Яркая квартира, в которой соединились предметы из разных стран и эпох

Хозяева приобрели квартиру в новом современном доме бизнес класса в качестве гостевых апартаментов для родственников и близких друзей, приезжающих в в гости. Изначально квартира была однокомнатная, со свободной планировкой, ее несомненными плюсами были высокие потолки и большие окна. Перед дизайнером-декоратором Ольгой Тищенко встала задача — в небольшой по площади квартире организовать комфортное гостевое пространство с кухней, гостиной, спальней, а также зонами хранения и душевой комнатой.

«Дом современной архитектуры, но владельцы квартиры тяготели к традиционным классическим интерьерам, поэтому пришлось максимально детально проработать стилистику пространства», — делится автор проекта. — «При первых беседах с заказчиками выяснилось, что они были под впечатлением от выставки „Прерафаэлиты: викторианский авангард“, проходившей в ГМИИ им. А. С. Пушкина пару лет назад. Моя задача как декоратора упростилась, когда я обратила их внимание на эстетическую концепцию Уильяма Морриса основателя движения Arts and Crafts, а также на интерьеры оформленные художниками времен движения прерафаэлитов, в том числе на излюбленные ими растительные орнаменты и насыщенную цветовую гамму».

Наиболее активно принимал участие в согласовании колористических решений хозяин дома. Именно он одобрил обои с нежно-розовым цветочным орнаментом для спальни, а также благодаря его выбору в гостиной появились шторы с оригинальным растительным узором и сложной колористикой.

«Весь интерьер провокационно эклектичен. Например в кухне-гостиной современная классическая люстра цвета электрик блю соседствует с массивными красно-кирпичными настольными лампами из 70-х годов прошлого века от Andrew Martin», — рассказывает Ольга. — «Цвет люстры мне хотелось поддержать другими синими оттенками в пространстве, так появилась посуда василькового цвета, лазурная керамика от Lanchenal, декор и текстиль всевозможных синих и голубых оттенков»

Тема эклектики по-своему раскрыта в прихожей — здесь современный потолочный свет органично уживается с винтажной консолью и авторским эстампом на фанере. Дополняет образ английская банкетка с львиными ножками и выбитым орнаментом на ткани.

Интересным функциональным элементом спальни и с точки зрения эргономики, и с точки зрения эстетики, является техническая ниша с плазменным телевизором внутри. Она закрыта гобеленом, который поднимается перед просмотром ТВ. Дизайнер по тканям Татьяна Бирюкова даже разработала специальную систему подъема, а чтобы гобелен полностью закрывал собой нишу, ей пришлось подобрать идентичную по вышивке ткань и нарастить ею полотно до нужных размеров.

«Для меня как декоратора отправной точкой всегда является «идея» пространства. Я пытаюсь воедино, в одном образе, завязать всё — представления всех членов семьи о доме, стиль будущего пространства и мое представление о его воплощении, цвета, материалы, важно буквально все!» — рассказывает Ольга.

Заказчица увлекается историей создания платков и дизайнерами, которые выпускали свои коллекции в Hermes. Декоратор Ольга Тищенко решила использовать в душевой комнате световую панель с натянутым на неё шелковым платком из коллекции хозяйки. Таким образом, в качестве самостоятельного элемента дизайна в квартире появился винтажный платок Hermes 1965 года в массивной дубовой раме. Благодаря этой дизайнерской находке, а также обоям и теплому ковру интерьер душевой комнаты получился очень домашним и уютным.

«Мне удалось отправиться в Шату на Парижскую антикварную ярмарку и там я нашла «сливки» для своего интерьера — кресла африканских царей, изготовленные вручную из цельного дерева. Их я разместила на лоджии, оборудованной акустической системой», — делится Ольга. — «На стене над креслами висит авторский эстамп начала ХХ-го века „Скрипачи“, кстати, тоже привезенный из Парижа коллегами из DECOGRAVURE и оформленный в мастерской в Москве. Мне показалось забавным соединить разные времена и страны в одном пространстве с помощью предметов, которые хранят в себе каждый свою „музыку“.

»Несмотря на то, что квартира с небольшим метражом, моя команда отнеслась к ней с вниманием, профессионализмом и душой», — завершает свой рассказ автор проекта Ольга Тищенко.