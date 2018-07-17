Фантастическая квартира на продажу в Минске. Смотреть обязательно!

Что отличает объект «с претензией»? Из обязательного — особое расположение. Улица Карла Маркса, исторический центр города, всего сотня метров от площади Независимости. Самый фешенебельный, самый модный, самый представительный в белорусской столице…

Сам дом построен в 40-х годах XX века, сразу после страшной войны, разрушившей Минск. Столица советской Белоруссии обретала свои образцы «сталинского ампира». Вот один из них.

Сама квартира находится на 5 этаже. Элитное жилье должно начинаться с такого же подъезда — и его отремонтировали одновременно с квартирой. Над подъездом привели в порядок крышу.

Площадь квартиры 136 кв. м. Разумеется, раньше таких квартир даже в столь элитном районе не было: эта появилась благодаря утвержденному и согласованному проекту по объединению двух соседних квартир. Созданное в результате объединения пространство занимает полэтажа!

В течение 5 (пяти! — это не опечатка) лет квартиру реконструировали по специальному проекту, который также требовал официального согласования. В результате прямо в центре Минска воссоздали стиль… эпохи Людовика ХVI.

Все внимание деталям, на которые сразу обращаешь взгляд: мраморный каминный портал в гостиной — XIX века! Из Франции…

Оригинальные декоративные настенные панели ручной работы — из ольхи.

Даже новые элементы выполнены «под старину». Например, двойные деревянно-алюминиевые окна из брашированного дуба — дизайн явно из тех времен.

А что у нас здесь? Самые знаменитые производители фурнитуры и мебели представляют свои идеи. Декоративные материалы использованы в смесителях P.Guerin, кремонах и дверных ручках Remy Garnier (RG).

Современные технические решения за старинными фасадами. В ванной комнате и кухне установлены автономные бойлеры, во всех комнатах дополнительно к батареям отопления электрические конвекторы. Разумеется, и здесь престижные «имена»: кухонная техника Miele и Gullo, кухня Bamax, сантехника Imperial…

Кое-что надо скрыть от наших глаз. У квартиры отдельная, выделенная городом, силовая линия мощностью 13 кВт. В квартире усилены перекрытия полов, кирпичные межкомнатные стены. Установлена скрытая система кондиционирования. Разумеется, в ванной, туалете и кухне полы с подогревом. Здесь же установлена автоматическая система от протечек воды.

Такую мебель умеют производить только в Италии.

Наконец, посмотрите себе под ноги: паркет, состаренный дуб, «Версаль» и «елочка».

Сделано с любовью и, как говорится в телерекламе, — сделано для вас. Сейчас хозяин квартиры выставляет её на продажу…

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E-mail: bogatanna@mail.ru