Тест: угадай, в каком Модном доме работает этот дизайнер

В современном мире мода занимает важное место в жизни каждого человека. На слуху Модные дома, имена дизайнеров. Знаешь ли ты, в каком Модном доме работает тот или иной дизайнер? Время проверить свои знания!

Мода и Модные дома не стоят на месте — развиваются, добавляя новые кадры в страницы своей истории. В последнее время в мире моды произошли некоторые кадровые перестановки и смены дизайнеров популярных брендов. Давай проверим, в курсе ли ты этих изменений или модные новости проходят мимо тебя?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!

Текст:Ксения Семенова

Фото:Globallookpress, instagram