создаёт на 100% комфортный микроклимат внутри, и этот процесс полностью находится под вашим контролем и не зависит от капризов природы.

Система отопления в энергоэффективном доме

Рассуждая о современных системах отопления в доме, мы часто используем такие названия, как «тепловой насос», «тёплый пол», «газовый котёл», «электрический котёл». Но не все из них относятся к системам энергосбережения. Тепловой насос даёт исключительную возможность сделать дом энергоэффективным и не тратить много средств на его отопление. При этом тёплый пол устанавливать к нему необязательно, вы можете поставить и радиаторы. А если подключить тепловой насос к фотоэлектрической системе (солнечным панелям), будет вырабатываться энергия для насоса. С таким подходом ваш дом может стать независимым.

Одна солнечная панель вырабатывает примерно 2 кВт мощности. Для отопления дома площадью 200 квадратных метров вам понадобится электрический котёл мощностью около 20 кВт или же тепловой насос с номинальным потреблением 4 кВт. Стоимость одной солнечной панели — от 150 тысяч до 350 тысяч рублей.

Подобный вариант актуален для регионов, где нет газа. Кроме того, согласно постановлению правительства РФ № 334, вам могут выделить лишь до 15 кВт электричества, чего просто не хватит для отопления большого дома.

Но мало только поставить современную систему отопления и фотоэлектрические панели. Потребуется исключить «мостики холода», которые могут появиться при использовании недостаточно качественных окон и дверей. Энергосберегающие окна помогут вам в этом деле.

Окна в энергоэффективном доме

Энергосберегающие окна очень важны для проекта энергоэффективного дома, так как в большинстве случаев при хорошем утеплении пола, стен и кровли только правильно подобранные и качественно установленные окна и двери уберегут хозяина от появления «мостиков холода».

Тёплые окна позволяют на 99% решить главную проблему панорамного остекления. Сегодня вы можете поставить в доме действительно большие окна и при этом сохранить его тёплым.

Энергосберегающие окна хороши при любой погоде — зимой они не позволяют холоду проникнуть внутрь, а летом защищают от жары, безупречно определяя баланс энергоэффективности и комфорта. Лучше всего выбирать именно многофункциональное стекло для пластиковых окон. Например, тёплые окна Kaleva с двухкамерным стеклопакетом в 40 мм и многофункциональным iM-стеклом на 96% (!) эффективнее, чем обычный двухкамерный стеклопакет в 40 мм! Всё дело в слое ионов серебра, которые позволяют стеклу работать, по сути, как зеркалу, оставаясь идеально прозрачными на вид. Используя такие технологии, вы получаете двойную защиту от холода и жары.

Пассивный дом: почему он лучше обычного

Проводить грань между энергосберегающим и пассивным домом в разных странах решили по-разному, особенно это касается публикаций в СМИ. Но есть международный стандарт, и определяется он по коэффициенту использования тепловой энергии. Так, дом с показателем Е меньше 110 кВт*ч/м2/год — это обычный дом, меньше 70 кВт*ч/м2/год — энергоэффективный; а с показателем меньше 15 кВт*ч/м2/год — пассивный, то есть практически не потребляющий энергию извне.

При этом в Европе есть и другой показатель — EP, который определяет количество затраченного электричества на горячее водоснабжение, свет, электроприборы и отопление. По этой классификации ЕР меньше 0,25 означает класс А, то есть пассивный дом; меньше 0,5 — класс В, экономичный; а меньше 0,75 — класс С, и это энергосберегающий дом. Остальные показатели определяют стандартный дом, а от 1,51 — самый энергозатратный.

В первую очередь концепция энергоэффективного дома строится на выбранных стройматериалах, включая двери, утепление и окна. Последние — невероятно важный элемент, так как самые именно энергоэффективные окна и двери будут препятствовать теплопотерям. Выбирая тёплые окна, вы можете установить панорамное остекление любого типа и даже превратить дом в подобие стеклянной шкатулки. И всё это без потери комфорта и тепла!

Но мало купить просто энергоэффективные и тёплые окна. Нужно также учитывать, сколько энергии солнца проникает в дом и пропускают ли такие окна воздух. Важно, чтобы показатель SHGC, отвечающий за то, сколько солнечной энергии проходит внутрь, был от 0,4 до 0,5. Окна с показателем выше 0,5 подходят лишь для сурового климата, где вообще нет лета (например в Мурманске), а ниже 0,4 — лишь для тех мест, где лето очень жаркое (например в Краснодарском крае).

Стоит обратить внимание и на вентиляцию. Даже самые энергоэффективные окна всё равно должны пропускать воздух, чтобы в доме сохранялся здоровый микроклимат. А окна с открывающимися створками нужны не только для того, чтобы их было удобнее мыть, но и чтобы возможно было в дополнение к активной системе вентиляции дома осуществлять проветривание, открывая створки окна.

При создании энергосберегающих окон компания Kaleva одна из немногих на рынке учитывает все три фактора — энергоэффективность, светопропускание и воздухообмен. И только такой подход можно считать профессиональным.

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