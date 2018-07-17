Монохромный сад — новый тренд в ландшафтном дизайне

Ландшафтный дизайн — область поистине бескрайних возможностей для воплощения самых разнообразных фантазий и пожеланий. В настоящее время стремительно набирает популярность такое направление ландшафтного дизайна как монохромные сады — то есть подбор растений и декора садового участка в одном цвете. У каждого человека есть какой-то свой любимый оттенок, так почему бы и не создать на своем дачном участке сад, где ваш глаз будет радовать именно этот цвет? Такое решение, очень привлекательное для вас с визуальной точки зрения, будет способствовать хорошему настроению и самочувствию, давая своеобразный терапевтический эффект за счет использования любимого оттенка.

При разработке проекта монохромного сада важно понимать, что сад в полном смысле этого слова не ограничивается одним лишь цветником, а включает в себя весьма разнообразные растения, часть из них могут быть многолетними, а какие-то — однолетними или двухлетними. Композиции из таких растений необходимо продумывать очень внимательно, чтобы получить действительно впечатляющий результат, в хорошем смысле.

В первую очередь, следует продумать расположение крупных деревьев и кустарников на вашем участке. Листва и хвоя могут иметь различные оттенки зеленого — от глубоких темных сочных цветов до очень светлых, поэтому выбирать крупномеры следует очень продуманно. Зелень не должна быть слишком пестрой, чтобы основной цвет вашего сада хорошо смотрелся на ее фоне и выглядел действительно однотонным. Если в качестве крупномеров выбраны цветущие сорта кустарников и деревьев, оттенок их цветов обязательно должен совпадать с базовым цветом монохромного сада.

Если вы закрываете дачный сезон глубокой осенью, стоит также учесть, что с середины или конца сентября листва большинства кустарников и деревьев окрашивается в самые разнообразные оттенки от бледно-желтого до пурпурно-красного и яркого оранжевого. Если вы желаете видеть однотонную картину вплоть до закрытия сезона дачных поездок, важно заранее понимать, как именно изменится цвет листвы ваших крупномеров с наступлением осени.

Выбрав желаемый оттенок, на основе которого будет создан ваш монохромный сад, нужно определиться с тем, какие однолетние, двухлетние и многолетние цветущие растения будут составлять его базовую композицию. Конкретные сорта и виды цветов и кустарников важно покупать в надежном месте, где вас не обманут и предложат именно те оттенки, которые вам необходимы. Не стоит рисковать, приобретая луковицы, саженцы и рассаду с рук у незнакомых людей, а также покупать цветочные смеси.

Теперь давайте рассмотрим, какие конкретные цветущие растения подойдут для оформления сада в одном выбранном цвете.

Белый сад В качестве цветущих растений для сада в белом цвете стоит рассмотреть гиацинты, тюльпаны, пионы, ландыши, хризантемы, астры, гортензии, клематисы, розы, алиссум. Цветущими кустарниками и деревьями в таком саду могут быть белая сирень, черемуха, вишня, магнолия, также удачно будут смотреться деревья со светлым цветом коры — к примеру, белый тополь, либо береза. Кроме того, можно декорировать такой сад подходящими по цветовой гамме злаками — такими как ковыль или ячмень. Сад с белоснежными цветущими растениями на фоне сочной зелени смотрится очень празднично и свежо, а при свете Луны напоминает и вовсе пейзаж из светлой сказки.

Розовый сад Такое решение прекрасно подойдет для романтичных, увлекающихся владельцев дачного участка. Для такого сада можно смело выбирать те же тюльпаны и гиацинты, только уже в розовых оттенках, а также гортензию, розы, астры, пионы, левкои, флоксы, бегонию. В качестве крупномеров могут удачно вписаться в картину сада клен сорта «Фламинго» с розоватой листвой, некоторые сорта яблонь и слив, сакура, персик, миндаль. Нежно-розовый цвет будет особенно гармонично смотреться на фоне светлой, даже белесой листвы и зелени, располагая к мечтам и грезам о счастливом будущем.

Голубой сад Очень романтичным также будет сад, где цветущие растения подобраны в разных оттенках голубого цвета. Замечательные композиции в таком саду можно составить из шалфея, лобелии, аконита, фацелии, петунии, клематисов, глицинии, дельфиниума и, конечно же, незабудок. Существует также экзотические варианты растений с голубыми цветами, скорее подходящие для стран и областей, где климат более теплый, — к примеру, экзотическая жакаранда, либо новомексиканская робиния. Нежный голубой цвет способствует отдыху и расслаблению, а в сочетании с зеленью листвы и газона в солнечные дни будет напоминать вам о море, создавая ощущение маленького отпуска.

Желтый сад Желтый цвет хорошо тонизирует и создает солнечное настроение даже в пасмурную погоду. Для таких целей можно использовать подсолнухи, бузульник, нарциссы, тюльпаны, рябчики, бархатцы, топинамбур, георгины, эшшольцию, а в качестве более крупных дополнений — бересклет, бирючину, ракитник, форзицию и другие кустарники с цветами золотистых и желтых оттенков. Такой сад в сочетании желтого и зеленого цветов будет выглядеть очень позитивно и жизнерадостно.

Фиолетовый сад Принято считать, что фиолетовый цвет неразрывно связан с мистикой и имеет некий ореол загадочности. Создать подобный эффект в монохромном саду помогут опять же гиацинты, виолы и клематисы, а также лаванда, примулы, лобулярии и, конечно, фиолетовые ирисы. Из цветущих кустарников и деревьев в таком саду эффектно будет посадить сирень — классическую, либо персидскую, пурпурную лещину, либо пальмолистный клен. Сочетание насыщенного зеленого и разных оттенков фиолетового будет выглядеть красиво и немного таинственно.

Оранжевый сад Владельцы садовых участков с активной жизненной позицией, склонные к решительным действиям и достижению поставленных целей, могут предпочитать монохромные сады в оранжевых оттенках. Цветники в таких садах могут состоять из диморфотеки, календулы, кальцеолярии, космеи, рябчика, лилейника и прочих оранжевых цветов, а завершить картинку поможет многолетняя цветущая лиана вислоплодник шероховатый. Оранжевый сад будет отличным местом, чтобы получить заряд бодрости на пути к успеху.

Синий сад Умиротворяющий эффект сада в синих цветах отлично подойдет для тех, кто предпочитает отдохнуть от городской суеты и напряженного ритма жизни. На эту цель будут работать популярные мускари, васильки, колокольчики, а также дельфиниум, барвинок, котовник и синие клематисы. Вертикаль может поддержать можжевельник, виноград, цеанотус, либо гортензия. Однотонный сад в синих оттенках будет способствовать успокоению и улучшению работы сердца и сосудов.

Красный сад Самые энергичные и бодрые хозяева могут разбить на своем участке сад в красных тонах. Выбирать цветы для сада следует из гвоздик, садовых роз, маков, бальзамина, цинний, адониса, алого льна, сальвии и множества других красных цветов. Дополнить визуальный облик сада можно с помощью тиса, кустовых роз, красного клена, бересклета, кохии или китайской сирени. Сочетание динамичного красного цвета и свежей зелени будет очень ярким и тонизирующим.

Обратите внимание, что совершенно не обязательно искать для своего монохромного сада цветы, идеально совпадающие друг с другом по оттенку. При наличии времени и определенного опыта можно создавать необычные композиции, где оттенки одного цвета от одной стороны сада к другой будут постепенно становиться все ярче, либо, наоборот, бледнее. Также очень интересным, хоть и непростым в реализации, будет подбор растений с цветами разных цветов в зависимости от поры их цветения — в результате, к примеру, весну вы будете встречать в белоснежном саду, который к лету превратится в голубой или синий, а осенью окрасится в желтые или оранжевые оттенки. Словом, при наличии времени, средств и вдохновения, стоит экспериментировать смелее — и вы обязательно сможете воплотить на своем участке сад вашей мечты.