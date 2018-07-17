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Стильный минимализм в московской квартире: апартаменты на Ленинском проспекте
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Стильный минимализм в московской квартире: апартаменты на Ленинском проспекте 

Salon.ru 1 час назад
Фото: Salon.ru
Творческий и семейный дуэт архитекторов Майкла и Элен Мирошкиных заказчики ценят за узнаваемый стиль, характерный авторский дизайн. Владелец апартаментов — из их числа. Современная эстетика, в которой работают архитекторы, оказалась ему понятна и близка. Он нашёл контакты Майкла и Элен, позвонил и предложил заняться благоустройством его квартиры, расположенной на последних этажах высотки на Ленинском проспекте.
Работа началась с переноса входной двери, из‑за которой невозможно было нормально организовать пространство. «При исходном положении дел прихожая получалась очень маленькой, — рассказывает Элен, — нормально поделить площадь на приватную зону и общественную также было проблематично. Мы нашли для входной двери более подходящее место, за счёт чего удалось грамотно и функционально зонировать объём. Прихожую мы сделали частью общественной зоны, а приватный блок стал полностью изолированным».
Объёмная конструкция сложной формы с ломаными поверхностями, отделанная тонированным дубом и чёрным стеклом, — своеобразный водораздел пространства (она делит квартиру на приватную и общественную зоны) и главный элемент «ландшафта» гостиной. На фоне белоснежных стен и пола тёмный объём выглядит впечатляюще.
Эффект усиливают чёрные диван и стулья. Шпон дерева для геометрической композиции подбирался несколько месяцев. Архитекторы хотели, чтобы он перекликался с отделкой кухни, а образ гостиной в целом выглядел цельно и связанно. «Кухню мы выбрали фабричную, а панели делали здесь, в России. Чтобы они гармонировали между собой, нам пришлось долго экспериментировать с различными тонировками и компоновками листов, пока не удалось добиться идеального результата», — вспоминает Элен.
Несколько месяцев архитекторы работали над обеденным столом, спроектированным специально для этого интерьера. Самым сложным оказалось соединить без видимых креплений стеклянную столешницу и каменное основание. «Нашим подрядчикам пришлось помучиться, — смеётся Элен, — но это того стоило: обеденный стол — завершающий штрих интерьера гостиной».
Элен Мирошкина: «Заказчик обратился к нам по публикациям в журналах и в интернете. То, что мы делаем, ему очень понравилось, и с самого начала было ясно, что интерьер будет суперсовременным, контрастным, динамичным».
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