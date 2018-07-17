Новый год за городом — украшаем дом и участок

Многие предпочитают встречать Новый год не в тесной квартире, а в загородном доме — собственном, либо арендованном коттедже. Снежные сугробы, живые деревья, морозный воздух как нельзя лучше способствуют созданию самой настоящей сказочной атмосферы. Для всех, кто планирует праздновать Новый год за городом, мы расскажем, какие идеи можно воплотить при новогоднем украшении участка и дома снаружи.

Среди множества вариантов стилей новогоднего оформления дома можно выделить несколько наиболее популярных. Семьи, в которых есть дети, как правило, выбирают сказочный стиль, позволяющий проникнуться духом волшебства еще в ходе подготовки к празднику. Но можно найти и более элегантное решение, уместное для молодежных и взрослых компаний — в таком случае важно соблюдать определенные правила. В первую очередь, в новогоднем оформлении дома не должно быть слишком много цветов и форм. Лучше выбрать один базовый цвет и два дополнительных, а также одну базовую и пару дополнительных форм. Материалы для украшения дома могут быть натуральными или искусственными, интересно выглядит сочетание монохромной расцветки украшений с хрусталем, стеклом, стразами либо металлом. Например, для новогоднего и рождественского украшения дома на Западе обычно выбирают классические цвета — хвойно-зеленый, ярко-красный и золотистый, либо белый.

Определившись со стилем оформления вашего дома, стоит подумать и о том, что именно вы собираетесь украшать — вход в дом, окна снаружи, калитку, забор, дорожку ко входу в дом, беседку, деревья и кустарники. Если у вас на участке растет настоящая живая ель, конечно, в первую очередь стоит уделить внимание украшению ее макушки и веточек, а также праздничному оформлению пространства вокруг нее и дорожки, по которой домочадцы и гости смогут пройти к лесной красавице.

Новогодний декор для украшения загородного дома и участка можно как приобрести в магазине, так и изготовить своими руками, что, конечно, гораздо интереснее при наличии времени и вдохновения.

Забор и калитка — первое, что видят хозяева и гости, подходя к дому, поэтому начать новогоднее оформление можно прямо с них. Для оформления забора отлично подойдут хвойные веточки с шишками, сплетенные в виде гирлянд. Можно также украсить забор электрическими, либо светодиодными гирляндами, конечно, предусмотрев при этом соблюдение техники безопасности. В этом случае праздничное настроение будет обеспечено не только посетителям дома, но и всем прохожим, что само по себе очень здорово. На калитку можно поместить рождественский венок, украшенный маленькими елочными игрушками, лентами или бусинками. Если на улице установилась морозная погода, можно даже изготовить рождественский венок изо льда — прозрачного, либо подкрашенного, это будет очень необычным решением, привлекающим внимание.

Вдоль дорожки, ведущей от калитки к дому, можно установить разные сказочные фигурки, купленные в магазине, либо вылепленные из снега. Маленькие снеговички и гномики, ангелочки и феи, зайчики и олени, а также зверюшки-символы наступающего года — все они будут приветствовать гостей дома и радовать малышей, которые смогут играть с ними на прогулке.

Для оформления крыльца и входа в дом отлично подойдут электрические гирлянды в виде сеток, с эффектом падающего снега, в форме заснеженных веток или главных героев праздника — Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика. Дверь и окна также можно украсить рождественскими венками или гирляндами из хвойных веток, а кое-где можно поместить фигурки Санта-Клауса, который собирается залезть в форточку. Такие фигурки можно встретить в Европе даже на фасадах городских домов, но в нашей стране такой декор пока не столь распространен и наверняка удивит и обрадует гостей и маленьких членов семьи. Для создания приподнятого праздничного настроения можно также подготовить маленькие пожелания-предсказания, распечатанные на принтере, либо написанные на картоне или цветной бумаге и заламинированные в полиграфическом центре, либо в домашних условиях обыкновенным скотчем. Каждый, кто собирается войти в дом, снимает с еловых веточек, украшающих крыльцо, свое предсказание, которое можно сохранить впоследствии на весь год. Также очень эффектными и необычными могут стать украшения, сделанные из маленьких шариков пенопласта и плотно воткнутыми в них по всей поверхности зубочистками одной длины — таких «ежиков» можно покрасить в золотистый или серебристый цвета с помощью краски-спрея, либо оставить деревянными. Для того, чтобы их можно было подвесить к потолку, либо перилам крыльца, несколькими зубочистками к пенопластовому центру «ежика» нужно прикрепить кусочек тесьмы. Прекрасно дополнять общую картину и добавят волшебства в ауру дома мелодично позванивающие бубенцы или даже самодельная «музыка ветров», изготовленная, например, из старых ключей, раскрашенных в разные цвета и подвешенных на деревянной планке или веточке на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы они могли соприкасаться между собой.

С внутренней стороны входную дверь и окна, помимо традиционного декора интерьера, обязательно стоит украсить яркими новогодними чулочками для подарков — тогда Дед Мороз точно не пройдет мимо и одарит сувенирами всех посетителей дома.

И, наконец, поговорим о самом главной и, пожалуй, самой приятной части праздничного украшения дачного участка — оформлении живой новогодней елки. Даже если Вы еще не успели вырастить для такой цели достаточно большую ель рядом с вашим домом, можно купить елку в контейнере, а весной высадить в грунт, либо отвести почетную роль новогодней елочки любому подходящему по размерам дереву или кустарнику.

Для украшения новогодней елки на территории загородного участка лучше всего подойдут игрушки, сделанные своими руками. Это могут быть и ледяные шары и фигуры, сделанные из подкрашенной воды (для этого достаточно налить воду в воздушные шары, либо во вкладки в коробки конфет или другие подходящие фигурные емкости, не забывая положить в каждую кончик тесьмы или проволоки, за которую потом игрушку можно будет подвесить на ветку), и разные фигурки из тонкого пластика или фетра, и затейливые конструкции из цветной проволоки, и даже обычные перегоревшие электрические лампочки, смазанные клеем или подслащенной водой и осыпанные блестками или искусственным снегом, например, из мелко раскрошенного пенопласта. Можно просто забраться в кладовую или на чердак и дать простор своей фантазии, придумывая из подручных средств самые невероятные украшения для новогодней живой елки во дворе дома. Не стоит забывать и о традиционных гирляндах и блестящей новогодней мишуре. Если у вас есть возможность организовать подсветку елки, направив на нее прожектор (можно даже вставить в него цветное стекло), то эффект будет просто потрясающим! Если же прожектора нет, то с этой ролью прекрасно справятся новогодние фейерверки и бенгальские огни, когда вся компания выйдет на улицу, чтобы полюбоваться зимним пейзажем и празднично украшенной елкой.

Чудесного вам Нового года, друзья!