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Тест: угадай, в каком Модном доме работает этот дизайнер
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Тест: угадай, в каком Модном доме работает этот дизайнер 

WMJ.ru 55 минут назад
Фото: WMJ.ru
В современном мире мода занимает важное место в жизни каждого человека. На слуху Модные дома, имена дизайнеров. Знаешь ли ты, в каком Модном доме работает тот или иной дизайнер? Время проверить свои знания!
Мода и Модные дома не стоят на месте — развиваются, добавляя новые кадры в страницы своей истории. В последнее время в мире моды произошли некоторые кадровые перестановки и смены дизайнеров популярных брендов. Давай проверим, в курсе ли ты этих изменений или модные новости проходят мимо тебя?
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Текст:Ксения Семенова
Фото:Globallookpress, instagram
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