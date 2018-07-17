Ещё
Яркая квартира, в которой соединились предметы из разных стран и эпох
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яркая квартира, в которой соединились предметы из разных стран и эпох 

Salon.ru 43 минуты назад
Фото: Salon.ru
Хозяева приобрели квартиру в новом современном доме бизнес класса в качестве гостевых апартаментов для родственников и близких друзей, приезжающих в в гости. Изначально квартира была однокомнатная, со свободной планировкой, ее несомненными плюсами были высокие потолки и большие окна. Перед дизайнером-декоратором Ольгой Тищенко встала задача — в небольшой по площади квартире организовать комфортное гостевое пространство с кухней, гостиной, спальней, а также зонами хранения и душевой комнатой.
«Дом современной архитектуры, но владельцы квартиры тяготели к традиционным классическим интерьерам, поэтому пришлось максимально детально проработать стилистику пространства», — делится автор проекта. — «При первых беседах с заказчиками выяснилось, что они были под впечатлением от выставки „Прерафаэлиты: викторианский авангард“, проходившей в ГМИИ им. А. С. Пушкина пару лет назад. Моя задача как декоратора упростилась, когда я обратила их внимание на эстетическую концепцию Уильяма Морриса основателя движения Arts and Crafts, а также на интерьеры оформленные художниками времен движения прерафаэлитов, в том числе на излюбленные ими растительные орнаменты и насыщенную цветовую гамму».
Наиболее активно принимал участие в согласовании колористических решений хозяин дома. Именно он одобрил обои с нежно-розовым цветочным орнаментом для спальни, а также благодаря его выбору в гостиной появились шторы с оригинальным растительным узором и сложной колористикой.
«Весь интерьер провокационно эклектичен. Например в кухне-гостиной современная классическая люстра цвета электрик блю соседствует с массивными красно-кирпичными настольными лампами из 70-х годов прошлого века от Andrew Martin», — рассказывает Ольга. — «Цвет люстры мне хотелось поддержать другими синими оттенками в пространстве, так появилась посуда василькового цвета, лазурная керамика от Lanchenal, декор и текстиль всевозможных синих и голубых оттенков»
Тема эклектики по-своему раскрыта в прихожей — здесь современный потолочный свет органично уживается с винтажной консолью и авторским эстампом на фанере. Дополняет образ английская банкетка с львиными ножками и выбитым орнаментом на ткани.
Интересным функциональным элементом спальни и с точки зрения эргономики, и с точки зрения эстетики, является техническая ниша с плазменным телевизором внутри. Она закрыта гобеленом, который поднимается перед просмотром ТВ. Дизайнер по тканям Татьяна Бирюкова даже разработала специальную систему подъема, а чтобы гобелен полностью закрывал собой нишу, ей пришлось подобрать идентичную по вышивке ткань и нарастить ею полотно до нужных размеров.
«Для меня как декоратора отправной точкой всегда является «идея» пространства. Я пытаюсь воедино, в одном образе, завязать всё — представления всех членов семьи о доме, стиль будущего пространства и мое представление о его воплощении, цвета, материалы, важно буквально все!» — рассказывает Ольга.
Заказчица увлекается историей создания платков и дизайнерами, которые выпускали свои коллекции в Hermes. Декоратор Ольга Тищенко решила использовать в душевой комнате световую панель с натянутым на неё шелковым платком из коллекции хозяйки. Таким образом, в качестве самостоятельного элемента дизайна в квартире появился винтажный платок Hermes 1965 года в массивной дубовой раме. Благодаря этой дизайнерской находке, а также обоям и теплому ковру интерьер душевой комнаты получился очень домашним и уютным.
«Мне удалось отправиться в Шату на Парижскую антикварную ярмарку и там я нашла «сливки» для своего интерьера — кресла африканских царей, изготовленные вручную из цельного дерева. Их я разместила на лоджии, оборудованной акустической системой», — делится Ольга. — «На стене над креслами висит авторский эстамп начала ХХ-го века „Скрипачи“, кстати, тоже привезенный из Парижа коллегами из DECOGRAVURE и оформленный в мастерской в Москве. Мне показалось забавным соединить разные времена и страны в одном пространстве с помощью предметов, которые хранят в себе каждый свою „музыку“.
»Несмотря на то, что квартира с небольшим метражом, моя команда отнеслась к ней с вниманием, профессионализмом и душой», — завершает свой рассказ автор проекта Ольга Тищенко.
Salon.ru: последние новости
Стильный минимализм в московской квартире: апартаменты на Ленинском проспекте 4 беспроигрышных варианта обустройства террасы Дом в стиле easy living: комфортный интерьер для большой семьи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини7
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Квитко надела полностью прозрачные брюки33
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»15
Новости партнеров
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение