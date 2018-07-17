«Место силы» — 14 идей оформления беседок на даче

Летний сезон большинство людей предпочитает проводить на даче — переехать за город целиком и полностью, если позволяет занятость, или хотя бы навещать свой дачный участок в выходные и нерабочие праздничные дни. Одним из заметных элементов ландшафтного дизайна, оказывающих влияние на визуальное восприятие участка, является беседка.

Сегодня о своих идеях по обустройству и декорированию беседок на загородных участках читателям Pro-N.ru расскажет декоратор Марина Жеренко (студия дизайна и декорирования «Детали счастья»).

«С давних времен собственный загородный дом или дача на собственной земле считались так называемым местом силы. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, восстановиться после стресса и напряженного ритма жизни и вдохновиться на достижение новых амбициозных целей. Некоторые люди считают дачный отдых если не рождением заново, то, как минимум, некоей перезагрузкой. В чем здесь секрет? Конечно, в единении с природой: она нас питает, лечит, успокаивает и заряжает неимоверной силой и энергией. А чтобы все эти процессы были еще приятнее, существуют различные способы совершенствования природной красоты загородного участка.

Много лет назад, когда брат строил свой первый дом для всей нашей большой семьи, мама в самом начале процесса строительства попросила лишь об одном — чтобы рядом с домом была беседка, в которой можно будет разместить круглый стол. Мне, школьнице, тогда не особенно было понятно желание мамы, отец вникал лишь в такие коммуникации, как газ, вода и свет, а брат лишь из любви к маме пообещал выполнить ее просьбу. И вот, когда строительство дома было, наконец-то, завершено, мама с воодушевлением напомнила о своей просьбе. Так рядом с домом появилась беседка с расчетом на большой круглый стол (мама запомнила его из детства, потому что любила танцевать вокруг круглого стола, как героиня киноленты «Кавказская пленницы»). Беседка получилась очень милой: белая, с красной черепичной крышей и частично — венецианской решеткой для вьющихся растений. С той самой поры мы регулярно наслаждаемся возможностью завтракать, обедать и ужинать за круглым столом, в окружении близких и любимых людей, вдыхая при этом аромат маминых распустившихся цветов и наблюдая за порхающими бабочками. А какой вкусной становится еда на свежем воздухе! Много раз мы говорили маме спасибо за воплощение ее идеи и много лет мы были счастливы, собираясь вместе в этой беседке. Она была верным спутником огромного количества праздников нашей семьи: дни рождения, крестины и другие светлые события… Я верю, что наша любимая беседка все помнит и хранит в себе эту добрую, радостную энергию.

Именно поэтому сейчас я хочу вдохновить вас на создание беседки на своем участке, рядом с вашим загородного дома или на территории сада.

Совсем не обязательно это должна быть беседка привычной формы и дизайна, она может быть совершенно неожиданной по своему визуальному исполнению. Я приведу примеры наиболее интересных с моей точки зрения вариантов и, возможно, один из них покажется вам подходящим для создания уголка уюта и позитивного общения на вашем участке.

Итак, Беседка № 1. Я назвала ее » Цветочный рай». Это беседка из живых растений: здесь могут быть всевозможные вьющиеся сорта. Полагаю, эта беседка подойдет для крайне романтичных и утонченных особ, любящих поэзию и инструментальную музыку. Основа под растения может быть деревянной или металлической. Декор используется утонченно — романтический, классический. Возможна ковка с патиной или выбеленный декор. Текстиль однотонный пастельных тонов, либо цветочный, нежный рисунок.

Беседка № 2. Беседка-навес. Выполнена в классическом стиле. Расположена в самом центре сада. Основной акцент — подвесной диван на цепях с уютным текстилем. Здесь можно читать романы, с удовольствием рисовать эскизы и скетчи или просто наблюдать за луной.

Беседка № 3. «Рай садовника». Невозможно не обратить внимание на этот полу-домик. Он чудесный! Так и представляю себе садовода, который, утомившись ухаживать за растениями, прилег здесь немного отдохнуть — почитал книгу, помечтал, выпил чашечку чая и снова продолжил поливать цветы. Просто рай для любителя садоводства.

Беседка № 4. «Любовь к шале». Эта беседка — прекрасная возможность выразить свою любовь к этому стилю. Особенно, если в доме этого сделать не удалось. Основная идея передается с помощью правильно подобранного декора.

Беседка № 5. «Из дверей». По-моему, эту идею можно взять на заметку. На фото — навес из дверей. Так сказать, «вход в сад». Однако, эту тему можно развить, взяв за основу такие двери и сделав из них полноценную беседку. Главное — не бояться смелых экспериментов!

Беседка № 6. Эту беседку я назвала «Звезда полей». Здесь мы видим сочетания разных материалов. Дерево, камень, сланец. Такие варианты, как правило, выбирают практичные, хозяйственные люди, которые для строительства беседки используют оставшиеся материалы от строительства дома. Как видите, может получиться очень даже симпатично! Превращать разнообразные обрезки и отходы в нечто красивое и практичное — очень актуальный на Западе тренд.

Беседка № 7. «Тет-а-тет». Очень милое сооружение! Здесь можно уединиться для задушевного разговора, особенно, если такой уголок находится вдали от оживленной территории. Может понравиться и давним подругам, и пожилым людям и, конечно, детям.

Беседка № 8. Беседка-подиум. Очень простая и одновременно интересная конструкция в виде деревянного подиума. Подойдет любителям заниматься йогой и медитировать на свежем воздухе. Отсюда — максимально натуральные экологичные материалы, низкий чайный столик, пуфы и тематический декор.

Беседка № 9. Не знаю почему, но мне она напомнила именно улей. Очень интересная и необычная форма! Прямо скажем, на любителя — но я уверена, что такой любитель нестандартных решений непременно найдется.

Беседка № 10. «Домик Барби». Девочки очень любят играть в принцесс. Мне кажется, это очень здорово — во взрослой жизни может быть достаточно трудностей, поэтому подрастающим деткам обязательно стоит немного пожить в сказке. А этот домик-беседка сделает жизнь вашей маленькой принцессы еще прекраснее и волшебнее!

Беседка № 11. Эта беседка «Вечный праздник». Она меня заинтересовала возможностью декорировать ее снова и снова в зависимости от события, праздника или просто настроения. В этом помогает металлическая конструкция из прутьев, к которым крепится всевозможный декор. Стол и стулья достаточно брутальны, и в этом весь шик: совместить брутальную мебель и металлическую конструкцию с утонченным и стильным декором.

Беседка № 12. «Чайный домик». Эта беседка привлекла мое внимание своей схожестью с китайскими домиками. При этом она выкрашена в белоснежный цвет, что делает ее очень светлой и симпатичной. По характеру вполне подойдет для ценителей антикварных предметов декора, в том числе и китайских.

Беседка № 13. «Приют аристократа». Очень красивая беседка, сопоставимая с полноценной террасой, для любителей пить шампанское даже утром. Декор максимально приближен к домашнему. Все выглядит дорого и интеллигентно, но не угнетает, а, наоборот, погружает в приятную атмосферу интеллигентного загородного досуга.

Беседка № 14. Здесь меня привлекла идея оформления стен беседки. Они могут быть лишь очерчены подвесными картинами. Вполне подойдет художникам и неординарным творческим личностям.

Была рада поделиться с вами симпатичными примерами оформления беседок. От всей души желаю вам найти свой вариант для счастливого и приятного отдыха на природе!».